IT-tekniker till Muneris IT

Om Muneris IT
Muneris IT är en Managed Service Provider (MSP) som levererar högkvalitativa IT-lösningar och support till små och medelstora företag inom olika branscher. Vårt uppdrag är att se till att våra kunders IT-system är säkra, effektiva och anpassade till deras affärsmål. Förväntningar från våra kunder är alltid hög tillgänglighet och att vi snabbt kan hjälpa till när problem uppstår.
Vi letar nu efter en konsultativ IT-tekniker som kan ansluta sig till vårt team, där du arbetar med egna spännande uppdrag och ärenden hos våra kunder. Våra kunders IT-miljöer är standardiserade på främst Windows-plattform, men det förekommer även en del Linux.
Om rollen
Som IT-tekniker kommer du att ansvara för att leverera teknisk support, underhåll och projekttjänster till våra SMB-kunder. Du kommer att arbeta med både lokala och molnbaserade miljöer, där vi ska säkerställa tillgänglighet, säkerhet och efterlevnad av branschens bästa praxis. Denna roll innebär en blandning av proaktiv systemadministration, responsiv felsökning och klientinriktad kommunikation.
Huvudsakliga ansvarsområden
Installera, konfigurera och underhålla Windows Server-miljöer (2016/2019/2022) och relaterade tjänster.
Hantera och felsök Active Directory, Grupprincip, DNS, DHCP och fil-/utskriftstjänster.
Distribuera och underhålla SMB-nätverksinfrastruktur (routers, brandväggar, trådlösa åtkomstpunkter, VPN).
Administrera Microsoft 365-tjänster, inklusive Exchange Online, Teams, SharePoint och OneDrive.
Stöd för virtualiserade miljöer (VMware, Hyper-V) och molnbaserad infrastruktur (Azure).
Implementera och underhålla lösningar för säkerhetskopiering, haveriberedskap och affärskontinuitet, t.ex Veeam Backup and replication
Övervaka system via RMM-verktyg, svara på varningar och lös problem inom definierade SLA:er.
Dokumentera tekniskt arbete, nätverksdiagram och systemkonfigurationer i PSA/RMM-plattformar.
Kommunicera effektivt med kunder för att förklara tekniska problem på ett tydligt, affärsfokuserat språk.
Delta i roterande supportscheman för jour eller efter arbetstid när det behövs.
Krav och erfarenhet
Minst 5 års praktisk erfarenhet av IT-support eller system-/nätverksadministration (MSP-erfarenhet är meriterande).
Stark förståelse för grunderna i nätverk (TCP/IP, VLAN, VPN, DNS, DHCP).
Erfarenhet av att konfigurera och hantera brandväggar (WatchGuard, Fortinet, SonicWall eller liknande).
Kunskaper om patchhantering, antivirus/EDR-lösningar och MFA-implementering.
Kunskaper om Microsoft 365 och hybrididentitetslösningar (Azure AD, AD Connect).
Erfarenhet av säkerhetskopierings- och återställningsverktyg (t.ex. Datto, Veeam, Acronis).
Arbetskunskap om RMM- och PSA-plattformar (t.ex. Halo, Atera, Ninja-one, PRTG).
Goda felsökningskunskaper på servrar, nätverk och slutanvändarenheter.
Analytisk förmåga att snabbt och systematiskt genomföra felsökning och på egen hand kunna sammanställa problembild för att antingen på egen hand genomföra åtgärd eller presentera för annan team-medlem.
Önskvärda färdigheter
Grundläggande Linux-administration.
Skript/automatisering med PowerShell eller Bash.
VoIP-distribution och support.
Kunskap om efterlevnadsstandarder (GDPR, ISO 27001, HIPAA om tillämpligt).
Erfarenhet av övervakningsverktyg (PRTG, SolarWinds).
Mjuka färdigheter
God kommunikationsförmåga både skriftligt och i tal.
Effektiv och en god förmåga att arbeta i flera kundmiljöer samtidigt, snabbt kunna göra prioriteringar och se sammanhang hur arkitektur/IT-miljöer hänger ihop.
Kundservice med fokus på att bygga långsiktiga relationer.
Lagspelare som aktivt delar med sig av kunskap och stöttar kollegor.
Proaktiv problemlösare med ett kontinuerligt förbättringstänk.
Meriterande certifieringar
Microsoft Certified: Azure Administrator Associate or Microsoft 365 Certified: Modern Desktop Administrator.
CompTIA Network+, Security+, or Server+.
Vendor-specific firewall or networking certifications (WatchGuard, Fortinet NSE, Cisco CCNA).
VMware or Hyper-V certifications.
Vad vi erbjuder
En spännande arbetsplats där du får vara med och påverka och utvecklas tillsammans med oss.
Högt förtroende från ledningen och en frihetskänsla.
Bra villkor, förmåner och friskvård.
