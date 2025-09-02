IT-tekniker till ledande mjukvarubolag
Wade & Partners AB / Supportteknikerjobb / Linköping Visa alla supportteknikerjobb i Linköping
2025-09-02
, Mjölby
, Åtvidaberg
, Finspång
, Motala
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Wade & Partners AB i Linköping
, Norrköping
, Örebro
, Jönköping
, Arboga
eller i hela Sverige
Vi rekryterar just nu en IT-tekniker till ett ledande mjukvarubolag! Här får du arbeta tillsammans med engagerade kollegor som tycker om att göra skillnad. Arbetsuppgifter
I rollen som IT-tekniker ansvarar du för att säkra IT-miljön tillsammans med dina kollegor genom arbete med förbättringar, underhåll och problemlösning. Du är personen dina kollegor vänder sig till när tekniken behöver fungera snabbt och smidigt. Dina huvudsakliga uppgifter är att arbeta med felsökning, installation, uppdatering och support av IT. Rollen är bred och det finns stora möjligheter att utvecklas. Vi vill att du ska trivas i din tjänst hos oss. Du som anställd är alltid i fokus och vi arbetar med utformade metoder för personlig utveckling. Att ha kul på jobbet är också något som vi värderar högt. Vi träffas lokalt och digitalt flera gånger per år för att bygga gemenskap och utbyta kunskaper och erfarenheter med varandra.
Vi söker dig som Har erfarenhet som IT-tekniker eller liknande
Intresserad?
Välkommen med din ansökan senast 2 oktober Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Wade & Partners AB
(org.nr 559269-8509), https://www.wadepartners.se/ Arbetsplats
Wade & Partners Kontakt
Linda Wade linda@wadepartners.se 0707970957 Jobbnummer
9488905