IT-Tekniker till Nordlo i Växjö
Nordlo Växjö & Ljungby AB / Supportteknikerjobb / Växjö Visa alla supportteknikerjobb i Växjö
2025-12-08
, Alvesta
, Uppvidinge
, Lessebo
, Hylte
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Nordlo Växjö & Ljungby AB i Växjö
, Ljungby
eller i hela Sverige
Nu har du möjlighet att bli del av vårt härliga teknikteam i Växjö.
Vi finns till för att underlätta våra kunders vardag med små som stora IT-relaterade problem. Är du engagerad i IT-frågor? Trivs du med att ha kontakt med kunder? Är du bra på att förklara hur teknik fungerar så att en vanlig användare förstår? Är du strukturerad och ambitiös och vill jobba på ett företag som lyfter sina medarbetare för att lyckas i sin roll? Då är rollen perfekt för dig.
Hos oss får du trevliga kollegor som gillar det vi gör och har kul på jobbet.
Vi jobbar för att det ska finnas en bra balans mellan arbete och privatliv.
Vi vill vara bäst i branschen på att ta hand om våra medarbetare, och det gör vi genom delaktighet, personligt ansvar, utveckling och en bra teamkänsla.
Information om oss
Nordlo bildades 2018, med fokus på rådgivning och lokal förankring ska den nya koncernen bli en stark nordisk utmanare inom molntjänster, infrastruktur och digitalisering för såväl nationella som internationella organisationer. Nordlo har idag drygt 1000 medarbetare på 46 orter i Sverige och Norge.
Nordlo Växjö & Ljungby har idag 108 medarbetare som arbetar på våra kontor i Växjö och Ljungby. Vi söker nu IT-Tekniker med placering i Växjö.
För att lyckas i din roll i vår support krävs det att du:
Har brinnande intresse för IT
Ser tekniska problem som en utmaning och en chans att utvecklas
Kan förklara både enkla och komplicerade utmaningar på ett lättförståeligt sätt
Vill utvecklas i samma takt som tekniken
Har ambitionen att våra kunder alltid har fungerade och bra IT-miljö
God kännedom om IT-lösningar i allmänhet
För tjänsten förväntas du ha goda kunskaper i:
- Microsoft 365
- AD och kontohantering
- IT-säkerhet
Det är meriterande om du innehar certifiering inom något av ovanstående.
Du är driven, engagerad och gillar strukturerad problemlösning. Ett professionellt sätt och att du gillar att jobba med människor och hjälpa dem i deras dagliga arbete ser vi som en självklarhet.
Du behärskar svenska och engelska i såväl tal som skrift
B-körkort är ett krav.
För mer information om tjänsten kontakta Rasmus Mossberg, 0470-779975
Intervjuer kommer ske löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan senaste ansökningsdag.
För alla som går vidare i processen och erbjuds en tjänst görs referenstagning och en bakgrundskontroll via Tofindout. Ersättning
Fast lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/98". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Nordlo Växjö & Ljungby AB
(org.nr 556307-2627) Arbetsplats
Nordlo Jobbnummer
9634450