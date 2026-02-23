IT-tekniker till Folktandvården
Region Dalarna / Supportteknikerjobb / Falun Visa alla supportteknikerjobb i Falun
2026-02-23
, Borlänge
, Säter
, Gagnef
, Hofors
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Dalarna i Falun
, Borlänge
, Säter
, Gagnef
, Leksand
eller i hela Sverige
Hos oss i Region Dalarna får du ett meningsfullt arbete där du kan göra skillnad. Tillsammans arbetar vi för ett hållbart Dalarna med utvecklingskraft i länets alla delar.
Om oss - Vårdnära IT
Vårdnära IT är en sektion som ansvarar för den IT-nära leveransen till Region Dalarnas vårdverksamheter. Detta omfattar applikationer och tjänster som används i respektive kärnverksamhet, till exempel journalsystem, röntgensystem, diagnostiska system och andra verksamhetskritiska IT-lösningar.
Vårdnära IT tillhör avdelningen Medicinsk Teknik, som har ett helhetsansvar för den vårdnära tekniken. Sektionen består idag av cirka 22 medarbetare som arbetar inom områdena Vårdinformation, Bilddiagnostik, Funktionsdiagnostik och Tandvård.
Hos oss möter du kompetenta och engagerade kollegor som tar stort ansvar för den tekniska leveransen. Vi erbjuder meningsfulla arbetsuppgifter med tydlig struktur som gör skillnad - varje dag. Förmåner inkluderar bland annat friskvårdstid, gratis träningsmöjligheter, rabatterat busskort och flextid.
IT-tekniker till FolktandvårdenPubliceringsdatum2026-02-23Dina arbetsuppgifter
Ditt uppdrag
I rollen som IT-tekniker ansvarar du för att ge tekniskt stöd till Folktandvårdens verksamheter. Det innebär bland annat att:
Arbeta med support, felsökning och incidenthantering av IT-relaterade ärenden
Installera, konfigurera och underhålla klienter, kringutrustning och applikationer
Medverka i förvaltning och vidareutveckling av verksamhetsnära IT-lösningar
Samverka med kollegor inom Vårdnära IT, Medicinteknisk Utrustning och andra IT-funktioner
Ha kontakt med användare i verksamheten samt vid behov externa leverantörer
Arbetet sker i nära dialog med tandvårdens medarbetare, där din leverans bidrar till att skapa stabila och användarvänliga lösningar i en vårdnära miljö. Resor för att utföra arbete på olika kliniker ingår i tjänsten, dock inga övernattningar.
Placeringsort för tjänsten är Falun.
Övrig informationKvalifikationer
Vi söker dig som
innehar B-körkort
har mycket goda kunskaper i svenska, i tal och skrift
har utbildning som IT-tekniker eller motsvarande arbetslivserfarenhet
har erfarenhet av IT-support, drift eller installationsarbete
är serviceinriktad, strukturerad och lösningsorienterad
trivs med att arbeta både självständigt och i team
Meriterande
Kunskap om klienthantering, användarstöd och IT-miljöer i större organisationer
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.Så ansöker du
Intervjuer kan komma att ske löpande under ansökningstiden.
Har du skyddade personuppgifter? Ansök inte via systemet. Kontakta istället rekryterande chef direkt.
Vi använder främst mail (från mejladress: noreply@regiondalarna.se
) för att göra utskick och kallelser. Kolla din inkorg och även skräppost/SPAM regelbundet under denna tid för att vara säker på att du får all information från oss.
Om du är eller tidigare har varit anställd i Region (Landstinget) Dalarna kommer vi att ta interna referenser från din nuvarande eller tidigare chef, om du blir aktuell för anställning.
Läs mer om Region Dalarna, vår värdegrund, arbetsmiljö och förmåner, samt vilka kontroller som görs innan anställning: Jobba med oss - Region Dalarna
Vi har gjort vårt medieval och vill därför ej bli kontaktade av andra säljbolag eller rekryteringsföretag.
Fackliga kontaktuppgifter
Fackförbund - Region Dalarna Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "FTV:2026:013". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Dalarna
(org.nr 232100-0180) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Region Dalarna Kontakt
Rekryterande chef
Anton Guldberg 023-490538 Jobbnummer
9756593