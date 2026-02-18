IT-tekniker till Linnéuniversitetet!

Föreställ dig att du går genom Linnéuniversitetets korridorer, omgiven av ett vibrerande myller av kreativitet och kunskap. Här möter du medarbetare och studenter som tillsammans följer visionen att sätta kunskap i rörelse för en hållbar samhällsutveckling. Det är en atmosfär som pulserar av energi och inspiration, där människor utvecklas genom lärande. Detta kan bli din framtida arbetsplats som IT-support på Linnéuniversitetet. Vi ser fram emot din ansökan!
OM TJÄNSTEN
På Linnéuniversitetet möter du 2 200 engagerade medarbetare och 40 000 entusiastiska studenter som tillsammans strävar mot visionen att sätta kunskap i rörelse för en hållbar samhällsutveckling. På Linnéuniversitetet bedrivs forskning och utbildning med en stark framtidsinriktning. Linnéuniversitetets IT miljö är komplex och sträcker sig över ett stort antal arbetsområden så som support, drift, förvaltning och utveckling. Detta för att ge bättre IT-stöd till universitetets olika verksamheter.
Om rollen
Som IT-tekniker på Linnéuniversitetet arbetar du nära människor i deras vardag. Här handlar IT mindre om teknik i sig och mer om att få människor och verktyg att fungera bra tillsammans.
Du blir en del av ett sammansvetsat supportteam som arbetar tätt ihop och tillsammans hjälper studenter och medarbetare att lyckas i sin digitala arbets- och studiemiljö.
Fokus ligger idag mindre på enskild felsökning och mer på ett proaktivt, pedagogiskt och långsiktigt arbetssätt som skapar värde för både studenter och medarbetare. Det kan handla om allt från stöd via telefon, chatt och servicedesk till att möta användare på plats på campus, hjälpa studenter och medarbetare på språng och hålla kortare genomgångar i digitala verktyg.
Du är synlig och tillgänglig i vardagen, där användare ska känna sig trygga att vända sig till dig med sina frågor. Genom de mötena fångar du upp behov, ser mönster och bidrar till förbättringar som gör vardagen enklare för många. Här värdesätts nyfikenhet, initiativförmåga och viljan att dela med sig av kunskap.
Du erbjuds
• En social och varierad roll där du möter många människor i din vardag och gör konkret skillnad genom att stötta och guida dem i deras digitala arbete
• Möjlighet att utvecklas inom digitala arbetssätt, service och pedagogik och att stegvis ta större ansvar utifrån ditt intresse och din styrka i rollen
• Att vara en del av ett team som tillsammans utvecklar framtidens IT-support med fokus på användarnytta, tillgänglighet och lärande
• En trygg anställning med goda anställningsförmåner, såsom generösa semestervillkor, flexibla arbetstider, friskvårdsbidrag och företagshälsovård
Dina arbetsuppgifter
Dagarna kan variera, men kommer till stor del bestå av:
• Möten med studenter och medarbetare för att ge stöd och vägledning i digitala verktyg och arbetsprocesser
• Bemanning av servicedesk, chatt och telefonsupport, där du hjälper användare med både enklare och mer komplexa frågor
• Kortare demonstrationer eller genomgångar av digitala verktyg på plats hos olika delar inom verksamheten
• Identifiering av återkommande behov och förslag på förbättringar som underlättar vardagen för verksamheten
• Samarbete med kollegor i teamet för att dela kunskap, planera insatser och utveckla supportens arbetssätt
VI SÖKER DIG SOM
• Har som lägst en gymnasieexamen eller annan utbildning som bedöms som likvärdig
• Är nyfiken och har intresse för teknik och digitala system, med vilja att förstå hur verktyg fungerar
• God data- och systemförståelse
• Talar och skriver obehindrat i svenska och engelska
Det är meriterande om du har
• Eftergymnasial utbildning inom ett relevant område
• Erfarenhet av IT-support, med fokus på att hjälpa användare och hantera ärenden i system för support och service
• Tar med dig erfarenhet av en roll där du arbetat pedagogiskt och serviceinriktat
• Har en tydlig pedagogisk förmåga och vana att förklara digitala lösningar på ett sätt som är anpassat efter olika användares behov och förutsättningar
• Har förmåga att arbeta proaktivt genom att identifiera återkommande behov, föreslå förbättringar och bidra till utveckling av digitala arbetssätt
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
• Serviceinriktad
• Nyfiken
• Kommunikativ
Hög problemlösningsförmåga
• Start: Omgående, men hänsyn till uppsägningstid
• Anställningsvillkor: Tillsvidareanställning, provanställning kan komma att tillämpas
• Placering: Du arbetar på plats på något av kontoren på campus i Växjö eller Kalmar, beroende på var du är lokaliserad.
Med hänsyn till att detta är en statlig arbetsgivare kommer din ansökan inte skyddas av sekretess och är därmed en allmän handling. Vid frågor får du gärna kontakta ansvarig rekryterare.
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.
Läs mer om Linnéuniversitetet här!
Sista dag att ansöka är 2026-03-18
