Järnet bar & restaurang söker Sous chef

DGF Restauranger AB / Kockjobb / Stockholm
2025-09-23


Visa alla kockjobb i Stockholm, Solna, Lidingö, Sundbyberg, Danderyd eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos DGF Restauranger AB i Stockholm

Nu söker vi på Järnet bar förstärkning till vårt kök.
På järnet jobbar vi i ett litet team med god sammanhållning och gästen i fokus.
Vi serverar smårätter med inspiration från medelhavets alla hörn. Vi söker dig som gillar att jobba som en del av ett litet team där alla får bidra.
Arbetstiden är primärt på kvällar & helger.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-23
E-post: koket@jarnetbar.se

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Souschef".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
DGF Restauranger AB (org.nr 556022-5772)
Österlånggatan 34-36 (visa karta)
103 17  STOCKHOLM

Arbetsplats
Järnet Bar

Jobbnummer
9522286

Prenumerera på jobb från DGF Restauranger AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos DGF Restauranger AB: