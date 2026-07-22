IT-upphandlare till Värmdö kommun
Värmdö Kommun / Inköpar- och marknadsjobb / Värmdö Visa alla inköpar- och marknadsjobb i Värmdö
2026-07-22
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Värmdö är skärgårdens mötesplats med en unik kombination av naturens stilla skönhet och en mer stadslik livsstil. Vårt uppdrag är inte ett utan många: skola, fastigheter, socialtjänst, hamnar, vård, bibliotek, omsorg och många fler. Vi verkar för att alla Värmdöbor kan leva ett rikt och fritt liv. Vi vill vara de som möjliggör drömmen om en livskraftig trygg miljö för hem, familj och företag.
Ska vi lyckas med det fullt ut måste vi ha olika kompetenser och arbeta tillsammans för en gemensam och tillitsfull arbetskultur, byggd på modiga, ansvarstagande medarbetare som förstår invånarnas behov och önskemål.
Vår verksamhet
Upphandlingsenheten har en viktig roll i kommunens arbete med att använda offentlig upphandling som ett styrmedel för att driva samhällsutvecklingen i en hållbar riktning. Vårt uppdrag är att se till att kommunens inköp är effektiva, resurssmarta och hållbara över tid. Hos oss finns specialister inom upphandling, avtalsförvaltning samt e-handel. Vi är idag ca 15 medarbetare inklusive enhetschef.
Ditt uppdrag
I rollen får du en central position där du driver komplexa IT-upphandlingar, leder projekt och säkerställer att kommunens avtal är både affärsmässiga och framtidssäkra. Du blir en viktig del i vårt kategoriteam för IT, där du tillsammans med IT-verksamheten och experter från olika delar av kommunen bidrar till att utveckla arbetssätt och strategier.
Arbetsuppgifter som upphandlare består i huvudsak av:
att som projektledare ansvara för planering och genomförande av upphandlingar med skiftande komplexitet och omfattning inom kategorin IT
att som upphandlare driva behovs- och marknadsanalyser inom området
att analysera behov, utforma upphandlingar, förhandla med leverantörer, säkerställa att lagar som LOU följs och att följa upp att leveranserna lever upp till kraven.
att självständigt och i grupp upprätta och sammanställa upphandlingsdokument, avtal samt ansvara för anbudsutvärdering
att kunna vara en rådgivande roll kring upphandlings- och inköpsfrågor i kommunen
att ha kontinuerlig kontakt och dialog med såväl uppdragsgivare som leverantörer och, inte minst, med kommunens verksamheter
du förväntas delta aktivt i enhetens utvecklingsarbete av arbetsmetoder och gemensamma processer samt mallar och rutiner inom upphandling
Din erfarenhet
För tjänsten krävs att du har:
Högskoleutbildning eller YH-utbildning med inriktning mot upphandling/inköp, juridik, ekonomi, it, teknik eller annan relevant utbildning eller erfarenhet som vi bedömer likvärdig
God kunskap om Lagen om Offentlig Upphandling (LOU) tillskansad genom både teoretisk utbildning och praktiskt genomförande (>3 år)
Kommunikativ, analytisk och god samarbetsförmåga – att kunna arbeta med anpassade budskap till målgrupper och individer både i skriftlig och muntlig form
Mycket goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
Erfarenhet av genomförande av upphandlingar inom it området
God kunskap och erfarenhet att läsa och tyda komplexa IT avtal
Erfarenhet av genomförande av upphandlingar inom förhandlat förfarande
För tjänsten är det meriterande om du har:
erfarenhet av att självständigt driva processer inom inköp eller upphandling
erfarenhet av att arbeta i projekt eller i samarbete med olika funktioner
Kunskap och erfarenhet av arbete i en politiskt styrd organisation
god erfarenhet från IT-relaterade uppdrag.
Vem är du
I denna rekrytering kommer vi lägga stor vikt vid dina personliga förmågor och färdigheter. För att lyckas i rollen som upphandlare hos oss har du en god förmåga att arbeta strukturerat, tar ansvar, vågar fatta beslut och driva projekt framåt. Du är trygg i din egen förmåga och vågar lita på andra. Du tycker om upphandlingshantverket och vill umgås och bidra tillsammans med oss andra upphandlingsnördar. Du har ett stort intresse av it området och en vilja att fortsätta utveckla dig.
Vidare ser vi att du är snabbtänkt, pragmatisk och en lagspelare. Du planerar, organiserar och prioriterar ditt arbete på ett effektivt sätt, speciellt då du har flera pågående projekt samtidigt. Att bidra till gott samarbete både internt och externt är av stor vikt.
Vad erbjuder vi dig
Du kommer att ingå i ett team av engagerade och kunniga kollegor, där alla har ett stort driv och fokus på verksamhetens uppdrag och utveckling. Teamet kännetecknas av en prestigelös kultur och som dessutom månar om samverkan och erfarenhetsbyte.
Vi erbjuder även en utvecklingsresa för dig som har intresse inom it området genom att bidra och utveckla IT-upphandlingar tillsammans med andra verksamheter inom kommunen.
Känner du igen dig i ovanstående beskrivning och vill utvecklas som person samt vara delaktig i utvecklingen av Värmdö kommuns inköp- och upphandlingsverksamhet?Publiceringsdatum2026-07-22Så ansöker du
Intervjuer sker löpande så sök redan idag.
Värmdö kommun erbjuder friskvårdsbidrag, SL-kort mot nettolöneavdrag och semesterväxling till extra lediga dagar. Vi arbetar även aktivt för att skapa hälsofrämjande arbetsplatser med en god arbetsmiljö och tillämpar rökfri arbetstid.
Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.
Vill du veta mer är du välkommen att kontakta oss, se kontaktperson nedan.
Kontaktuppgifter till arbetstagarorganisationerna hittar du på https://www.varmdo.se/fackligaorganisationer
eller via Servicecenter, 08-570 470 00. Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Värmdö Kommun
(org.nr 212000-0035), https://www.varmdo.se/
Skogsbovägen 9 (visa karta
)
134 30 GUSTAVSBERG Arbetsplats
Upphandlingsenheten Kontakt
Peter Forsberg peter.forsberg@varmdo.se 08-57047427 Jobbnummer
10008727