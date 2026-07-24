Itimanställd inom äldreomsorgen
Ab Solom / Undersköterskejobb / Sollentuna Visa alla undersköterskejobb i Sollentuna
2026-07-24
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Vill du vara med och göra verklig skillnad i vardagen för äldre? Vill du vara med och göra verklig skillnad i vardagen för äldre? Som timanställd inom vår äldreomsorg får du möjlighet att arbeta inom hemtjänst eller äldreboende. Här blir du en viktig del av ett engagerat team där du varje dag bidrar till trygghet, självständighet och livskvalitet för de äldre som vi stöttar. Som timanställd inom vår äldreomsorg får du möjlighet att arbeta inom hemtjänst eller äldreboende. Här blir du en viktig del av ett engagerat team där du varje dag bidrar till trygghet, självständighet och livskvalitet för de äldre som vi stöttar.Publiceringsdatum2026-07-24Om tjänsten
Som timanställd inom äldreomsorgen ger du stöd och omsorg utifrån varje persons individuella behov, önskemål och genomförandeplan. Arbetet bygger på respekt för den enskildes självbestämmande och integritet och syftar till att skapa en trygg, meningsfull och värdig vardag.
Beroende på vilken verksamhet du arbetar i kan arbetsuppgifterna se olika ut. I hemtjänsten stöttar du personer i deras eget hem, medan du på äldreboende arbetar tillsammans med kollegor för att ge en god och personcentrerad omsorg.
Som timanställd inom äldreomsorgen ger du stöd och omsorg utifrån varje persons individuella behov, önskemål och genomförandeplan. Arbetet bygger på respekt för den enskildes självbestämmande och integritet och syftar till att skapa en trygg, meningsfull och värdig vardag.
Beroende på vilken verksamhet du arbetar i kan arbetsuppgifterna se olika ut. I hemtjänsten stöttar du personer i deras eget hem, medan du på äldreboende arbetar tillsammans med kollegor för att ge en god och personcentrerad omsorg. Vanliga arbetsuppgifter kommer att vara:
ge stöd i vardagliga aktiviteter och personlig omvårdnad utifrån individuella behov,
hjälpa till med måltider, förflyttningar och social samvaro,
dokumentera insatser i social journal enligt gällande riktlinjer,
samarbeta med kollegor, närstående och andra yrkesgrupper för att skapa en god och säker omsorg,
bidra till en trygg, säker och trivsam miljö för de äldre.
Hos oss får du en arbetsplats med glädje, engagerade medarbetare, god gemenskap och närvarande ledare. Självklart har vi också kollektivavtal.
Detta är en löpande intresseanmälan för timanställning. Som timanställd arbetar du vid behov och arbetstiderna kan vara dag, kväll eller helg. Inom äldreboende kan även nattarbete förekomma. Alla våra verksamheter finns i Sollentuna kommun.Detta är en löpande intresseanmälan för timanställning. Som timanställd arbetar du vid behov och arbetstiderna kan vara dag, kväll eller helg. Inom äldreboende kan även nattarbete förekomma. Alla våra verksamheter finns i Sollentuna kommun.Profil
För att lyckas med jobbet ser vi att du har:
har goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift,
har grundläggande datakunskaper och kan använda e-post, Word och verksamhetssystem
Det är meriterande om du är utbildad undersköterska och har bevis om skyddad yrkestitel som undersköterska.
Vi ser även gärna att du har erfarenhet av arbete inom äldreomsorg, hemtjänst, särskilt boende eller annan vård- och omsorgsverksamhet. Har du kunskap om personcentrerad omsorg, demensvård eller rehabiliterande arbetssätt är det meriterande. B-körkort är också meriterande, särskilt för arbete inom hemtjänsten.
Som person känner glädje i att stötta människor i vardagen och trivs med att arbeta nära både boende och kollegor. Med ett lyhört och respektfullt sätt bygger du förtroendefulla relationer och skapar trygghet. Du är flexibel, har en positiv inställning och bidrar till en arbetsmiljö där både boende och kollegor kan utvecklas och trivas.
Om rekryteringsprocessen
Inför en eventuell anställning ska du visa upp utdrag ur belastningsregistret och misstankeregistret samt giltig fotolegitimation. Du ansvarar själv för att beställa utdraget via Polisens webbplats.
Om du blir kallad till en intervju behöver du kunna styrka att du har rätt att arbeta i Sverige, genom att uppvisa att du har medborgarskap inom EU/EES eller ett giltigt arbetstillstånd.
Har du skyddade personuppgifter kontaktar du HR-enheten för vägledning kring ansökan. HR nås via växeln på 08-128 240 00. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Ab Solom
(org.nr 556647-6700), https://solom.se/
Turebergs Torg 1 (visa karta
)
191 23 SOLLENTUNA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Martin Eneroth martin.eneroth@solom.se +358812824024 Jobbnummer
10011093