IT-tekniker med fokus på plattformar och tjänster
Mälarenergi AB / Supportteknikerjobb / Västerås Visa alla supportteknikerjobb i Västerås
2026-07-27
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Vill du arbeta med IT där det faktiskt gör skillnad? Hos Mälarenergi är du med och säkerställer att den digitala grund som verksamheten är beroende av fungerar varje dag med höga krav på tillgänglighet, stabilitet och säkerhet. Vi söker en IT‐tekniker som vill ta ett brett ansvar i våra gemensamma plattformar och tjänster och vara med och utveckla dem över tid.
Tillsammans arbetar vi för att accelerera utvecklingen mot det resurseffektiva samhället - där hållbarhet, innovation och samhällsnytta går hand i hand.
Din roll
Som IT‐tekniker arbetar du nära våra plattformar och tjänster och ansvarar för att de fungerar i praktiken. Du verkar i skärningspunkten mellan drift, utveckling och verksamhet. Det innebär att du:
Säkerställer stabil drift och hög tillgänglighet
Felsöker och hanterar incidenter och problem
Arbetar med fördjupad teknisk support
Bidrar aktivt till förbättringar och vidareutveckling av IT-miljön
Inför nya lösningar och förändringar
Du arbetar i en bred och verksamhetskritisk IT‐miljö med egen drift, hybridmiljö samt plattformar inom Microsoft, infrastruktur, nätverk och säkerhet. Miljön omfattar både onprem och molntjänster och ställer höga krav på tillgänglighet, stabilitet och kontroll.
Beredskap ingår.
Vi söker dig som
Arbetar som IT tekniker idag, eller har gjort det nyligen, och är van att arbeta operativt med drift, infrastruktur eller plattformar. Du har god erfarenhet av felsökning och problemlösning och trivs i en roll där du säkerställer att system fungerar stabilt och effektivt i vardagen.
Vi ser att du:
Har arbetat med drift, server eller infrastruktur
Har erfarenhet av att arbeta i moderna IT‐miljöer, exempelvis med molnplattformar eller hybridmiljöer
Har förmåga att skapa en helhetsbild av en IT‐miljö och hur den är uppbyggd
Trivs med att felsöka och hantera incidenter i en produktionsmiljö
Har erfarenhet av att arbeta i en IT‐miljö med krav på stabilitet och tillgänglighet
Samt har grundläggande förståelse inom:
Microsoftmiljö, till exempel Windows, Azure eller Microsoft 365
Infrastruktur och plattformar, exempelvis server, virtualisering eller lagring
Nätverk, säkerhet eller backup
Du kan ha en akademisk utbildning inom IT, men det viktigaste är att du har omsatt din kunskap i praktiken och är trygg i en teknisk driftmiljö. Svenska i tal och skrift är ett krav.
För att lyckas och trivas i rollen som IT-tekniker är du en ansvarstagande och lösningsorienterad person med ett starkt eget driv. Du arbetar självständigt, tar initiativ och har ett genuint intresse för att utveckla och förbättra tekniska lösningar över tid. Samtidigt är du en lagspelare som har lätt för att samarbeta med både kollegor och användare.
Du trivs i en dynamisk miljö där flera arbetsuppgifter och ärenden pågår parallellt. Med god struktur och förmåga att prioritera kan du hantera ett varierat arbetstempo och fatta välgrundade beslut även när flera saker kräver din uppmärksamhet samtidigt. Din servicekänsla, flexibilitet och vilja att ständigt utvecklas gör att du bidrar till både verksamhetens och teamets framgång.
Det här är vi, dina kollegor
Du blir en del av Digitala plattformar och tjänster som ansvarar för Mälarenergis gemensamma IT‐plattformar och tjänster. Teamet består av 14 medarbetare och vi stärker nu området för att ta nästa steg i utvecklingen.
Låter det intressant?
Vill du arbeta med IT där det ställs krav och där din insats gör skillnad? Skicka in din ansökan eller hör av dig så berättar vi mer. Urval görs löpande.
Vi erbjuder
Hos oss får du en trygg anställning med bra arbetsvillkor och balans mellan arbete och fritid.
Du får möjlighet att utvecklas över tid och vara en del av vår resa mot ett mer hållbart samhälle.Publiceringsdatum2026-07-27Övrig information
Mälarenergi är en samhällsviktig verksamhet, därmed kan vissa av våra tjänster vara säkerhetsklassade. Är denna tjänst säkerhetsklassad kommer säkerhetsprövning genomföras innan anställning, i enlighet med säkerhetsskyddslagen.
På Mälarenergi finns många yrkesgrupper och flera fackförbund representerade. Har du frågor kan du kontakta våra fackliga representanter http://www.malarenergi.se/om-malarenergi/jobba-hos-oss/#fackligarepresentanter
Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.
Alla erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp undanbedes.
Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Fyll därför i dina uppgifter så omsorgsfullt som möjligt för att ge en rättvisande bild av dig själv. Uppgifterna behandlas och sparas enligt GDPR.
Mälarenergi utgör en vital del av samhället genom att leverera grundläggande funktioner som energi-, vatten- och bredbandslösningar. Genom att tillhandahålla viktiga och innovativa erbjudanden kan vi möjliggöra ett levande samhälle och blomstrande näringsliv. Just nu står vi inför vår största utmaning någonsin, att anpassa verksamheten så att vi kan lämna efter oss en hållbar värld till framtida generationer. Senast 2040 ska vi leverera energi med noll utsläpp av fossil koldioxid. Var med oss på Resan mot noll! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Mikael Pernell". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Mälarenergi AB
(org.nr 556448-9150), https://www.malarenergi.se/
721 30 VÄSTERÅS Arbetsplats
Mälarenergi AB Kontakt
Avdelningschef IT-infrastruktur och tjänster
Mikael Pernell mikael.pernell@malarenergi.se +46739405021 Jobbnummer
10011967