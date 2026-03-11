Java Backendutvecklare
Avaron AB / Datajobb / Karlstad Visa alla datajobb i Karlstad
2026-03-11
, Hammarö
, Forshaga
, Grums
, Kil
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Avaron AB i Karlstad
, Karlskoga
, Örebro
, Skövde
, Motala
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-03-11Om företaget
Avaron AB är ett växande konsultbolag som matchar din spetskompetens med marknadens mest intressanta uppdrag och erbjuder en plattform där din utveckling står i centrum.
Om uppdraget
Vi söker en Java Backendutvecklare till ett förvaltningsteam som arbetar med en nationell tjänsteplattform inom e-hälsa. Du blir en del av en teknisk miljö där lösningarna ställer höga krav på säkerhet, tillgänglighet och prestanda, och där backendutveckling kombineras med testning och integrationsarbete.
Rollen passar dig som har god förståelse för hur digitala e-hälsotjänster fungerar i Sverige och som trivs med att arbeta nära andra specialister kring krav, arkitektur och tekniska lösningar.
ArbetsuppgifterUtveckla och vidareutveckla backendlösningar i Java
Arbeta med databaskopplingar mot SQL och andra databastyper
Bygga och förvalta integrationer via SOAP och REST
Genomföra kodnära testning, till exempel enhetstester
Delta i analyser av krav, arkitektur och tekniska lösningar
Samarbeta med teamet för att lösa tekniska problem och driva utvecklingen framåt
KravVäldokumenterad erfarenhet av hur digitala e-hälsotjänster fungerar i Sverige
Minst fyra (4) års erfarenhet av utveckling i Java
Minst två (2) års erfarenhet av ramverket Spring Boot
Minst två (2) års erfarenhet av databasintegration i SQL
Minst två (2) års erfarenhet av att utveckla inom SOAP-gränssnitt
Minst två (2) års erfarenhet av arbete med agil utveckling
Minst två (2) års erfarenhet av arbete med versionshantering i Git
Minst två (2) års erfarenhet av kodnära testning, t.ex. enhetstester
Minst ett (1) års erfarenhet av ramverket Camel
Minst sex (6) månaders erfarenhet av Docker och Kubernetes
Minst sex (6) månaders erfarenhet av byggsystem Maven
MeriterandeErfarenhet av arbete med standarder inom e-hälsa, bland annat RIVTA
Erfarenhet av testautomatisering i till exempel SoapUI
Erfarenhet av att utveckla inom REST-gränssnitt
Erfarenhet av certifikathantering
Erfarenhet av projekt inom vård och omsorgSå ansöker du
Våra tjänster kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag, då vi hanterar ansökningarna löpande. Vi rekommenderar dig därför att söka så snart som möjligt. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-18 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7366111-1885949". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Avaron AB
(org.nr 559175-4279), https://jobs.avaron.se
Karlstad Centralstation (visa karta
)
652 25 KARLSTAD Jobbnummer
9789974