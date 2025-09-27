IT-tekniker till Parajett i Landskrona!
2025-09-27
Brinner du för IT och vill se resultatet av ditt arbete på riktigt? Som IT-tekniker hos Parajett i Landskrona blir du en del av ett tight team där du får påverka, utveckla och skapa smarta lösningar som tar kundflöden till nästa nivå. Här får du både frihet, ansvar och kollegor som gärna delar kunskap och idéer. Sök idag!
OM TJÄNSTEN
Hos Parajett blir du en central del av ett mindre team. Du får vara med i hela processen och se hur dina idéer blir verklighet. Du kommer hantera en stor variation av uppdrag, både mindre och mer omfattande. Här får du möjlighet att styra delar av ditt arbete, samtidigt som du tar ansvar för att nå gemensamma resultat. Du kommer arbeta i en miljö där nya initiativ och idéer alltid välkomnas och där samarbete är nyckeln till framgång.
I rollen som IT-tekniker kommer du arbeta med drift och underhåll av IT-system med fokus på mottagningssystem, samt ge stöd och support till kunder och kollegor. Du kombinerar teknisk kompetens med förmågan att stötta andra i olika tekniska frågor. Parajett samarbetar med en tekniskt skicklig driftleverantör, vilket kräver att du är en skicklig kravställare och kan följa upp på planerade och utförda arbeten.
Du erbjuds
• Ett varierat och utvecklande arbete med både tekniska och administrativa uppgifter
• Ett inkluderande och samarbetsvilligt team där idéer och initiativ värdesätts
• Möjlighet att påverka och utveckla IT-flöden och system som används dagligen
Dina arbetsuppgifter
• Stötta i filhantering och säkerställa att data flödar korrekt genom systemen
• Underhålla lokalt nätverk, accesspunkter och switchar
• Felsöka och ge stöd på servernivå i Windows och viss Linux-miljö
• Koordinera arbete och beställningar med driftleverantör
• Delta i säkerhetsarbete och backuphantering
• Ge IT-support till administrativ personal, inklusive datorer, telefoner och användarkonton
VI SÖKER DIG SOM
• Har en IT-utbildning eller motsvarande arbetslivserfarenhet
• Har erfarenhet av en liknande roll som IT-tekniker, och har god förståelse för hur företag arbetar med teknik och teknikövergångar
• Har dokumenterad erfarenhet och bred kunskap inom datorer och IT, inklusive Windows 10/11, Windows Server och Linux.
• Har erfarenhet av scripting och/eller grundläggande programmering, där du både har skapat och debuggat enklare program
• Kan kommunicerar obehindrat på svenska och engelska, både i tal och skrift
Det är meriterande om du har
• Kunskap i kubernetes
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
• Stresstolerant
• Ordningssam
• Ansvarstagande
• Intellektuellt nyfiken
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.
INFORMATION OM FÖRETAGET
Här kan du läsa mer om Parajett!
Sista dag att ansöka är 2025-10-27
