Järfälla församling söker husmor / husfar 100%
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2026-06-09
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Järfälla församling är en av Stockholms större församlingar med ca 30 000 tillhöriga. Församlingen har omkring 90 anställda, och dess geografiska gränser är samma som Järfälla kommuns. Inom församlingen finns fyra kyrkor, ett begravningskapell och två kyrkogårdar.
Om församlingen
Vi vill vara en öppen och levande församling för alla i Järfälla, och strävar hela tiden efter att utveckla våra verksamheter för att kunna möta människor där de är. Våra medarbetare är engagerade och trivs på jobbet. Vi tar gärna emot praktikanter, och deltar i utvecklingsprojekt såväl med andra församlingar som med det omgivande samhället.
Vi ser gärna att våra medarbetare bär med sig olika erfarenheter och bakgrunder, eftersom vi är övertygade om att det gör oss bättre på att möta församlingsbor, medlemmar, körsångare, gudstjänstfirare och alla andra - på kyrkogårdar, i gudstjänster, i caféet eller i någon av våra andra verksamheter. Våra ledord är öppenhet, god vilja, god ordning, trovärdighet och tillgänglighet, och vi strävar hela tiden efter att förverkliga dem i vårt arbete och bemötande.
Vi är en arbetsplats som lägger stor vikt vid trivsel, god hälsa och balans mellan arbete och fritid. Vi har kollektivavtal, erbjuder lunchförmån, friskvårdsbidrag och friskvårdstimme, anordnade träningspass hos vår friskvårdskonsulent samt tillgång till gym.Publiceringsdatum2026-06-09Om tjänsten
Köket i Maria kyrka är en central del av vår verksamhet och en naturlig mötesplats för besökare, församlingsbor och medarbetare. Här lagar vi mat med omtanke och engagemang. Som husmor / husfar kommer du att ansvara för planering och tillagning av husmanskost med vegetariska alternativ till vårt lunchcafé fyra dagar i veckan, samt baka och förse caféet med smörgåsar och fikabröd som uppskattas av våra återkommande gäster. Köket tar också emot beställningar av enklare förtäring i samband med interna aktiviteter, och du blir en viktig del i att säkerställa att dessa leveranser håller hög kvalitet.
I rollen ingår också att handleda volontärer och personer som arbetstränar hos oss, där du bidrar med både med din yrkeskunskap och ditt sociala engagemang.
Du kommer arbeta nära kökets husmor och husfar, och ingå i ett prestigelöst arbetslag där vi hjälper varandra och får saker att hända tillsammans. Vi är totalt 15 medarbetare som alla bidrar med olika kompetenser, och som trivs med att arbeta i en miljö där vi ser och hjälper varandra.
Tjänsten är tillsvidare. Vi tillämpar provanställning.
Tjänsten är förlagd till vardagar på dagtid (som längst till kl 18). Vid ett fåtal högtider under året förekommer arbete på helgdag.
Tillträde sker enligt överenskommelse.
Din arbetsplats kommer att vara i Maria kyrka på Vasavägen 25 i centrala Jakobsberg, nära kommunikationer med både pendeltåg och buss.
Om dig
Dina personliga egenskaper
Vi söker dig som är självgående, initiativrik och kreativ. Du tycker om att möta människor och skapar en välkomnande atmosfär omkring dig. Du har lätt för att kommunicera, är lyhörd och behåller lugnet även när tempot ökar. Du trivs med variationen mellan att arbeta självständigt och tillsammans med kollegor, som du gärna utbyter kunskap och erfarenheter med. Du vill skapa mat som är vällagad, inbjudande och gjord med omtanke, och du trivs i mötet med dem som får njuta av den.Kvalifikationer
Du delar Svenska kyrkans värderingar
Du har en kockutbildning på minst gymnasienivå, samt utbildning i livsmedelshygien
Du har god erfarenhet av matlagning och ett par års yrkeserfarenhet som kallskänka, kock eller konditor
Du har B-körkort
Du har goda kunskaper i det svenska språket i både tal och skrift, då mötet med våra gäster och församlingsmedlemmar är en viktig del av arbetet
Erfarenhet av köksekonomi (såsom planering, budgetering eller kostnadsuppföljning) är meriterande.
Stor vikt kommer att läggas vid personliga egenskaper i denna rekrytering.Så ansöker du
Din ansökan ska innehålla CV, ett personligt brev, eventuella intyg och / eller betyg. Vi ser fram emot att höra av dig!
Skicka ansökan med e-post till jarfalla.forsamling@svenskakyrkan.se
senast 31 juli 2026. Urval kan komma att ske löpande, och tjänsten kan därmed komma att tillsättas före sista ansökningsdag.
Upplysningar om tjänsten
Hör gärna av dig med frågor senast 3 juli. Urval och intervjuer kommer att ske i augusti!
Vill du veta mer om tjänsten? Kontakta rekryterande chef Anna Johansson Blomberg på Anna.JohanssonBlomberg@svenskakyrkan.se
/ 08-580 218 87.
Vill du veta mer om maten, köket eller annat praktiskt? Kontakta husfar Thomas Fredensvärd på thomas.fredensvard@svenskakyrkan.se
/ 08-580 219 24.
Fackliga företrädare
Kommunal Anetth Stegervall Anetth.Stegervall@svenskakyrkan.se
/ 08-580 218 93
Vision ordforande@visionstockholmsstift.se
/ 08-508 940 37
KyrkA Henrik Brifors henrik.brifors@kyrka.se
/ 08-441 85 60
Lärarförbundet Ewa Lena Kansbod ewa.lena.kansbod@kmr.se
/ 076-851 99 18 Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-31
E-post: jarfalla.forsamling@svenskakyrkan.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Järfälla församling
(org.nr 252004-3247), https://www.svenskakyrkan.se/jarfalla
Sturevägen 3 (visa karta
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177 23 JÄRFÄLLA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Maria kyrka Kontakt
Rekryterande chef (allmänna frågor om tjänsten)
Anna Johansson Blomberg Anna.JohanssonBlomberg@svenskakyrkan.se 08-580 218 87 Jobbnummer
9953810