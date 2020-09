Järfälla: Innesäljare ventiler till Klinger Sweden AB - Jobbakuten Väst AB - Maskiningenjörsjobb i Järfälla

Jobbakuten Väst AB / Maskiningenjörsjobb / Järfälla2020-09-02Innesäljare Ventiler till KLINGER SwedenTEAMET-VILL-VÄXA - det är våra värdeord, vår framgång bygger på rätt människor med rätt attityd till både kunden och varandra, vilja att vara med och bidra och viljan till sin egen utveckling är byggstenar för att vi ska växa och må bra som företag.Vi söker nu dig som har ett brinnande intresse för teknik och industri, vi ser gärna att du kommer direkt från högskolan och kan bidra med stor teknisk kompetens och att du har egenskaper för att växa in rollen som teknisk innesäljare ansvarig för egna projekt, för ventiler och instrument. Hos oss skulle du arbeta i ett sammansvetsat och prestigelöst teamKLINGER grundades 1886 i Wien av Richard Klinger och är ett familjeföretag som är känt som en pionjär inom tätningsteknik. KLINGER har en global kundbas och levererar pålitliga produkter över hela världen för användning inom bland annat petrokemi, kemi, industri, infrastruktur och transport. I dag finns KLINGER Group representerat i över 60 länder och har ca 18 anläggningar för tillverkning världen över. KLINGER Sweden levererar till svensk industri med fokus på OEM och MRO kunder.Om tjänstenRollen som innesäljare på kundsupport/ventiler innebär att du kommer jobba både självständigt och i team tillsammans med projektsäljarna i affärsområde ventiler. Du ska supporta projektsäljarna med tex orderregistrering men även själv ansvara för vissa kunder och hjälpa dem hitta rätt tekniska lösningar. Du har kontinuerligt kontakt med dina kunder via telefon och mejl och ett nära samarbete med dina kollegor. Du kommer också ha direktkontakt med leverantörer både i Sverige och utomlands.Mer specifikt innebär tjänsten att:Underhålla och utveckla samarbetet med befintliga kunder.Tillsammans med projektsäljare arbeta med problemlösning och ta fram skräddarsydda lösningar för kunderna i projekten.Löpande arbete på kundsupport med att svara i telefon, registrering av kund- och leverantörsbeställning, stöd till projektsäljare.Resor förekommer främst vid utbildningar som hålls i företagets fabriker.Vi söker dig somHar högskoleutbildning i maskin-teknik gärna inom styr- regler, eller har erfarenhet av att ha arbetat gentemot svensk industri, kanske som teknisk säljare, teknisk support eller applikationsingenjör.- Du har ett genuint tekniskt intresse, har lätt för att ta till dig ny teknik och motiveras av problemlösning.- Du talar flytande svenska och har goda kunskaper i engelska i tal och skrift.- Du kan arbeta självständigt, du kan ta eget ansvar och arbetar proaktivt med förbättringar och kan komma med egna förslag och lösningar.- Du tycker om att ha mycket kontakter med olika människor och uppskattar och mår bra av att arbeta i team.Vi lägger stor vikt vid de personliga egenskaperna i alla våra rekryteringar då vi vill att hela företaget bidrar till en positiv stämning på jobbet.Låter det intressant? Tveka då inte att skicka in din ansökan ...Varaktighet, arbetstidHeltid Tillsvidare2020-09-02Enl.avtalSista dag att ansöka är 2020-09-30Jobbakuten Väst AB5343403