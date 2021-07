Italiensk restaurang söker serveringspersonal för deltid (extraj - Lunatica AB - Servitörsjobb i Lund

Lunatica AB / Servitörsjobb / Lund2021-07-01Vi söker nu flera servitörer/servitriser som vill jobba extra hos oss! (ca 20h/månad). Tjänsterna startar med upplärning i mitten av augusti för att dra igång på riktigt under september månad.Passen ligger främst under fredag - & lördagskvällar men även ibland under vardagskvällar. Vi har och har alltid haft många studenter som jobbar lite vid sidan av plugget och detta har varit uppskattat från båda sidor. Tjänsten ligger på minst 18h/månad (så vi söker endast människor som vet om att de klarar av att jobba dessa timmar) men det kan självklart bli mer timmar om så önskas.Vi är en Italiensk restaurang mitt i centrala Lund. Vi har öppet 7 dagar i veckan och serverar lunch och a la carte.Vi söker någon som älskar sitt arbete och som älskar att ge våra gäster det där lilla extra. Erfarenhet är ett krav men du får gärna vara nyfiken på att lära dig massa mer och det är viktigt att du tycker om att jobba i & för teamet.Helst har du ett genuint intresse för italiensk mat och tycker om att föra kunskapen vidare. Du är stresstålig och tycker om högre tempo, samt att ibland "sitta i skiten" ;-) Du tycker om att ha ansvar och att utvecklas!Vi på Stäket ser fram emot att hitta en ny person som kan komplettera vårt serveringsteam - någon som är lojal, ärlig och som vi kan skratta och kämpa tillsammans med!Låter detta som dig? Var inte blyg! Skicka in cv och berätta vem du är och varför du borde jobba med oss :-)Har du tidigare erfarenhet av arbete med espressomaskin är detta meriterande.Sedvanligt serveringsarbete. Ta beställningar, servera mat och dryck, kassahantering, hantering av espressomaskin, lättare diskarbete, städ osv.2021-07-01Sista dag att ansöka är 2021-07-25Lunatica ABStora Södergatan 622223 Lund5840055