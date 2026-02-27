IVO söker IT-tekniker
2026-02-27
Vill du göra verklig skillnad för människor i deras vardag? Hos Inspektionen för vård och omsorg (IVO) får du vara med och utveckla den statliga tillsynen och tillståndsprövningen - ett arbete som bidrar till en tryggare och mer rättssäker vård och omsorg.
Nu söker vi en IT-tekniker med intresse för virtualisering och Microsoftplattformar i en tekniskt komplex och verksamhetskritisk miljö. IT-enheten ingår i den myndighetsövergripande avdelningen Verksamhetsstöd och är placerad i Stockholm. Avdelningen ansvarar för en kombination av outsourcade och interna IT-tjänster.
IT-enheten säkerställer kvalitet och uppföljning av leveranser från externa leverantörer samt ansvarar för att förvalta, stödja och vidareutveckla myndighetens interna IT-miljö.
Om jobbet
Som IT-tekniker ansvarar du för drift, underhåll och vidareutveckling av vår virtualiseringsplattform (VMware). Du är även ett kvalificerat stöd till verksamheten inom Microsoftmiljöer. Rollen kombinerar infrastrukturarbete med användarnära support.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter kommer bland annat att vara:
Drift och förvaltning av virtuella miljöer (VMware)
• administrera, övervaka och optimera VMware-baserade servermiljöer
• genomföra installationer, uppgraderingar och patchning av virtuella servrar
• säkerställa hög tillgänglighet, god prestanda och säker drift av den virtuella infrastrukturen
• felsöka och åtgärda incidenter kopplade till virtualiseringsplattformen
• medverka i kapacitetsplanering samt i förbättrings- och utvecklingsprojekt
IT-support och användarstöd (Microsoftmiljöer)
• ge first och second-line-support till verksamhetens användare
• hantera ärenden relaterade till Windowsklienter, Microsoft 365-miljöer, Teams, SharePoint och övriga Microsoft-tjänster
• installera, konfigurera och underhålla datorer, kringutrustning och programvara
• felsöka klient-, nätverks- och skrivarmiljöer
• bidra till utveckling och dokumentation av rutiner, guider och kunskapsartiklar
Tjänsten är en tillsvidareanställning med sex månaders provanställning, placerad i Stockholm. Resor i tjänsten kan förekomma.
Vi söker dig som har:
• eftergymnasial utbildning inom IT eller motsvarande erfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdig
• erfarenhet av att arbeta med VMware (t.ex. ESXi, vCenter)
• god kunskap om Windowsklienter och Microsoft 365-miljöer
• grundläggande förståelse för nätverk och IT-säkerhet
• erfarenhet av felsökning och användarsupport
• goda kunskaper i svenska, såväl muntligt som skriftligt
För att lyckas i rollen är du serviceinriktad, lösningsorienterad och trivs med att hjälpa andra. Du kommunicerar tydligt, tar ansvar för dina uppgifter och vågar fråga när du vill förstå mer. Du uppskattar en varierad vardag där du får kombinera teknik, problemlösning och kontakt med användare.
Du har arbetat några år inom IT och är nyfiken på ny teknik och nya arbetssätt. Du vill fortsätta utvecklas i din yrkesroll, fördjupa din kompetens och ta större ansvar över tid. Hos oss får du möjlighet att bredda din erfarenhet, och vi ser att du driver din egen utveckling genom att ta initiativ och söka nya kunskaper.
Vid rekryteringen kommer vi att lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Vi ser det som meriterande om du även har:
• certifieringar inom VMware eller Microsoft
• erfarenhet av serveradministration (Windows Server)
• kunskap om PowerShell eller annan skriptning
• erfarenhet av ITIL-processer och arbete i ärendehanteringssystem
Detta kan IVO erbjuda dig
Vi erbjuder en utvecklande roll i en dynamisk kunskapsorganisation där du bidrar till att utveckla en modern och effektiv tillsyn. Vi förbättrar ständigt våra arbetssätt och strävar efter en sammansättning av medarbetare som speglar samhällets mångfald.
Läs om våra avtalsvillkor och förmåner här: Arbeta hos oss | IVO.se
Du ansöker genom att svara på våra urvalsfrågor och bifoga ditt CV. I din ansökan ska det framgå hur du motsvarar kravprofilen. Frågorna utgår från kravprofilen för den här rekryteringen och dina svar ligger till grund för det urval som sker i processen. Din ansökan anses komplett först när du har besvarat frågorna.
Ansök senast den 20 mars 2026.
Läs mer om vår rekryteringsprocess här: Arbeta hos oss | IVO.se
IVO bidrar till en trygg och säker vård och omsorg
IVO står för engagemang och bred kunskap om svensk vård och omsorg. Vi granskar, drar lärdomar och arbetar för att vården och omsorgen ska bli bättre och säkrare - alltid med fokus på patienter och brukare.
Myndigheten har cirka 800 medarbetare. Tillsyn bedrivs vid sex regionala avdelningar runt om i landet, medan tillståndsprövning, analys, planering, kommunikation och verksamhetsstöd finns i Stockholm, liksom generaldirektörens stab.
Fast lön enligt överenskommelse
Sista dag att ansöka är 2026-03-20
Detta är ett heltidsjobb.
(org.nr 202100-6537), https://www.ivo.se/ Arbetsplats
https://www.ivo.se/ Jobbnummer
9767833