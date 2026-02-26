ITS Logistikpartner söker Montör!
Its Logistikpartner AB / Montörsjobb / Hallsberg
, Kumla
, Lekeberg
, Örebro
, Degerfors
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Its Logistikpartner AB i Hallsberg
, Askersund
eller i hela Sverige
Är du en noggrann och praktiskt lagd person som trivs med montering och kvalitetsinriktat arbete? Då kan detta vara något för dig!
ITS Logistikpartner grundades år 1985 och var då ett enmansbolag som ägnade sig åt att göra tulldeklarationer åt kunds räkning. Vi ägnar oss fortfarande åt tullservice och har etablerat förtroende på marknaden. Med åren har vi utvecklats till en fullserviceaktör och erbjuder idag helhetslösningar inom logistik. Vi är idag cirka 100 anställda som jobbar inom lager, montering, ompackning, distribution, dokumentation, godshantering och tullservice.
Vårt kundlöfte - "Kvalitetssäkring och kundernas behov har alltid högsta prioritet." Publiceringsdatum2026-02-26Om tjänsten
Vi söker en montör till ett uppdrag inom förmontering. Arbetet omfattar montering, installation och kvalitetstester och ställer krav på noggrannhet, struktur och ansvarstagande. Du arbetar både självständigt och tillsammans med kollegor för att säkerställa att uppsatta mål och leveranser uppnås.
Arbetet sker i en föränderlig miljö med varierande arbetsmoment, vilket kräver att du arbetar metodiskt och följer givna instruktioner.
Arbetsuppgifter:
Montering av komponenter enligt ritningar och kundspecifikationer
Kontroll och kvalitetssäkring av utfört arbete samt rapportering av avvikelser
Godsmottagning, leveranser och övriga lagerrelaterade arbetsuppgifter vid behovKvalifikationer
För att lyckas i rollen ser vi att du har erfarenhet av montering och är trygg i att läsa ritningar och monteringsanvisningar. Du har ett intresse för praktiskt arbete, är noggrann, effektiv och tar ansvar för dina arbetsuppgifter. Du kan arbeta självständigt, prioritera och är flexibel i en föränderlig arbetsmiljö.
Du har truckkort med behörighet A1-4 och B1-4.
Arbetet kan innebära tunga och repetitiva moment, vilket ställer krav på god fysik. Du behöver ha goda kunskaper i svenska i tal och skrift samt viss datavana då arbetet innefattar hantering av order, in- och utleveranser och enklare administration. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.Övrig information
Tjänsten är en tillsvidareanställning med en inledande provanställning med start omgående. Arbetstiderna är vardagar 7-16.
Låter det här intressant? Skicka då in ditt CV tillsammans med personligt brev till niklas.fredriksson@itslogistik.se
, märk ansökan med "ansökan montör". Urval och intervjuer sker löpande vilket innebär att tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Skicka därför in din ansökan redan idag! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-12
E-post: niklas.fredriksson@itslogistik.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Ansökan montör". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Its Logistikpartner AB
(org.nr 556401-3596), https://www.itslogistik.se/
Utkällevägen 4 (visa karta
)
694 35 HALLSBERG Kontakt
Avdelningschef
Niklas Fredriksson niklas.fredriksson@itslogistik.se 070-212 92 25 Jobbnummer
9765777