IT-tekniker till växande leverans- och supportteam i Lund
2026-03-13
Vill du vara en del av vår tekniska leverans och säkerställa en förstklassig kundupplevelse?
På Dialect Lund söker vi nu en erfaren och serviceinriktad IT-tekniker till vår leverans- och supportorganisation. Här arbetar du nära både kunder och kollegor och blir en viktig del i att höja kvaliteten, tempot och säkerheten i vår dagliga leverans.
Vi växer och arbetar med kunder som ställer höga krav på snabb support, stabila Microsoft 365-miljöer och genomtänkt IT-säkerhet. Därför söker vi dig som vill ta ansvar, utvecklas och bidra till nästa nivå.
Om rollen - Leverans & Support med Microsoft 365 och IT-säkerhet
I rollen kommer du att arbeta operativt med både support och leverans. Du hanterar ärenden självständigt, ansvarar för Microsoft 365-relaterade uppsättningar och säkerställer att våra kunders miljöer är både stabila och säkra.
Du är trygg i kunddialogen, kommunicerar tydligt och ser till att varje ärende får en professionell hantering från start till mål. Du arbetar strukturerat, dokumenterar noggrant och bidrar aktivt till förbättring av våra processer.
Arbetsuppgifter inom teknisk support och leverans
Hantera och lösa supportärenden i första och andra linjen
Självständigt leverera och konfigurera Microsoft 365-miljöer
Arbeta med användarhantering, onboarding och offboarding
Implementera och följa upp säkerhetsinställningar såsom MFA och Conditional Access
Säkerställa backup, endpoint-skydd och grundläggande säkerhetsnivåer
Dokumentera lösningar och arbeta enligt våra processer
Samarbeta nära kollegor inom support, nätverk och telefoni
Delta i förbättringsarbete för att höja kvalitet och effektivitet
Kvalifikationer - erfaren, serviceinriktad och säkerhetsmedveten
Vi söker dig som
Har 3-5 års erfarenhet inom IT-support och leverans
Har mycket god kunskap inom Microsoft 365 (Ex SharePoint, Entra ID, licenser, Intune)
Har erfarenhet av MFA, identitetshantering och säkerhetsinställningar
Är van vid felsökning i Windows, Mac och molnmiljöer
Har ett naturligt säkerhetstänk i ditt arbete
Kommunicerar obehindrat på svenska och gärna engelska
Meriterande är kunskap inom
macOS och Apple Business Manager
Intune eller annan MDM-lösning
Brandväggar och grundläggande nätverk
Vi erbjuder dig
En viktig roll i en växande organisation
Möjlighet att utvecklas inom Microsoft 365 och IT-säkerhet
Arbete med kunder som ställer höga krav och ger professionella utmaningar
Ett sammansvetsat team med hög ambition och stark laganda
En kultur där kvalitet, service och utveckling står i fokus
Plats: Lund
Omfattning: Heltid, tillsvidare med provanställning
Start: Enligt överenskommelse
Vill du vara med och stärka vår leveransorganisation och arbeta i en roll där kvalitet, säkerhet och kundupplevelse står i centrum?
Skicka in din ansökan och bli en del av Dialect Lund.
Sista dag att ansöka är 2026-09-09
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7325759-1891167".
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare IT Kommunikation Syd AB
(org.nr 559205-2707), https://dialectmalmolund.teamtailor.com
Scheelevägen 3M (visa karta
)
223 49 LUND Arbetsplats
Dialect Lund Jobbnummer
9796276