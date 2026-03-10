IT-tekniker till Servicedesk IT, Varberg eller Halmstad
Vi söker en kunnig IT tekniker till avdelningen Servicedesk IT, som är verksamhetens första kontaktpunkt för teknisk support.
Avdelningen tar emot och hanterar IT ärenden från användare och erbjuder felsökning, vägledning och stöd kopplat till regionens standardiserade klient- och applikationsmiljö. Teamet arbetar strukturerat med ärendehantering, support på plats på sjukhusen samt digital fjärrsupport och säkerställer att IT miljön fungerar i det dagliga arbetet.
Arbetet omfattar felsökning och åtgärder av både enklare och betydligt mer avancerade problem inom exempelvis Windows klienter, kontohantering, Microsoft 365, datorer och kringutrustning, nätverk nära användaren samt arbetsplatstjänster. Rollen kan även innebära medverkan i IT relaterade projekt och införanden av ny teknik inom t ex AI.
Arbetssättet varierar mellan arbete på plats, via telefon och fjärråtkomst och ställer olika typer av krav beroende på situation.Om företaget
Servicedesk IT är en viktig del av Region Hallands IT- och digitaliseringsorganisation, där ca 250 engagerade medarbetare driver utvecklingen framåt. Vi är organisationens ansikte utåt och en central funktion när något inte fungerar.
Vår avdelning består av 27 tekniskt kunniga och lösningsorienterade kollegor, fördelade på tre specialiserade team. Tillsammans skapar vi en supportupplevelse som är snabb, trygg och professionell - och där samarbetet mellan teamen och andra avdelningar är en naturlig del av arbetet.
Vi arbetar i en dynamisk och föränderlig miljö där utveckling och förbättring är en naturlig del av vardagen, inte minst inom AI som är ett viktigt stöd i vår verksamhet.Kvalifikationer
Du har relevant IT utbildning eller motsvarande dokumenterad erfarenhet. Du har tidigare arbetat med teknisk support i några år. Du är trygg i både first line och second line ärenden och kan hantera varierande typer av problem på ett strukturerat sätt.
Det är meriterande om du har erfarenhet och god kännedom av ServiceDesk Plus, god kännedom om Microsoft 365 sviten eller om du har arbetat i en större IT organisation med support, gärna inom vård eller offentlig sektor. Grundläggande kunskaper i PowerShell, exempelvis för script eller automatisering, är också meriterande.
Vi ser även att du har:
- Grundläggande nätverksförståelse (TCP/IP, DNS, DHCP)
- Goda kunskaper av hårdvara (tex dator, skärm, tangentbord, mus, headset)
- Goda kunskaper inom Microsoft AD
- Goda kunskaper om Microsoft OS (Win 10 som Win 11)
Som person är du tekniskt intresserad, nyfiken, serviceinriktad och kommunikativ. För att lyckas och trivas i rollen behöver du vara engagerad, noggrann och lösningsorienterad, samtidigt som du har lätt för att ta initiativ och följa etablerade riktlinjer och processer.
Du har en god social förmåga och trivs med att samverka och kommunicera med både kollegor ute i verksamheten och med hela IT avdelningen. Du tycker om att instruera och förklara tekniska lösningar på ett pedagogiskt sätt, och du gör det med ett lugnt och tydligt bemötande. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet i rollen som supporttekniker.
Du har goda kunskaper i svenska och engelska i tal och skrift. B-körkort krävs för tjänsten.
Varmt välkommen med din ansökan!
Vårt erbjudande
För oss är det viktigt att du ska trivas och utvecklas i ditt arbete.
Läs mer om vad Region Halland kan erbjuda dig som medarbetare inom IT och digitalisering https://www.regionhalland.se/jobb-och-karriar/att-jobba-hos-oss/vara-yrken/it-och-digitalisering.
Om Region Halland
Region Halland är till för alla som bor och arbetar här i Halland. Vi är över 8 000 medarbetare inom 370 olika yrken som alla arbetar för att erbjuda en god hälso- och sjukvård och att främja tillväxt och utveckling. Vi ansvarar också för kollektivtrafiken i Halland och driver frågor inom områden som näringsliv, kultur och utbildning. Vår vision är "Halland - bästa livsplatsen" och med det menar vi att Halland ska bli den bästa platsen att bo på, utbilda sig, arbeta och driva företag i. Vi har kommit en bra bit på vägen, välkommen att följa med oss på vår resa! https://www.regionhalland.se/om-region-halland/
Strävan efter jämställdhet, mångfald och likvärdiga villkor är både en kvalitetsfråga och en självklar del av Region Hallands värdegrund.
Region Halland krigsplacerar all tillsvidareanställd personal.
