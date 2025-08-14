It-Tekniker Service Desk Till Bankgirot
Bankgirot söker nu en IT-tekniker till en växande del av organisationen i Stockholm. Bankgirot har en unik ställning på Sveriges betalmarknad som nu genomgår den största transformationen i modern tid. Vår IT-organisation är i en tillväxtfas för att vidareutveckla framtidssäkrade lösningar som uppfyller både internationella standarder och regelverk.
Parallellt säkerställer vi att dagens drift- och supportfunktioner fungerar säkert, effektivt och i enlighet med gällande krav - varje dag. Arbetet med att bygga upp ett nytt Operations Center är i full gång, och vi söker dig som vill vara med i resan. Som IT-tekniker inom vår nyetablerade Service Desk kommer du spela en nyckelroll i att ge användarsupport på plats och samtidigt bidra till att forma vår framtida supportfunktion - på ett teknikbolag där vi har ett stort hjärta för uppdraget - och för varandra.
Din rollI rollen som IT-tekniker arbetar du nära användarna i organisationen med att lösa tekniska problem och ge support på plats. Samtidigt kliver du in i en unik fas - där vi tillsammans bygger upp en ny supportverksamhet från grunden. Du får vara med och utforma verktyg, rutiner och arbetssätt, testa nya lösningar och bidra med dina idéer kring hur vi bäst skapar en modern och effektiv IT-support. Rollen är praktisk och varierad och passar dig som vill kombinera tekniskt kunnande med god service och samarbete i ett team. Du arbetar kontorstider (08:00-17:00) och är placerad på Bankgirots kontor i Liljeholmen. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter innefattar:
Ge användarsupport på plats och hantera incidenter och service requests kopplade till klientmiljö och IT-utrustning.
Utföra installation, felsökning och konfigurering av datorer, nätverksutrustning och mobila enheter.
Samarbeta med andra IT-team och eskalera komplexa ärenden vid behov samt dokumentera enligt gällande processer.
Delta i etableringen av Operations Center genom test av verktyg, utveckling av rutiner och förbättring av arbetssätt.
Vi söker dig som har
Du har ett stort intresse för IT och erfarenhet av arbete inom teknisk support, service desk eller onsite-support. Du har god förståelse för Windowsmiljöer och klienthantering, och är van vid att arbeta med ärendehanteringssystem samt enligt ITIL-processer. Du har kunskap om Active Directory och Microsoft 365, och det är meriterande om du även har grundläggande erfarenhet av PowerShell.
Du är en serviceinriktad person med god förmåga att kommunicera med användare på olika tekniska nivåer. Du är strukturerad och lösningsorienterad, trivs med att arbeta självständigt och drivs av att ta ansvar för dina ärenden. Eftersom rollen är en del av ett pågående uppbyggnadsarbete är det viktigt att du är flexibel, initiativtagande och motiveras av att vara med och forma nya arbetssätt och rutiner tillsammans med kollegor.
Ett utvecklande arbete med bra förmånerSom vår nya kollega blir du en del av ett kompetent och positivt team där vi samarbetar och sätter högt värde på varandras kompetens och erfarenheter. Vi satsar mycket på hälsa och välmående och erbjuder generösa förmåner för dig som medarbetare.
Övrig informationTjänsten är en tillsvidareanställning baserad i Liljeholmen i Stockholm. Du behöver ha goda kunskaper i svenska och engelska. Innan anställning beslutas genomförs en säkerhetsprövning enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585).
Intresserad?I denna rekrytering samarbetar Bankgirot med Nexer Recruit. Har du frågor eller funderingar? Kontakta gärna rekryteringskonsult Johanna Värmfors: johanna.varmfors@nexergroup.com
eller +46 730 821 230. Läs om fler lediga tjänster från Bankgirot här. Vi ser fram emot din ansökan!
Om BankgirotBankgirot är ett svenskt clearinghus och teknikbolag med över 60 års erfarenhet av att leverera finansiell infrastruktur till banker. I samverkan med betalsektorn ser vi till att privatpersoner och företag enkelt kan göra överföringar och betalningar.
Bankgirot säkerställer att det nuvarande betalsystemet fungerar felfritt, samtidigt som vi utvecklar framtidssäkrade lösningar. Vi säkrar och utvecklar Sveriges betalningar.
