IWE - certifierad Produktionstekniker
BAE Systems Hägglunds Aktiebolag / Maskiningenjörsjobb / Örnsköldsvik Visa alla maskiningenjörsjobb i Örnsköldsvik
2026-07-02
, Nordmaling
, Kramfors
, Bjurholm
, Sollefteå
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos BAE Systems Hägglunds Aktiebolag i Örnsköldsvik
, Karlskoga
eller i hela Sverige
BAE Systems Hägglunds i Örnsköldsvik befinner sig i en expansiv fas med anledning av miljardaffärer! För att möta den stora efterfrågan så rekryterar BAE Systems Hägglunds IWE – certifierad Produktionstekniker/ingenjör
Välkommen till en framtid fylld av möjligheter!
Din framtida utmaning
Du kommer att vara ett produktionstekniskt stöd till produktionen och konstruktionsavdelningen.Du kommer att jobba tillsammans med en grupp om drygt 25 produktionstekniker.
I det dagliga arbetet är du den som:
Leder utveckling och industrialisering av robusta svetsprocesser för serieproduktion
Säkerställer tillverkningsbarhet genom produktionsgranskning och återkoppling på ritningsunderlag gällande svets kvalitet.
Driver införande och kvalificering av nya grund- och tillsatsmaterial i produktion
Är teknisk nyckelperson mellan produktion, konstruktion och skydd i svetsrelaterade frågor
Äger flödet för svetsavvikelser i SAP och omsätter kvalitetsutredningar till konkreta förbättringar
Medverkar i investeringsprojekt från kravställning till driftsatt svetsutrustning och ny teknik
Ger specialiststöd inom svetsning för plattformarna CV90, BvS10 och Beowulf samt kommande nya plattformar tidigt i design stadiet.
Tar fram och förvaltar reparationsmetoder, inklusive metodbeskrivningar och tekniska anvisningar
Den produktionstekniska avdelningen ingår i ett avsnitt inom BAE som kallas Prototyp och Skrov. Inom vårt avsnitt bygger vi de chassier som sedan blir färdiga fordon och har alla processer med högteknologiska maskiner från skärning till målning i egen regi.
Rapportering sker till produktionsteknisk chef.
Den du är
Vi söker dig som har teknisk högskoleutbildning, produktionsteknisk yrkesutbildning eller annan relevant utbildning. IWS och IWE utbildning är meriterande. Du har både praktisk och teoretisk erfarenhet av manuell och robot-svetsning. Det är också meriterande om du har erfarenhet av konstruktionsverktyget - Catia, affärssystemet SAP och Aras. Då vi är en internationell koncern behöver du har goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift.
Som person är du teknikintresserad och strukturerad. Du har ett eget driv och trivs med att samarbeta med andra. Du är problemlösaren som arbetar målinriktat och du gillar att knyta ihop lösa trådar till en helhet.
Vad du blir en del av
Hos oss kommer du att ha kul på jobbet och ingen dag kommer att vara den andra lik. Du kommer att få en bred roll med många kontaktytor och stora möjligheter. Du kommer att få jobba med teknik och problemlösning och du har goda möjligheter till kompetens- & karriärutveckling.
Om du inte kan se filmen, klicka på länken: https://youtu.be/sbvv-Jm2PhI
BAE Systems levererar några av världens mest avancerade, teknikledande lösningar inom försvar, flyg och säkerhet. Vi har 82 500 kvalificerade medarbetare i mer än 40 länder. Genom att vi arbetar tillsammans med kunder och lokala partners, levererar vi produkter och tjänster med militär kapacitet, som skyddar människor och den nationella säkerheten samt säkrar viktig information och infrastruktur.
BAE Systems Hägglunds fokuserar på utveckling, tillverkning, integration och support av ett brett spektrum av militära fordon till kunder över hela världen. Våra främsta produkter är medeltunga stridsfordon (CV90), bepansrade terrängfordon (BvS10), stöd och support samt elhybrida drivsystem för den civila marknaden. Pålitlig, Innovativ och Djärv är ledorden för vår verksamhet.
Läs gärna mer om Örnsköldsvik och Höga Kusten på www.jobbaochlev.se/
- www.inspiration.ornskoldsvik.se
- www.hogakusten.com/sv
Kontaktperson
Har du frågor, är du varmt välkommen att höra av dig till Fredrik Müller, Produktionsteknisk chef 070 – 214 69 84, eller Maria Josefsson, rekryteringskonsult AxÖ Consulting 070 – 842 23 35.
Urvalsprocessen sker löpande så ansök gärna så snart som möjligt dock senast den 31 augusti.
Under semesterperioden (v 28 – v 31) har vi begränsad tillgänglighet. Skicka ett sms så återkommer vi.
Tjänsten är en tillsvidareanställning med placeringsort Örnsköldsvik.
Vi arbetar med försvarssekretess, vilket innebär både legala krav samt speciella krav från våra kunder på oss som företag. Alla som anställs ska därför genomgå säkerhetskontroll och drogtest.
Varmt välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare BAE Systems Hägglunds Aktiebolag
(org.nr 556305-6059), https://baesystems.varbi.com/
Björnavägen 2A (visa karta
)
891 41 ÖRNSKÖLDSVIK Arbetsplats
BAE Systems Hägglunds AB Jobbnummer
9988514