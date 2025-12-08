Italian speaking nanny wanted!
2025-12-08
A family living Östermalm in Stockholm are looking for a reliable and experienced Italian-speaking nanny to care for their two-year-old child.
This role is ideal for someone who loves working with young children and enjoys creating a safe, structured, and joyful daily environment.
They want help in the afternoons approximatly 5 times a week from around 3:30 pm to 6:30 pm, sometimes help may be needed on weekends.
Main Responsibilities:
Handle the afternoon routines
Playtime and age-appropriate educational activities
Assisting during snack/dinnertime
Bath and evening routines
Meal preparation and light cleaning
Requirements:
Speaks Italian as well as Swedish or English
Has experience working with young children
Is responsible, calm, reliable, and attentive
Can work independently and take initiative
Flexibility to take extra shifts when needed
Does this sound like you? Please send your application today via the form below.
We look forward to hearing from you!
Sista dag att ansöka är 2026-01-31
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Vivbon AB
(org.nr 559114-0594) Jobbnummer
9634289