IT-tekniker till börsnoterade Q-linea - Bravura Sverige AB - Supportteknikerjobb i Uppsala

Bravura Sverige AB / Supportteknikerjobb / Uppsala2021-07-07Om Bravura:Bravura är ett bemannings- och rekryteringsföretag för organisationer som vill hitta Next Gen Professionals. Hos oss finns massor av jobbmöjligheter, framförallt för dig i början av karriären med 0-8 års erfarenhet. Via oss kan du jobba som konsult eller bli rekryterad. Hitta ditt drömjobb - vi hjälper dig att lyckas!2021-07-07Det här är ett konsultuppdrag med goda möjligheter till överrekrytering. Detta ger både dig och Q-linea AB en bra möjlighet att lära känna varandra samt utvärdera hur ni trivs med ert samarbete.Q-linea AB är ett börsnoterat diagnostikföretag inriktat på att utveckla och leverera lösningar för att vårdgivare ska kunna diagnostisera och behandla infektionssjukdom på kortast möjliga tid. Deras vision är att hjälpa till att rädda liv genom att, som en innovativ pionjär, säkerställa att antibiotika kan bibehållas som en effektiv behandling för framtida generationer.Bolaget grundades 2008 av forskare från Rudbecklaboratoriet vid Uppsala universitet, tillsammans med bland annat Olink Bioscience AB och Uppsala universitets holdingbolag UUAB. Q-linea består i dag av ett interdisciplinärt och mycket motiverat team som bedriver sin verksamhet i moderna och väl anpassade lokaler i Uppsala Science Park och Fyrislund.I rollen som IT-tekniker ansvarar du, tillsammans med vår IT-partner, för att lösa supportärenden internt på företaget. Du ansvarar även för inköp och administration av viss intern IT-utrustning. IT-miljön består av Windows, AD, Office 365, Outlook, dataservrar, nätverk, mobiltelefoni, passagesystem och larm, samt ett antal interna mjukvaror och externa molntjänster. Vidare kommer du att ansvara för att ta fram och underhålla IT-relaterad dokumentation, samt vidareutveckla och förbättra Q-lineas IT-processer. Du kommer även vara delaktig i och ibland ansvara för att arrangera utbildningar inom IT för personalen på Q-linea.Utbildning, Erfarenhet och personliga egenskaper:Eftergymnasial utbildning inom IT alternativt motsvarande erfarenhetArbetslivserfarenhet av en liknande roll som IT-teknikerGoda kunskaper i Windows, AD, Office 365 och nätverkFlytande kunskaper i svenska och engelska, tal och skriftMeriterandeKunskaper inom programmeringVi tror att du som söker tjänsten är en person som trivs i en roll där du får ta ansvar för dina arbetsuppgifter. Du tar egna initiativ i ditt arbete och du anstränger dig för att leverera lösningar och ständigt förbättra IT-miljön på Q-linea. Vidare är det viktigt att du är noggrann då du i rollen tar fram och underhåller IT-relaterad dokumentation. Slutligen så trivs du i en social roll där du samarbetar och stöttar dina kollegor. Ingen dag är den andra lik och det gillar du!Övrig information:Start: Omgående, med hänsyn till uppsägningstidPlats: UppsalaLön: Enligt överenskommelseFunderingar kring Bravuras rekryteringsprocess? Du finner svar på de vanligast förekommande frågorna härÄr du nyfiken på hur vår rekryteringsprocess är upplagd? Du hittar mer information här: https://www.bravura.se/din-karriar. Har du frågor om tjänsten eller kring din registrering är du välkommen att kontakta vår kandidatsupport på vår chatt, info@bravura.se eller 08-400 240 50 så hjälper vi dig. Ange vilken tjänst det gäller.Vi rekommenderar att du skickar in din ansökan omgående då vi gör ett löpande urval. Välkommen med din ansökan!Sökord: IT, IT-support, IT-tekniker, tekniker, IT support, IT tekniker, support, Windows, AD, Office 365, Outlook, nätverk, Q-linea,Varaktighet, arbetstidHeltid TillsvidareEnligt överenskommelse.Sista dag att ansöka är 2021-07-28Bravura Sverige AB5851652