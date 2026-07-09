IT-tekniker med inriktning systemdrift och databas
Totalförsvarets plikt- och prövningsverk / Datajobb / Karlstad Visa alla datajobb i Karlstad
2026-07-09
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eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-07-09Beskrivning
Vill du vara en del av en verksamhet som har en central roll i Sveriges totalförsvar? Då har du kommit rätt!
Nu söker vi en it-tekniker med inriktning systemdrift och databas. Du kommer att ha en omväxlande roll där du ansvarar för att hantera myndighetens it-system och databaser både taktiskt och operativt. Du kommer ingå i ett team med kollegor, främst i Karlstad men även med kollegor på andra orter. Tillsammans kommer ni arbeta för att nå våra gemensamma mål.Dina arbetsuppgifter
I rollen som it-tekniker med inriktning systemdrift och databas är arbetet omväxande och exempel på arbetsuppgifter är:
hantering av myndighetens it-system och infrastruktur
arbete med drift, underhåll och utveckling av myndighetens it-system och databasplattformar
övervakning, support och felsökning av system och databasplattformarKvalifikationer
Vi vill att du skaha eftergymnasial utbildning med inriktning it eller annan utbildning eller erfarenhet som bedöms likvärdig.
Du ska också ha
flera års arbetslivserfarenhet av drift och förvaltning av it-system och databasplattformar.
god kunskap om Microsoft SQL server
god kunskap om systemberoenden, operativsystem och autentisering.
goda kunskaper i tal och skrift i både svenska och engelska
Det är meriterande om du har
god kunskap om Informix
god kunskap om annan teknisk infrastruktur exempelvis, serverplattformar, nätverk eller lagringslösningar
erfarenhet om högtillgänglighetslösningar inom teknisk infrastruktur och databas
erfarenhet av identitet och behörighetssystem
Vi ser att du har förmågan att ta ansvar för dina arbetsuppgifter och att du själv kan strukturera och driva processer framåt. I det ingår också att du kan planera, organisera och strukturera arbetet på ett effektivt sätt.
Det är också viktigt med kvalitet, där du är medveten om mål och är noggrann. Vi ser också att du har förmågan att arbeta bra med komplexa frågor där du kan lösa dem problem som uppstår.
Du kan förstå dem fackmässiga kunskaperna inom området på ett bra sätt. Vi ser också att du har förmågan att vara uppmärksam och tillmötesgående samt att du har ett intresse och en vilja att hjälpa andra och att leverera lösningar.Anställningsvillkor
Vi erbjuder dig en anställning tillsvidare på heltid som inleds med provanställning.
På grund av verksamhetens karaktär kan du inte arbeta hemifrån, men vi hoppas att detta istället kan bidra till en tydligare uppdelning mellan arbete och fritid. Hos oss får du upp till 35 semesterdagar beroende av ålder. Du får möjlighet att träna på arbetstid och ett förmånligt friskvårdsbidrag.
Anställningen är säkerhetsklassad och vi gör därför en säkerhetsprövning med registerkontroll enligt bestämmelserna i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras.
Vi välkomnar en mångfald av sökande med olika bakgrund och vi ser fram emot din ansökan. För att ansöka till oss behöver du inte skriva ett personligt brev. Vi har istället valt att fokusera på urvalsfrågor och ditt CV för en värderingsfri rekrytering.Om företaget
Vi på Plikt- och prövningsverket arbetar för att göra Sveriges säkrare. Vår huvuduppgift är att mönstra, skriva in till grundutbildningen och registerföra personal i krigsorganisationen. Vi gör också tester och bedömningar åt andra myndigheter, till exempel Polisen och Försvarshögskolan. Kort sagt: vi ser till att rätt personer hamnar på rätt plats i totalförsvaret.
Möt några av våra medarbetare – på vår webbplats hittar du filmer och intervjuer med några av oss!
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Totalförsvarets plikt- och prövningsverk
(org.nr 202100-4771), https://pliktverket.se/
Box 31 (visa karta
)
651 02 KARLSTAD Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Daniel Eklund daniel.eklund@pliktverket.se 010-1902561 Jobbnummer
9998207