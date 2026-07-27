IT-utvecklare
OnePartnerGroup Örnsköldsvik AB / Datajobb / Örnsköldsvik Visa alla datajobb i Örnsköldsvik
2026-07-27
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Vill du ta ett helhetsgrepp om digitala lösningar i en verksamhetsnära roll med stort ansvar och påverkan?
Jonsson & Söner söker nu en IT‐utvecklare som vill bidra till utvecklingen av bolagets IT‐miljö. Placeringsort Billsta. Publiceringsdatum2026-07-27Om tjänsten
Som IT‐utvecklare hos Jonsson & Söner får du en central roll i verksamheten där du arbetar nära både teknik och affär. Rollen rapporterar direkt till VD och ingår i bolagets stödfunktioner, vilket ger god insyn och möjlighet att påverka utvecklingen framåt.
Uppdraget är brett och kombinerar utveckling, drift och verksamhetsnära IT. Initialt ligger fokus på att ta tillbaka och vidareutveckla övervakningen av krossarna samt stärka IT‐miljön, inklusive system kopplade till Microsoft och Monitor. På sikt finns möjlighet att ta ett större ansvar för support och IT‐relaterade frågor i hela verksamheten.Dina arbetsuppgifter
Rollen innebär ett varierat arbete där du kombinerar teknisk utveckling med ansvar för drift och förbättring av IT‐miljön.
Du kommer bland annat att:
designa, utveckla och underhålla mjukvarulösningar
säkerställa prestanda, användbarhet och säkerhet i systemen
bidra till cybersäkerhetsarbete och efterlevnad av bolagets IT‐policyer
arbeta med nätverk och IT‐infrastruktur
delta i utvecklingsprojekt samt arbeta med felsökning och förbättringar
samarbeta med interna team och verksamheten
Rollen innebär även att bidra till struktur, förbättrade arbetssätt och en långsiktigt hållbar IT‐miljö.Kvalifikationer
Jonsson & Söner söker en person som trivs i en bred roll och har förmåga att kombinera teknisk kompetens med verksamhetsförståelse.
För att lyckas i rollen ser företaget att du har:
utbildning inom systemvetenskap, datateknik, Computer Science, informatik eller motsvarande
dokumenterad erfarenhet av arbete som mjukvaru- eller IT‐utvecklare
Vidare har du arbetslivserfarenhet av:
programmering i HTML, C++ (eller C#), Java samt .NET
utveckling, design och underhåll av mjukvarulösningar
arbete med prestanda, användbarhet och säkerhet
cybersäkerhet och säker utvecklingspraxis
nätverk och IT‐infrastruktur
felsökning och kontinuerligt förbättringsarbete
Du har god kommunikativ förmåga och uttrycker dig väl på både svenska och engelskaDina personliga egenskaper
Stor vikt kommer läggas på personliga egenskaper i denna rekrytering.
För att trivas i rollen är du:
självgående och ansvarstagande
strukturerad i ditt arbetssätt
kommunikativ och samarbetsinriktad
lösningsorienterad
Meriterande
Erfarenhet av support och användarstöd
Din ansökan
Dina ansökningshandlingar bestående av CV och personligt brev skickas in via OnePartnerGroup.se. Urval sker löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag.
Observera att ansökningar via mejl inte hanteras med anledning av GDPR. Vid frågor om tjänsten eller processen är du välkommen att kontakta ansvarig rekryterare.
Går du vidare i processen kontaktas du för nästa steg, vilket inkluderar intervju, referenstagning och bakgrundskontroll.
Om Jonsson & Söner
Jonsson & Söner är marknadsledande tillverkare av mobila stenkrossverk och siktstationer i Sverige, med en stark internationell närvaro i bland annat Norge, Tyskland och Australien. All tillverkning sker i Billsta, Örnsköldsvik.
Verksamheten präglas av stark laganda, innovativt tänkande och en gemensam vilja att utvecklas. Hos Jonsson & Söner finns ett stort engagemang och en kultur där idéer tas tillvara och utvecklas vidare tillsammans. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare OnePartnerGroup Örnsköldsvik AB
(org.nr 559093-9186), https://www.pjjonsson.se/sv/
894 91 SJÄLEVAD Arbetsplats
PJ Jonsson & Söner AB Kontakt
VD
Malin Vedman malin.vedman@onepartnergroup.se +46703928844 Jobbnummer
10012191