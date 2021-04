Java-utvecklare och testare till spännande företag i Sundsvall - Studentconsulting Sweden AB (Publ) - Elektronikjobb i Sundsvall

Prenumerera på nya jobb hos Studentconsulting Sweden AB (Publ)

Studentconsulting Sweden AB (Publ) / Elektronikjobb / Sundsvall2021-04-06Solarplexus växer och vi söker därför nya IT-utvecklare inom Java. Har du några års arbetslivserfarenhet och är redo för nästa utmaning? Sök tjänsten idag!Solarplexus IT-strategi är ett IT-konsultföretag med hög kompetens och mångårig erfarenhet av informationsteknik. Företaget kännetecknas av starkt resultatfokus och ansvar för att kunden snabbt får effekt av insatsen. Solarplexus levererar högkvalitativa administrativa IT-tjänster i såväl enkla som stora och komplexa uppdrag inom bland annat förvaltning, ärendehantering och utbildning.Solarplexus är just nu i en expansiv fas och vill i takt med detta utöka teamet av duktiga IT-utvecklare. Detta för att sammantaget möta både nuvarande och framtida efterfrågan för att bidra till kunders måluppfyllelse i olika typer av uppdrag. Tjänsten innebär att du som systemutvecklare sitter ute hos kund, arbetsuppgifterna innefattar javautveckling och inkluderar förvaltning, kravställning, testning och dokumentation. Du ansvarar själv för uppdraget och sköter all rapporteringen till Solarplexus. De arbetar med uppdragsgivare från både privat och offentlig sektor, såväl som bank och finans, försäkring, energi, industri, telekom, landsting, kommuner och myndigheter. Exempel på kunder som Solarplexus har ramavtal med är CSN, DIGG, Bolagsverket, SPV, Region Uppsala och Region Västernorrland.Vår kund är kollektivanslutna och samtliga tillsvidareanställda är försäkrade och omfattas även av en ITP-planlösning samt tjänstegrupplivförsäkring, friskvårdsbidrag samt förmånlig hyra av semesterbostad. Solarplexus är ett mindre företag på frammarsch och dina resultat och insatser kommer göra stor skillnad för bolaget och kunder. Här ges verkligen chansen till utveckling.Detta är ett rekryteringsuppdrag där StudentConsulting hanterar den första kontakten med dig som är intresserad och sedan överlämnar detta till kund. Eventuella frågor besvaras av Ida Holmer på StudentConsulting ida.holmer@studentconsulting.com . Tänk på att väl genomarbetade ansökningshandlingar där du tydligt beskriver din erfarenhet ökar dina chanser i urvalsprocessen. Tjänsterna tillsätts enl. ök med kund men vi ser gärna att du är tillgänglig tidigt under 2021.2021-04-06Vi söker erfarna konsulter inom systemutveckling, kravfångare och testare som tycker om att jobba i en dynamisk miljö, som är initiativrika och som gärna tar sig an nya uppdrag ute hos kund. För dig är det självklart att involvera både beställare och medarbetarna i utvecklingsarbetet och du är duktig på att visualisera nyttan med lösningar och förändrade arbetssätt.Krav för tjänsten är att du har jobbat 3 till fem år med systemutveckling inom Java, krav, analys, kodning, design och test. Du har läst en utbildning på universitet eller YH som programmerare, Java krävs. För tjänsten som testare är det meriterande med Certifikat ISTQB, Application Server, Sybase databas, JavaEE, JavaSE, JSP, HTML, Java EJB, Java Servlets, JBoss, Apache Maven, GIT, SVN, GitBash, Putty, FTP FileZilla, Unix, SQL, Stored procedures.Som person är du duktig att planera samt prioritera, har alltid kunden i fokus och är en problemlösare ut i fingerspetsarna som gärna kommer med förslag på lösningar, du har ett fokuserat arbetssätt och är mån om att alltid leverera med högsta kvalitét, alltid enligt beställning samt inom uppsatta deadlines och tidsramar. Du är pragmatiskt och initiativrik och har en god förmåga att sätta dig in i nya situationer, förstå verksamheters behov och omsätta det till konkreta aktiviteter och lösningar.Stämmer detta överens med din profil? Tveka inte att söka tjänsten redan idag!Mångfaldigt prisbelönta StudentConsulting är ett av Skandinaviens största och ledande rekryterings- och bemanningsföretag med fokus på studenter, akademiker och yrkesutbildade. Tack vare ett stort nätverk och lång erfarenhet har vi rekryterat över 11 000 personer det senaste året. Vi erbjuder intressanta och utmanande tjänster på både hel- och deltid inom områden som IT, teknik, ekonomi, administration, HR, marknadsföring, kundtjänst, försäljning, industri, produktion, logistik och transport. Hitta din framtid på www.studentconsulting.se Varaktighet, arbetstidTillsvidareanställning TillsvidareFast lönSista dag att ansöka är 2021-05-09Studentconsulting Sweden AB (Publ)5673194