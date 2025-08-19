Järnvägsingenjör, linjebunden kraft järnväg
2025-08-19
, Alvesta
, Uppvidinge
, Lessebo
, Hylte
, Ljungby
, Värnamo
, Vetlanda
, Olofström
Som järnvägsingenjör bidrar du till en driftsäker och effektiv järnväg - så att resenärer och gods når fram tryggt och i tid. Du arbetar självständigt och i team med fokus på teknik, analys och utveckling.
Järnvägsingenjör, linjebunden kraft järnvägPubliceringsdatum2025-08-19Dina arbetsuppgifter
Som järnvägsingenjör inom linjebunden kraft (hög- och lågspänning) arbetar du med att bedöma och beskriva det tekniska och funktionella tillståndet i våra elanläggningar. Du tar fram analyser och underlag för planering och prioritering, och fångar upp behov av förbättringar och förnyelse.
Du kommer bland annat att:
Bidra med regionalt underlag till den nationella planeringen av järnvägsanläggningen.
Samarbeta med andra järnvägsingenjörer (el, signal, ban) och underhållsingenjörer i regionen.
Utföra statuskontroller, funktionsutredningar och kravställning.
Utveckla analysarbetet och förbättra våra tillståndsbedömningar inom det linjebundna eltekniska området.
Medverka i och ansvara för utredningar i tidiga skeden.
Ställa krav på och följa upp förvaltningsdata.
Vara tekniskt stöd och remissinstans för anläggningskrav järnväg, förfrågningsunderlag och ledingskorsnings ärenden från annan nätinnehavare.
Arbetsområdet omfattar södra och sydöstra regionerna (Jönköpings län, Kalmar län och Östergötlands län, Kronobergs län, Blekinge län och Skåne län), vilket kan innebära resor och möjlighet att lära känna anläggningen på plats.
Varför jobba hos oss?
Här får du chansen att bidra till en hållbar och pålitlig järnvägsinfrastruktur. Du blir en del av ett kunnigt och stöttande team, med varierande arbetsuppgifter och möjlighet att utveckla både din tekniska kompetens och din förståelse för helheten i ett av Sveriges mest samhällsviktiga system.
Övrig information
Möjliga placeringsorter för den här tjänsten är Jönköping, Kristianstad, Linköping, Malmö, Norrköping eller Växjö. Vill du ha en flexibel vardag med möjlighet att arbeta hemifrån? I den här rollen kan du jobba på distans upp till två dagar i veckan.
Anställningen är placerad i säkerhetsklass. För anställning krävs godkänt resultat i säkerhetsprövningen, som genomförs i enlighet med bestämmelser i säkerhetsskyddslagen (2018:585).Kvalifikationer
Vem är du?
Vi söker dig som är självgående, strukturerad och trivs med att ta ansvar. Du har god förmåga att leda, styra och följa upp aktiviteter och ser till att arbetet drivs framåt. Du ser helheten, kan snabbt analysera komplexa situationer och har lätt för att samarbeta och skapa goda relationer.Kvalifikationer
Universitets- eller högskoleutbildning om minst 180hp (120p) med inriktning mot elkraftteknik alternativt annan utbildning i kombination med aktuell och relevant erfarenhet som vi bedömer likvärdigt.
Några års erfarenhet av underhåll, nybyggnation eller projektering inom linjebunden el på järnväg eller elnät och därigenom anläggningskunskap för analys och tillståndsbedömning.
Goda kunskaper i Office-paketet.
Goda kunskaper i svenska i tal och skrift.
B-körkort.
God syn och hörsel.
Meriterande
Erfarenhet av ekonomiska kalkyler, exempelvis LCC (Life Cycle Cost).
Erfarenhet av projektverksamhet inom järnväg.
Erfarenhet inom entreprenadbesiktning.Så ansöker du
De frågor som du får besvara när du skickar in din ansökan kommer att ligga till grund för det första urvalet vi gör. Om det inte står något annat i annonsen vill vi att du bifogar ditt CV. Vi har slutat begära in personligt brev eftersom vi inte har med det som del av urvalsunderlaget. Om du har skyddade personuppgifter ska du kontakta ansvarig chef för rekryteringen så att din ansökan blir hanterad enligt särskilda rutiner. Du hittar namn och kontaktuppgifter till chefen i annonsen.
På Trafikverket jobbar vi med att göra Sverige närmare. Vi tror på att en förening av olika erfarenheter, bakgrunder och perspektiv är den bästa grunden för att bygga en arbetsplats fri från diskriminering och en miljö där alla trivs och gör sitt bästa. Vi tror på mångfald där den gemensamma nämnaren är pålitlighet, engagemang och mod. För det är så vi bäst representerar vårt samhälle.
Månadslön Så ansöker du
