Java-utvecklare till Karolinska Universitetssjukhuset (Stockholm)
Java-utvecklare till Karolinska Universitetssjukhuset (Stockholm)
Vill du arbeta med samhällsviktig IT och bidra till framtidens vård? Nu söker vi en erfaren Java-utvecklare till ett spännande uppdrag hos Karolinska Universitetssjukhuset i Stockholm.
Om uppdraget
Du kommer att arbeta i ett utvecklingsteam som bygger och vidareutvecklar Karolinskas vårddataplattform och Clinical Data Repository. Fokus ligger på backend-utveckling, integrationer och datadrivna lösningar som stärker vårdens kvalitet och tillgänglighet.
Arbetsuppgifter
Utveckla och vidareutveckla Java-baserade tjänster
Bygga integrationer mellan olika system
Arbeta med REST API:er och backend-lösningar
Delta i design, test och implementation
Säkerställa kodkvalitet (TDD, code review, CI/CD)
Samarbeta med utvecklare, arkitekter och produktägare
Krav
Minst 5 års erfarenhet av Java (Spring, Spring Boot eller liknande)
Minst 3 års erfarenhet av backend och API-utveckling
Erfarenhet av SQL/NoSQL databaser (minst 3 år)
Erfarenhet av Kubernetes/OpenShift och CI/CD
Erfarenhet av Kafka eller liknande (event-driven arkitektur)
Akademisk examen eller motsvarande erfarenhet
Meriterande
Erfarenhet av Data Lake (t.ex. Hadoop, Spark)
Erfarenhet av förbättring av utvecklingsprocesser
Erfarenhet av säkerhet, loggning och regulatoriska krav
Om uppdraget
Plats: Stockholm (Solna), hybrid
Omfattning: 100%
Start: April 2026
Längd: 12 månader + möjlighet till förlängning
Varför detta uppdrag?
Jobba med en av Sveriges viktigaste IT-miljöer inom vård
Modern teknikstack och datadriven utveckling
Möjlighet att påverka lösningar som gör verklig skillnad
Ansök
Skicka CV och kort beskrivning av din erfarenhet så snart som möjligt. Urval sker löpande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-07
E-post: talent@armabeconsulting.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Armabe Consulting AB
(org.nr 556986-0546)
171 76 STOCKHOLM Arbetsplats
Karolinska universitetssjukhuse Jobbnummer
9828581