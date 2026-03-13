IT-tekniker till växande leverans- och supportteam i Lund

Lund


Vill du vara en del av vår tekniska leverans och säkerställa en förstklassig kundupplevelse?
På Dialect Lund söker vi nu en erfaren och serviceinriktad IT-tekniker till vår leverans- och supportorganisation. Här arbetar du nära både kunder och kollegor och blir en viktig del i att höja kvaliteten, tempot och säkerheten i vår dagliga leverans.
Vi växer och arbetar med kunder som ställer höga krav på snabb support, stabila Microsoft 365-miljöer och genomtänkt IT-säkerhet. Därför söker vi dig som vill ta ansvar, utvecklas och bidra till nästa nivå.

Om rollen - Leverans & Support med Microsoft 365 och IT-säkerhet
I rollen kommer du att arbeta operativt med både support och leverans. Du hanterar ärenden självständigt, ansvarar för Microsoft 365-relaterade uppsättningar och säkerställer att våra kunders miljöer är både stabila och säkra.
Du är trygg i kunddialogen, kommunicerar tydligt och ser till att varje ärende får en professionell hantering från start till mål. Du arbetar strukturerat, dokumenterar noggrant och bidrar aktivt till förbättring av våra processer.

Arbetsuppgifter inom teknisk support och leverans

Hantera och lösa supportärenden i första och andra linjen

Självständigt leverera och konfigurera Microsoft 365-miljöer

Arbeta med användarhantering, onboarding och offboarding

Implementera och följa upp säkerhetsinställningar såsom MFA och Conditional Access

Säkerställa backup, endpoint-skydd och grundläggande säkerhetsnivåer

Dokumentera lösningar och arbeta enligt våra processer

Samarbeta nära kollegor inom support, nätverk och telefoni

Delta i förbättringsarbete för att höja kvalitet och effektivitet

Kvalifikationer - erfaren, serviceinriktad och säkerhetsmedveten
Vi söker dig som

Har 3-5 års erfarenhet inom IT-support och leverans

Har mycket god kunskap inom Microsoft 365 (Ex SharePoint, Entra ID, licenser, Intune)

Har erfarenhet av MFA, identitetshantering och säkerhetsinställningar

Är van vid felsökning i Windows, Mac och molnmiljöer

Har ett naturligt säkerhetstänk i ditt arbete

Kommunicerar obehindrat på svenska och gärna engelska

Meriterande är kunskap inom

macOS och Apple Business Manager

Intune eller annan MDM-lösning

Brandväggar och grundläggande nätverk

Vi erbjuder dig

En viktig roll i en växande organisation

Möjlighet att utvecklas inom Microsoft 365 och IT-säkerhet

Arbete med kunder som ställer höga krav och ger professionella utmaningar

Ett sammansvetsat team med hög ambition och stark laganda

En kultur där kvalitet, service och utveckling står i fokus

Om tjänsten
Plats: Lund

Omfattning: Heltid, tillsvidare med provanställning

Start: Enligt överenskommelse

Vill du vara med och stärka vår leveransorganisation och arbeta i en roll där kvalitet, säkerhet och kundupplevelse står i centrum?
Skicka in din ansökan och bli en del av Dialect Lund.

