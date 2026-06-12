Java Backend-utvecklare med AWS
New Terms AB / Datajobb / Göteborg Visa alla datajobb i Göteborg
2026-06-12
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos New Terms AB i Göteborg
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige
Vi söker för kunds räkning en erfaren Java/Backend-utvecklare till ett spännande uppdrag i Göteborg. Vår kund är ett etablerat konsultbolag med ett tight, sammansvetsat team där du får kombinera teknisk bredd med verklig påverkan.
Om rollen
I rollen arbetar du med att bygga och förvalta moderna backend-lösningar och mikrotjänster i en molnfirst-miljö. Du rör dig naturligt mellan backend-utveckling, integrationer och molntjänster, och trivs med att leverera robusta lösningar i agila team.
Du kommer bland annat att arbeta med:
Backend-lösningar och mikrotjänster i Java med ramverk som Spring Boot, Quarkus och OSGi
Molnplattformar som AWS (Lambda, S3, DynamoDB) och Azure (AKS, CosmosDB)
Integrationer via REST, gRPC och Kafka
Relationsdatabaser och NoSQL som PostgreSQL, Cassandra, MongoDB och CosmosDB
CI/CD-pipelines och molnbaserade arkitekturer
Monitoring och observability med verktyg som Grafana, DataDog och Kibana
Vi söker dig som:
Har minst 5 års hands-on erfarenhet av Java-backendutveckling
Är van att arbeta i moderna, agila team
Rör dig obehindrat mellan backend, integrationer och molntjänster
Har driv, nyfikenhet och ett genuint engagemang för din kod och dina kollegor
Kommunicerar väl på svenska och/eller engelska
Om arbetsplatsen
Vår kund är ett välrenommerat konsultföretag som nu vill stärka sin organisation genom att rekrytera. Här är det du som påverkar din egen väg – med frihet, ansvar och utrymme att forma både leveranser och kultur. Kunskapsdelning, innovation och att ha roligt på vägen är en självklar del av vardagen.
Ansökan
För att söka Jappas uppdrag behöver du skapa en profil i vår plattform.
Lägg 10–15 minuter på att skapa din profil idag och öppna dörren till nya, spännande möjligheter.
Jappa – en vassare väg till uppdrag inom e-handel och tech.
Om Jappa
Vi har ersatt gammelmäklare med en smart marknadsplats, branschkunskap, kvalitetssäkrade processer och AI. Resultatet är tydligare matchningar, snabbare besked och nöjdare både konsulter och kunder.
Med Jappa blir det enkelt att hitta rätt uppdrag. Hos oss får du tillgång till en bred mix av möjligheter inom IT, e-handel och tech – allt från kortare frilansuppdrag till längre engagemang och rekryteringar.
Jappa är en talent-as-a-service-lösning där du som konsult står i centrum. Vi strävar alltid efter att matcha dig med uppdrag där du verkligen kan göra skillnad och utvecklas. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-12 Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare New Terms AB
(org.nr 556986-8606), http://www.jappa.jobs Jobbnummer
9962305