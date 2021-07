IT-tekniker till Servicedesk - Hässleholms kommun - Supportteknikerjobb i Hässleholm

Prenumerera på nya jobb hos Hässleholms kommun

Hässleholms kommun / Supportteknikerjobb / Hässleholm2021-07-07Det här erbjuder vi dig!I vår Servicedesk erbjuder vi dig att bli kollega med ett gäng kompetenta, engagerade och teknikintresserade medarbetare.Vi som jobbar här drivs av att kundleveransen ska uppfattas positiv av våra användare inom kommunen. Vi arbetar tillsammans och hjälps åt, samtidigt som vi hela tiden strävar efter att bli ännu lite bättre. Arbetsuppgifterna är varierande från dag till dag och så är även belastningen på Servicedesk. Du kommer arbeta med support av hårdvara i form av klienter, skrivare och mobila enheter samt support av mjukvara och viss felsökning i de vanligaste systemen från Microsoft såsom Microsoft 365, Intune och olika serveroperativ. Vi söker nu två It-tekniker till Servicedesk. De lediga jobben är tillsvidareanställningar på heltid och med start 2021-09-13 eller enligt överenskommelse.Vi arbetar både med support över telefon, remoteverktyg och onsite ute på plats hos användarna. Din arbetsplats kommer att vara på i Servicedesk som tillhör IT-avdelningen och vi utgår från Havremagasinet i Hässleholm.Du kommer också vara delaktig i de olika projekt som bedrivs på IT-avdelningen och i våra verksamheter. Inom Servicedesk finns möjlighet att ta ett stort ansvar för såväl olika system som hårdvara. Du har alla möjligheter att förkovra dig inom bland annat Windows och Microsofts tjänster. Är du rätt person finns ytterligare utmaningar att söka när någon tjänst bli vakant inom någon av våra andra fyra grupperingar System, Infra/Säkerhet, Klient eller Verksamhetsutveckling.Hässleholms kommun vill skapa de bästa förutsättningarna för ett hållbart arbetsliv, för att du ska trivas, må bra och känna arbetsglädje. En viktig del är att erbjuda bra förmåner till våra medarbetare som till exempel friskvårdsbidrag och möjlighet till byte av semesterdagstillägg mot lediga dagar.Vem är du?Vi söker dig som främst har ett stort intresse av att hjälpa andra människor på den tekniska vägen. Användare som har allt från mycket god datorvana till dem som precis börjat hantera IT som ett av sina arbetsredskap. Du får gärna ha några års erfarenhet av IT-supportuppdrag sedan tidigare. Är det inom offentlig förvaltning är det en merit. Du har en väl utvecklad dokumentationsförmåga, är framåt och vågar ta egna initiativ. Ditt kundbemötande präglas av kvalitetsmedvetenhet och lugn - du är stresstålig och kan hantera olika slags utmaningar samtidigt. Att arbeta strukturerat är en självklarhet för dig.Du behöver ha arbetslivserfarenhet av att ha supportat Microsoft 365, vilket även innebär att du har god insikt i till exempel Teams, Planner, Forms och de övriga vanligaste Officeprogrammen. Övergripande Windowskunskap och en väl utvecklad förmåga att felsöka på klienter, skrivare och mobila enheter är vardag, så även det bör du behärska utan större problem. Du har relevant utbildning inom IT. Arbetslivserfarenhet som IT-supporttekniker kan motsvara utbildningskravet. För jobbet behöver du också ha B-körkort för att kunna ta dig runt till våra kunder i kommunen. Som en del i arbetet ingår att du ska dokumentera i vårt ärendehanteringssystem samt i olika projekt du deltar i, vilket innebär att du behöver behärska svenska språket i såväl tal som skrift.Som en viktig del i en ständigt utvecklande verksamhet välkomnar vi alla sökande då vi vill spegla Hässleholms kommuns alla invånare.Du delar värderingar och förhållningssätt som beskrivs i https://www.hassleholm.se/jobb-och-foretagande/jobba-hos-oss/medarbetar--och-ledarpolicy.html 2021-07-07Vänta inte med att skicka in din ansökan! Vi kommer att börja kalla till intervju innan ansökningstiden gått ut och om vi hittar rätt person kommer vi att anställa innan sista ansökningsdag. Första intervjuer kommer att ske via Teams.Kommunledningsförvaltningen ansvarar för kommunövergripande utvecklingsfrågor och gemensamma funktioner inom ekonomi, personal, kansli, it, fiber, tillväxt, kommunikation och räddningstjänst samt ärendehantering till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.IT-avdelningen ansvarar för drift och utveckling av kommunens interna IT-miljö så som infrastruktur, servermiljö, förvaltningsspecifika verksamhetssystem, telefoni, Internet och e-post.Hässleholms kommun är en viktig knutpunkt i Sverige. Här möts människor för att leva, uppleva, arbeta och lära i en kommun präglad av nyfikenhet och utveckling. Våra medarbetare skapar kvalité som syns, visar respekt för individen och sätter medborgaren i fokus.Välkommen att bli en av oss!Varaktighet, arbetstid100%. Tillträde: 2021-09-13 eller enligt överenskommelse TillsvidareanställningMånadslönSista dag att ansöka är 2021-08-08Hässleholms kommun5851750