Järnet bar & restaurang söker Sous chef
DGF Restauranger AB / Kockjobb / Stockholm Visa alla kockjobb i Stockholm
2025-09-23
Nu söker vi på Järnet bar förstärkning till vårt kök.
På järnet jobbar vi i ett litet team med god sammanhållning och gästen i fokus.
Vi serverar smårätter med inspiration från medelhavets alla hörn. Vi söker dig som gillar att jobba som en del av ett litet team där alla får bidra.
Arbetstiden är primärt på kvällar & helger. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-23
E-post: koket@jarnetbar.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Souschef". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare DGF Restauranger AB
(org.nr 556022-5772)
Österlånggatan 34-36 (visa karta
)
103 17 STOCKHOLM Arbetsplats
Järnet Bar Jobbnummer
9522286