Javascript Developer Till Afry - Afry AB - Datajobb i Göteborg

Afry AB / Datajobb / Göteborg2021-06-28Om jobbetPå AFRY kommer du att bli en del av att skapa hållbara lösningar; we don't care about making history, we care about making future.IT Solutions West på AFRY består av 180 kollegor som arbetar inom ett brett spektrum av branscher för att skapa de bästa programvarulösningarna och tjänsterna. Just nu har vi en möjlighet för dig som vill arbeta i ett av våra inhouse team med en spännande kund och bidra med dina erfarenheter inom JavaScript/frontend.Som utvecklare kommer du att vara en del av vårt kompetensområde "Connected Solutions", där vi arbetar med systemutveckling och fokuserar på att utveckla framtiden för systemutveckling, men ännu viktigare, de framtida systemutvecklarna. Vi strävar efter att rekrytera de bästa utvecklarna i branschen och höja dem ytterligare. Vi håller till i Göteborg, Trollhättan och Åmål och söker dig som vill arbeta i någon av dessa orter.Sökord: javascript, node.js, react, frontend, backend, fullstack, UXVem är du?För att på bästa sätt lyckas bra i rollen ser vi att du har relevant eftergymnasial utbildning inom IT/Data. Du har minst 5 års erfarenhet av att ha arbetat med JavaScript-utveckling, antingen inom frontend med React, eller backend med Node.js. Ännu bättre är det om du behärskar båda två, som fullstack-utvecklare.Har du dessutom intresserat dig för UX i tidigare sammanhang är det meriterande för rollen.Du talar och skriver flytande svenska och engelska då detta krävs i kontakt med kollegor och kunder. Meriterande är det även om du är van att arbeta i internationella miljöer.Genom att höja dig själv och andra ser vi att du som utvecklare också trivs i rollen som mentor där du tar ansvar för team med blandade erfarenheter. Här på IT Solutions arbetar vi i teamssammansättningar med både juniora och seniora medarbetare, och här blir du en nyckelperson för att få ut det bästa av hela teamet.Våra värdeord Brave, Devoted & Team player kännetecknar hur vi ser på oss själva. Du har en god förmåga att samarbeta och bidra till ett team, samtidigt som du trivs när du får mycket eget ansvar och möjlighet att påverka. Som medarbetare hos oss behöver du snabbt kunna sätta dig in i nya sammanhang och lära dig de nya tekniker som behövs. I alla våra rekryteringar lägger vi stor vikt vid personliga egenskaper och vi vet att du kommer trivas hos oss om du är en prestigelös person med fokus på långsiktighet, engagemang och kvalitet.Skicka in din ansökan redan idag! Urvalet sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdagen.Under sommaren kan återkopplingen dröja längre än vanligt, tack för ditt tålamod.Vi erbjuderAFRY är ett stort och etablerat företag som erbjuder dig stabilitet, samtidigt som vi är snabbfotade och flexibla i att anamma nya tankesätt och idéer. Söker du en arbetsplats där du får möjlighet att skapa en plan för din utveckling framåt, oavsett om det är med fokus på teknik, ledarskap eller försäljning, så kommer vi att stötta dig för att nå detta.Hos oss kommer du få 16 000 kollegor som är riktigt duktiga inom sitt specialistområde och vi kan nästan lova att du kommer lära dig något nytt varje gång du springer på en AFRY-kollega i hissen eller på stan.2021-06-28AFRY är ett ledande europeiskt företag med global räckvidd inom teknik, design och rådgivning. Vi accelererar omställningen mot ett hållbart samhälle.Vi är 16 000 hängivna experter inom infrastruktur, industri, energi och digitalisering, som skapar hållbara lösningar för kommande generationer.Making FutureVaraktighet, arbetstidHeltid TillsvidareMånadslönSista dag att ansöka är 2021-08-20AFRY AB5834838