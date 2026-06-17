IT-tekniker Servicedesk
Svevia AB (publ) / Supportteknikerjobb / Stockholm Visa alla supportteknikerjobb i Stockholm
2026-06-17
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, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
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Att bygga och sköta om vägar och infrastruktur är stort. Att bidra till samhällsutvecklingen är ännu större. Hos oss får du göra både och. Nu söker vi en IT-tekniker Servicedesk till vårt huvudkontor i Stockholm. Inom Svevia kombinerar vi det lilla företagets gemenskap och lagkänsla med storföretagets stabilitet. Här får du möjlighet att utvecklas och utveckla andra som en specialist på väg - med engagemang, samarbete och ansvar.
Ditt uppdrag som IT-tekniker
Som IT-tekniker hos oss hanterar du ärenden via telefon, ärendesystem och på plats. Rollen innebär daglig kontakt med användare där du arbetar med felsökning, installationer och underhåll i olika IT-miljöer. Du deltar även aktivt i förbättringsarbete och får goda möjligheter att utvecklas inom teknik, processer och applikationer.
Exempel på ansvarsområden:
Ge generell IT-support och vara SPOC (singel point of contact) mot våra slutanvändare
Självständig felsökning för att hitta lösningar på tekniska problem kopplat till IT på 1st line - och 2nd line nivå.
Arbeta självständigt enligt ITIL processerna, vi ser gärna att man tar en roll som Incident manager, Problem eller Change manager.
Vem är du?
Du har flera års erfarenhet ifrån en Servicedeskfunktion, och du kommunicerar flytande på svenska i både tal och skrift. Vi tar mer än gärna emot dig som har ett genuint teknikintresse och som triggas av att ge riktigt bra service. Du tycker om att ha kontakt med användare, hjälpa till att lösa ärenden och göra det där lilla extra för att skapa en bra upplevelse.
Är du dessutom en person som drivs av förbättringsarbete och vill bidra till att utveckla våra leveranser, arbetssätt, rutiner och processer kommer du att passa bra in i vårt gäng.
Erfarenheter och kunskaper vi ser som mycket meriterande för tjänsten:
Kunskap inom IT-säkerhet
Erfarenhet av ärendehanteringssystem, gärna Freshservice (inklusive administration och automation)
Erfarenhet av applikationspaketering
Erfarenhet av att arbeta enligt ITIL, exempelvis i roller kopplade till incident, problem eller change
En del av något större
Hos oss bidrar du till en större helhet. Vi plogar för barnfamiljen som är på väg till fjällen. Vi gör så att näringslivets varutransporter når fram och ser till att gator, torg och parker är rena och snygga. Dessutom skyddar vi liv på vägen genom vårt erbjudande inom trafikanordningar.
Varför Svevia?
Hos oss blir du snabbt en i gänget och vi månar om att vara en arbetsplats för alla. Beslutsvägarna är korta, det är lätt att påverka och göra sin röst hörd.
Vi har karriärvägarna för dig som både vill bli chef och ledare eller vill utvecklas i din befintliga yrkesroll. Framgången skapar vi som ett lag. Det är så vi gör affärer och genererar resultat. Det är så vi får stad och land att fungera. Vill du dela väg med oss?
Ansökan och information
Du ansöker enkelt genom att skicka in ditt CV och svara på några urvalsfrågor. Vår rekryteringsprocess bygger på ett kompetensbaserat arbetssätt, det är en förutsättning för att rekrytera kvalitetssäkert, inkluderande och fördomsfritt. Därför vill vi inte ha ett personligt brev.
Skicka in din ansökan senast den 8e augusti. På grund av sommarledigheter, och vår ambition om en bra rekryteringsprocess, så kommer vi inte att hantera några ansökningar innan sista ansökningsdatumet då vi är fullt tillbaka och redo att hantera processen.
Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta Sofia Nährström på sofia.nahrstrom@svevia.se
, eller TABP Ludvig Zetterman Dahlen på ludvig.zetterman-dahlen@svevia.se
Vi har tagit ställning till annonsering, vilket gör att vi inte önskar säljsamtal för ytterligare frågor kring annonsering, rekrytering eller bemanning. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7890689-2058257". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Svevia AB (publ)
(org.nr 556768-9848), https://jobb.svevia.se
Fleminggatan 20 (visa karta
)
112 26 STOCKHOLM Arbetsplats
Svevia Jobbnummer
9968702