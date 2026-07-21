IT-Tekniker Muskö
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2026-07-21
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IT-Tekniker Muskö
Är du en IT-kunnig problemlösare som vill göra skillnad för Sveriges försvar?
Försvarsmakten befinner sig i en expansionsfas och på en omfattande tillväxtresa. Vill du jobba med tekniken som aldrig får stanna och vara med och säkra Försvarsmaktens förmåga att kommunicera och leda? Låter detta som någonting för dig? Läs vidare!
Försvarsmakten söker nu en IT-Tekniker med placering på Muskö.
Om Tjänsten
Som IT-Tekniker i Försvarsmakten och FMTIS utgör du en viktig del i ett framgångsrikt team, i en myndighet som är i stark tillväxt. Tillsammans med kompetenta och engagerade kollegor får du ansvar, utveckling och utmaning. Allt detta hos en arbetsgivare som uppmuntrar till balans i livet och god hälsa. Du ges bland annat möjlighet att träna på arbetstid, generösa arbetstidsavtal, föräldralön samt upp till sju veckor semester per år.
Arbetet är omväxlande och utförs i huvudsak i Försvarsmaktens lokaler på Muskö och till viss del på andra platser i Haninge, men även övriga delar av landet kan förekomma.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Arbetet består i att självständigt eller i team ge support, genomföra installationer, konfigurering och proaktivt felavhjälpande underhållsarbete. Du kommer jobba med användarstöd på datorer och system i såväl öppen som hemlig IT-miljö. Det kommer även förekomma viss hantering av nätverkskomponenter. Arbetet är till stor del ärendestyrt och innehåller en stor del kontakt med användare.Publiceringsdatum2026-07-21Kvalifikationer
Utbildning med inriktning mot IT/data på lägst gymnasienivå eller motsvarande kunskaper som av arbetsgivaren kan bedömas likvärdiga.
Minst 1års relevant yrkeserfarenhet inom IT-system, IT-utrustningar eller IT-kommunikation.
Goda datorkunskaper inom både hårdvara och mjukvara för klient i Windows-miljö.
Förmåga att formulera sig flytande på svenska i tal och skrift.
Mycket goda kunskaper i engelska.
Tjänsten kräver god fysik.
B-körkort.Dina personliga egenskaper
Vi söker dig som är engagerad och serviceinriktad. Du kan självständigt lösa tekniska problem och ser möjligheterna i en situation. Du är en god lagkamrat samtidigt som du gärna tar initiativ och eget ansvar. Då en del av arbetet görs nära verksamheten är social kompetens ett måste. Arbetet kräver noggrannhet samt ett sinne för ordning och reda. Du är kvalitets- och säkerhetsmedveten.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Meriterande
Erfarenhet av fiberbaserade ledningsstödsystem.
Erfarenheter av ITIL-processarbete.
Erfarenhet av IT-säkerhetsarbete, t ex informationssäkerhet.
Erfarenhet av arbete i IT-projekt.
IT-certifieringar från t ex Microsoft eller Cisco.
Kunskaper om kabeldragning/kontktering samt dokumentation av teletekniska anläggningar.
Kännedom om Försvarsmaktens materiel
För att myndighetens uppdrag ska vara framgångsrikt förutsätts att alla medarbetare uppträder enligt den värdegrund som finns. Försvarsmaktens värdegrund slår vakt om alla människors lika värde, rättvisa och jämlikhet och främjar demokrati och mänskliga rättigheter (läs mer på forsvarsmakten.se).Övrig information
Motivera i ditt personliga brev hur du uppfyller kraven. Om du inte bor in närområdet beskriv gärna hur du planerar med resa och boende och varför vi ska välja just dig för tjänsten.
Anställningsform: tillsvidare. Försvarsmakten tillämpar sex månaders provanställning för dig som inte är anställd i myndigheten.
Sysselsättningsgrad Heltid
Arbetsort Muskö
Befattningen är civil
Resor inom tjänsten förekommer
Tillträde snarast eller enligt överenskommelse
Upplysningar om befattningen
Sektionschef Dennis Wallerström
Information om rekryteringsprocessen
Personalhandläggare Kajsa Nord
Fackliga företrädare
SACO Agnetha Landquist
SEKO Matz Felix
OFR/S Martin Sparr
OFR/O Heikki Videll
Samtliga nås via växeln på 019-39 35 00Så ansöker du
Välkommen med din ansökan senast 2025-08-16. Din ansökan bör innehålla CV samt ansökningsbrev där du motiverar varför du är lämpad för denna befattning.
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:
Försvarsmaktens telekommunikations- och informationssystemförband, FMTIS, säkerställer Försvarsmaktens förmåga att kommunicera och leda - dygnet runt, året om. Förbandet har ett samlat ansvar för Försvarsmaktens tekniska ledningssystem som stödjer militära insatser till sjöss, på land och i luften – i Sverige och utomlands. Förbandet har närmare 2000 medarbetare på mer än 32 orter runt om i landet. Läs mer på https://jobb.forsvarsmakten.se/fmtis
En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras samt att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.
Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.
Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Försvarsmakten
(org.nr 202100-4615), https://www.forsvarsmakten.se/
148 80 MUSKÖ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Försvarsmakten Jobbnummer
10008193