IT-utvecklare - Region Jönköpings län - Datajobb i Jönköping

Prenumerera på nya jobb hos Region Jönköpings län

Region Jönköpings län / Datajobb / Jönköping2021-07-08Laboratoriemedicin ResursenhetenVi sökerÄr du redo att bli Systemförvaltare för Laboratoriemedicins största IT-system?Vi söker dig som verksamhetsnära vill förvalta vårt produktionssystem C5LIMS (officiellt namn LVMS) som är igång dygnet-runt och hanterar 10-12 tusen analyser per dag.Du har högskoleutbildning med IT och/eller medicinteknisk inriktning eller har förvärvat dig motsvarande kompetens samt erfarenhet av beskrivna arbetsuppgifter. Meriterande är erfarenhet av systemförvaltning, projektledning och/eller testledning.Goda kunskaper i svenska tal och skrift är ett krav.B-körkort är önskvärt men inte ett krav.Vi erbjuder digVi erbjuder verksamhetsnära IT-arbete med stor och direkt nytta för Region Jönköpings invånare och patienter samt ett förvaltarskap i en kompetent förvaltargrupp, där du håller ihop och leder utveckling och problemlösning tillsammans med gruppen, systemägaren, leverantör och regionens IT-centrum.Tjänsten är på 100% och tillträde sker enligt överenskommelse.Läs gärna mer om vilka förmåner vi erbjuder: http://www.rjl.se/jobb-och-karriar/Jobba-hos-oss/Formaner/ Det här får du arbeta medDu kommer i huvudsak arbeta med systemförvaltning av vårt produktionssystem C5LIMS, vårt största system inom Laboratoriemedicin. Systemet har många integrationer till andra system och instrument/utrustningar, vilket kräver struktur och helhetssyn.Du arbetar med och leder en förvaltningsgrupp på ca 10 personer som är systemadministratörer på deltid. Samarbete med systemägare, Regionens IT-centrum och systemleverantörer är viktigt.Ditt mål blir att arbeta för ett driftsäkert och användarvänligt system som kan användas dygnet runt 7 dagar i veckan. För att klara det måste du sätta dig in i verksamheten och vara lyhörd för önskemål och synpunkter från personal som arbetar i systemet.I jobbet ingår sedvanliga uppgifter som systemutveckling, kravställande, felsökning, planering, dokumentation, test och testledning, kommunikation etc. Det är också viktigt att kunna hantera akuta situationer då all fokus måste vara på att systemet fungerar och kan leverera analyssvar.I arbetet ingår också deltagande och ledning i projekt, förvaltning av några ytterligare mindre system, som är kopplade till C5LIMS.För att du ska trivas hos ossFör att du ska trivas hos oss drivs du av att utveckla och utvecklas, har ett stort intresse att omvärldsbevaka och ser framåt vad behovet är för verksamheten.För att klara uppdraget på bästa sätt måste du ha ett genuint intresse av att lära dig enhetens strukturer och behov. Förståelse för strukturer inom vård/Region är meriterande.Du tar initiativ och ansvar, sätter igång aktiviteter och uppnår resultat, även vid motgångar. Du strukturerar, planerar och prioriterar arbetet på ett effektivt sätt utifrån de strategier och mål som sätts upp, men kan också anpassa dig när omständigheter förändras. Du ser på sakers långsiktiga betydelse och konsekvenser och löser problem för att förbättra även på sikt. Du samarbetar bra med andra människor och kommunicerar tydligt i tal och skrift.Detta värderar vi högtMålet i arbetet är väl fungerade system, integrationer och IT-tillbehör som är effektiva och anpassade till verksamheten. Laboratoriemedicin har en hög digitaliseringsnivå, men fortsätter att digitalisera flöden för ökad informationssäkerhet och effektivare hantering.Laboratoriemedicins mål är att försörja regionens sjukvård med god diagnostik för vård och behandling. Det innebär att god samverkan med vården och med övriga kollegor inom laboratoriemedicin strävar mot mycket hög kvalitet och är en ackrediterad verksamhet. Det resulterar i att vi utvecklar bra rutiner och är en verksamhet som ständigt arbetar med förbättringsarbeten.Så här gör du om du är intresseradVälkommen med din ansökan. Ansök direkt! Urval sker löpande.Sista ansökningsdag är den 22 augusti 2021.Frågor besvaras av Pia Rundgren Områdeschef från den 26 juli tele 010-2422301 ochNinna Ström IT-planeringschef och systemägare fram till 16 juli och efter 16 aug. tele 070-2113204Vi undanber oss all kontakt med annonsförsäljare och rekryteringsföretag.Laboratoriemedicin är en förvaltning som har sin verksamhet spridd i länet. Vi är cirka 300 anställda, och verksamheten består av klinisk kemi och transfusionsmedicin i Jönköping, Höglandet och Värnamo, mikrobiologi och klinisk patologi och cytologi. Vi har även verksamhet på 19 vårdcentralslaboratorier i länet.Varför ska du jobba hos oss? Du har stora möjligheter att utvecklas i ditt yrke och du välkomnas till en sammanhållen och integrerad verksamhet.Kombinationen av att ständigt arbeta med förbättringar, ha viljan och förmågan att tänka innovativt och att också våga prova ny teknik har gjort att vi är en verksamhet i framkant inom fleraVaraktighet, arbetstidTillsvidare, 100%, Tillträde Enligt överenskommelse -2021-07-08Fast lön. Kollektivavtal finns.Sista dag att ansöka är 2021-08-22REGION JÖNKÖPINGS LÄN5853360