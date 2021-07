ITC-Manager - Presto Brandsäkerhet AB - Inköpar- och marknadsjobb i Stockholm

Presto Brandsäkerhet AB / Inköpar- och marknadsjobb / Stockholm2021-07-06Vilka är vi?Presto Brandsäkerhet AB grundades 1959 och är Nordens ledande aktör inom brandsäkerhet. Genom helhetslösningar, utbildningar och abonnemangstjänster skapar vi brandsäkra miljöer för små och stora företag i hela Norden. Varje år besöker vi 60 000 kunder, utbildar 40 000 deltagare och återvinner 100 000 brandsläckare vid vår anläggning i Katrineholm. Det är så vi skapar ett tryggt, modernt och hållbart brandskydd. Presto omsätter drygt 1 miljard kronor.2021-07-06I rollen som ITC-ansvarig så är du strategiskt och operativt ansvarig för Prestos digitala kommunikationsplattform och är huvudansvarig för upphandling av digitala tjänster. Du är leder upphandling- och inköpsprocessen från behovsanalys och insamling av krav fram till implementation och installation. Du utreder förvaltningsbehov och tar fram förslag på hur digitala tjänster kan förvaltas och användas. Du ansvarar för att upphandling utförs i enlighet med lagar och regler med fokus på informationssäkerhet (GDPR). En av våra större utmaningarna idag är att standardisera och centralisera inköp av teknik och digitala lösningar. En utmaning som du kommer att arbeta löpande med.Presto befinner sig nu i en spännande expansiv fas, och vi bygger nu upp en ny koncern IT-avdelning. Det medför stora möjligheter att få påverka uppbyggnaden av vår organisation och dess tjänstekatalog av digitala lösningar.Du kommer utreda och fastställa verksamhetens behov och översätta behovet till digitala tjänster. Du agerar sakkunnig och stödjer verksamheten vid inköp, utvärdering och tester av olika digitala tjänster. Du säkerställer att våra medarbetare nyttjar anpassad teknik som stödjer arbetssituationen och effektiviserar arbetet. Du omförhandlar befintliga avtal inom ditt ansvarsområde och säkerställer att dessa avtal tecknas till fördel för verksamheten och till marknadsmässiga priser.Du ansvarar även för olika beställningsprocesser för teknik och verksamhetens hantering av abonnemang och leveransgodkännanden via vårt interna ärendesystem. Du kvalitetssäkrar, utvecklar och effektiviserar våra telefoni/hårdvaru-processer och bygger upp samarbeten mellan våra leverantörer och kontor i de länder vi verkar. Inom tjänsten ingår marknadsbevakning, uppföljning och nära kontakt med våra leverantörer och kontor. Inom vår kommunikationsplattform så kommer du att ta fram instruktioner och utbildningsmaterial för personal, samt arrangera utbildningar genom leverantörer eller i egen regi. Allt från instruktioner om hur personalen beställer datorer och telefoner till hur man nyttjar tekniska lösningar, system eller beställer tjänster via våra leverantörer.Exempel på arbetsuppgifter:Du ansvarar upphandlingar av digitala tjänster så som system/applikationer inom Prestos systempark och olika verksamhetsområden.Du arbetar med upphandling, implementation och test av stödsystem för IT-avdelningen tillsammans med dina kollegor.Du kommer att sätta upp beställningsflöden för digitala arbetsverktyg tillsammans med våra leverantörer. Exempel - integrationer från intranät till leverantörers beställningsportaler, samt uppsättning av logistiska flöden för beställningar och returer.Du ansvarar för klienthantering, att anpassad image byggs upp, beställningsflöde mot personal, leverans och logistik via hårdvaruleverantör samt eventuellt leasingåtagande och service.Du ansvarar för Telefonitjänster, inköp av telefoner samt telefonabonnemang och säkerställer att dessa klarar kraven från verksamhetens system och övriga utmaningar.Du ansvarar även för specifika abonnemang som rör M2M, IOT och dess beställningsflöde från leverantör till verksamhet.Du kommer etablera asset management och implementera verktyg för inventering av telefoni, klienter, hårdvara och licenser.Du bygger upp flöden för on- och offboarding i samarbete med HR och andra verksamhetsområden.Du säkerställer att Presto köper in digitala kommunikationsverktyg som stödjer och effektiviserar verksamheten.Vem är du:Du är en positiv och mycket driven person med god social förmåga. Du arbetar självständigt och har ett mycket stort intresse för teknik och tekniska utmaningar som kräver en lösning. Du är van att driva avancerade uppdrag parallellt och klarar av att ta självständiga beslut. Du förstår och tillämpar affärsmässiga principer. Fokuserar på kostnader och effektivitet ur ett ekonomiskt perspektiv. Du ser helheten och tar hänsyn till det större perspektivet och verkar verksamhetens bästa i agerande och beslut.Bakgrund för rollen:Bakgrund: Vi söker dig med relevant utbildning och/eller minst 5 års arbetserfarenhet inom liknande befattning. Du har tidigare erfarenhet av tyngre upphandlingar inom större organisationer.Du rapporterar direkt till Prestos IT-chef Oscar Winkelmann och hör organisatoriskt till IT-avdelningen.Lön: Fast lönPlaceringsort: Vårt kontor vid Kungens kurva - med goda möjligheter att periodvis arbeta på distans.Varaktighet, arbetstidHeltid Anställningstid enligt överenskommelseLön enligt överenskommelseSista dag att ansöka är 2021-12-23Presto Brandsäkerhet AB5850559