IT-tekniker till Card Network Solutions
Friday Väst AB / Supportteknikerjobb / Linköping Visa alla supportteknikerjobb i Linköping
2026-05-05
, Mjölby
, Åtvidaberg
, Finspång
, Motala
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Friday Väst AB i Linköping
, Finspång
, Motala
, Norrköping
, Haninge
eller i hela Sverige
Nu söker vi dig med goda erfarenheter inom IT som är redo för nästa steg i i karriären hos vår kund Card Network Solutions. Här får du möjlighet att fortsätta växa i en sammarbetsorienterad miljö med framtidens lösningar i fokus!Publiceringsdatum2026-05-05Om tjänsten
Hos CNS får du chansen att kombinera din erfarenhet inom Microsoft-miljöer med en stark satsning på moln och säkerhet. Vi söker ytterligare en kollega som har en bakgrund som IT-tekniker och vill växa mot Azure och cybersäkerhet i en internationell koncern med höga krav på trygg drift (driften är outsourcad) och robusta lösningar. Du behöver vara intresserad av att gå mot Cloud och redo att vidareutvecklas med oss för att komma dit!
CNS är en del av en koncern med över 40 bolag i Europa. Vi ligger långt framme när det gäller säkerhet, cloud och automatisering - och erbjuder en miljö där du både kan bidra och utvecklas.
Rollen passar dig som vill:
Ta steget mot Azure och molnbaserade plattformar
Arbeta i en verksamhet där säkerhet är högsta prioritet
Lära dig av ett erfaret team och arbeta nära både drift och utveckling
Vara del av en miljö med starkt fokus på samarbete, lärande och förbättringDina arbetsuppgifter
Som IT-tekniker hos CNS kommer du att arbeta brett med fokus på drift, säkerhet och utveckling. Dina arbetsuppgifter kommer bland annat att omfatta:
Drift, förvaltning och optimering av Microsoft-miljöer (Windows Server, AD, Entra ID, virtuella servrar)
Hantering av Azure-miljöer och infrastruktur tillsammans med teamet
Åtgärder efter sårbarhetsscanningar, penetrationstester och asset management
Möjlighet att arbeta med nätverk och brandväggsadministration
Jobba med säkerhet, backuphantering och övervakning
Med tiden kommer du att få möjlighet att utvecklas inom olika områden, där du är med och påverkar inom vad:
Azure (VM, AVD, nätverk, säkerhet och managerade tjänster)
Automation och effektivisering
Modern drift i molnplattform med säkerhet i fokus
Vi söker dig somHar 5-10 års erfarenhet som IT-tekniker
Har god erfarenhet av Windows Server och Active Directory samt Microsoft Entra ID
Har arbetat med klienthantering, exempelvis via Intune
Har erfarenhet av drift i Microsoft Azure (t.ex. virtuella maskiner, backup eller nätverk)
Har grundläggande förståelse för nätverk och säkerhet
Är van att arbeta med drift, felsökning och förbättring av IT-miljöer
Kommunicerar obehindrat på svenska och engelska
I rekryteringen kommer även stor vikt att läggas vid personlig lämplighet. Vi tror att du som söker trivs i samarbetet med kollegor, samtidigt som du tar stort ansvar för dina egna arbetsuppgifter och självständigt kan driva ditt arbete framåt. Vidare är du en nyfiken person som ständigt vill lära dig nya saker och drivs av att arbeta med problemlösning.
I denna tjänst erbjuds du:
En tydlig utvecklingsplan mot Azure och cybersäkerhet
Möjlighet att jobba nära utvecklingsteamet och bidra till säkra IT-lösningar
Stöd av kompetenta kollegor, både internt och inom koncernen
En kultur som präglas av nyfikenhet, lärande och laganda
Verktygslåda som koncernen tillhandahåller inom säkerhet
Möjlighet till resor inom koncernen - lärande och erfarenhetsutbyte
Trygg anställning med fina förmåner och utvecklingsmöjligheter
Om CNS
CNS grundades 1987 i Norrköping och är sedan 2014 en del av den globala koncernen DCC. CNS fokus är att utveckla effektiva, innovativa och säkra lösningar inom energi- och drivmedelssektorn, som används både nationellt och internationellt.
På CNS får du förmånen att arbeta i det lilla bolaget med 15 anställda samtidigt som du tillhör en stor koncern. Det innebär att du erbjuds en positiv miljö med bra sammanhållning, möjlighet att påverka och med en närhet till tekniska beslut, samtidigt som du får långsiktigheten och stabiliteten av en stor koncern!
Energi- och drivmedelssektorn i sig är en bransch i förändring, där resan går från fossila drivmedel mot mer hållbara alternativ. För att möta denna förändring måste CNS ligga i framkant och utveckla system och lösningar som förenklar omställningen.
OM ANSTÄLLNINGEN
Detta är en direktrekrytering vilket innebär att du blir anställd direkt hos CNS.
ÖVRIG INFO:Omfattning: Heltid
Start: Enligt överenskommelse
Placering: Norrköping
Rekryteringsansvarig: Viktoria Ringebrant, viktoria.ringebrant@friday.se
Lön: Marknadsmässig månadslön
Ansök genom att klicka på länken nedan. Kom ihåg att vara snabb med din ansökan då vi gör löpande urval av kandidater och att annonsen kan stängas ner innan tjänsten är tillsatt om vi gått över till urvals- och intervjufasen. Vi tar inte emot ansökningar via mail.
Om Friday
På Friday brinner vi för att ge dig som Tech-talang en riktigt bra start på karriären. Genom att lyssna på vad just du vill och drivs av, matchar vi dig med företag och möjligheter som får dig att se fram emot att gå till jobbet.
Vi värderar ambition och potential högt och arbetar aktivt för en fördomsfri rekrytering, där alla ges samma chans att lyckas.
Vi finns i Stockholm, Göteborg, Malmö, Linköping och Örebro. Varje år genomför vi över 5 000 karriärmöten och matchar kandidater med allt från globala företag till innovativa startups. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-04 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Friday Väst AB
(org.nr 559141-1326)
Ågatan 14 (visa karta
)
582 22 LINKÖPING Arbetsplats
Friday Sydost Kontakt
Consultant Manager
Viktoria Ringebrant viktoria.ringebrant@friday.se Jobbnummer
9892496