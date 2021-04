IT-tekniker sökes till spännande framtida uppdrag i Karlstad! - Perido AB - Supportteknikerjobb i Karlstad

Perido AB / Supportteknikerjobb / Karlstad2021-04-07Har du minst ett års arbetslivserfarenhet som IT-tekniker och är på jakt efter nytt uppdrag? Om svaret är ja så förmodar vi att du har övergripande kunskaper om datorer, kringutrustning, operativsystem och nätverk? Och vi kan väl anta att du är servicemedveten och vänlig, samt skicklig på att lösa IT-problem? Om allt detta stämmer så ber vi dig att läsa vidare, vi kan nämligen ha en heltidstjänst i Karlstadstrakten att erbjuda dig inom kort!2021-04-07Framtiden ser ljus ut för duktiga IT-tekniker, vi ser nämligen ett stort behov av kommande arbetstillfällen hos myndigheter och offentliga verksamheter i Karlstad! Om det låter lockande att ta dig an spännande uppdrag som konsult hos oss på Perido så är du varmt välkommen med att skicka in en ansökan redan idag!Rollen som IT-tekniker är bred, med variationsrika arbetsdagar och omväxlande uppgifter. Förekommande arbetsuppgifter;Ansvara för den dagliga driften.Arbete med felsökning och bedömning av hur fel bäst ska åtgärdas.Agera lokal IT-tekniker som främst arbetar med drift och utveckling av verksamhetens lokala nätverksmiljö och kommunikationen mellan datorer som finns i samma byggnad.Ge stöd och support till användare.Sköta datakommunikation, drift och datasäkerhet i större nätverksmiljöer med datorer på olika orter och även i globala nätverk.Testa nya produkter och informera användarna om nyheter.Installera och anpassa datorer som sköter kommunikationen i nätverket, till exempel routrar, servrar och arbetsplatser.Arbeta med att göra IT-driften säker (t.ex. installera brandväggar).Installera program och anpassa dem till nätverket.Ansvara tekniskt för visningar i konferensutrymmen, ex. dator, projektor, videokamera och ljudanläggning.Backendhantering.Administrera standardsystem såsom mejl och kalender.Administrera backup-, storage- och applikationsservrar.Dina egenskaperVi tror att du som söker har ett stort tekniskt intresse och trivs med detektivarbete. Du gillar att felsöka, motiveras av utmaningar och får energi av att lära dig nya saker. Din strävan efter att hela tiden utvecklas - i kombination med ditt driv, tålamod och att du är lösningsorienterad - hjälper dig att se samband mellan problem och orsak. Med nyfikenhet testar du dig fram tills du hittar den rätta lösningen! Som person är du ansvarstagande och lojal, du har en har positiv inställning till det mesta och känner dig bekväm både i arbete med andra och självständigt.Om du känner dig träffad så är du varmt välkommen med din ansökan redan idag, vi ser fram emot att läsa den!Vi söker dig som har:Gymnasium eller likvärdig utbildningMinst ett (1) års arbetslivserfarenhet som IT-teknikerGoda kunskaper om datorer, kringutrustning, operativsystem, nätverk, kommunikation och informationssäkerhetKunskaper om ärendehanteringssystem (exempelvis Easit BPS eller Artologik Helpdesk)Grundkunskaper i MS Office eller likvärdigtLätt för att kommunicera obehindrat på svenska, såväl i tal som skriftOmfattning och tillträdeHeltid, konsultuppdrag tillsvidare med 6 månaders provanställning. Tillträde enligt överenskommelse.Skicka in din ansökanAnsökan görs via vår hemsida. Klicka på knappen ansök och fyll i den efterfrågade informationen. Vid en första kontakt med ansvarig rekryterare får du mer information om kundföretaget och tjänsten. Vi rekommenderar att du skickar in din ansökan så snart som möjligt då urval sker löpande.Om du har frågor är du varmt välkommen att kontakta oss på fraga@perido.se så svarar någon av våra rekryteringsassistenter dig. Ange tjänsten referensnummer 32259 i ämnesraden.Om PeridoPerido är ett konsult- och rekryteringsföretag inom tjänstemannasektorn som hjälper dig som söker jobb till nästa steg i yrkeslivet! Vår vision är att alla ska trivas och vara engagerade på jobbet. Vi har vuxit stadigt sedan starten 2003 och består idag av 50 medarbetare internt och över 600 konsulter på uppdrag över hela landet. Som Perido-konsult blir du en del av vår organisation och växer tillsammans med oss genom att förstärka med din kompetens ute i våra kunders organisationer. Läs mer om Perido via denna länk https://perido.se/for-jobbsokande/ och https://perido.se/om-oss/om-oss-undermeny/. #jobbjustnuÖppen för allaVi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov.Sista dag att ansöka är 2021-05-07Perido AB5677427