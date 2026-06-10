IT-tekniker (Mälardalen)
Ohlssons I Landskrona AB / Supportteknikerjobb / Sigtuna Visa alla supportteknikerjobb i Sigtuna
2026-06-10
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IT-tekniker (Mälardalen)
Ohlssons grundades 1998 i Landskrona och har idag ca 850 anställda, verksamhet i ett 50-tal kommuner runtom i Sverige och en omsättning på drygt 1,5 miljarder. Företaget bistår kommuner och företag med tjänster inom renhållning, slam och VA, återvinning, transport och entreprenad. I koncernen ingår även Puls – Planerad Underhållsservice AB, Soreto Services AB, Exellent Syd AB, ÖMAB och Tintorella Fastigheter AB.Publiceringsdatum2026-06-10Om tjänsten
Ohlssons fortsätter att växa i region Mälardalen och Värmland, och nu söker vi en IT-tekniker som vill vara med och säkerställa en stabil, säker och välfungerande IT-miljö i takt med vår utveckling inom koncernen. Som IT-tekniker har du en bred och varierad roll med ansvar för drift, underhåll och support av vår digitala infrastruktur. Rollen innehåller allt från installation och konfigurering av datorer, telefoner och programvaror till felsökning, användarstöd och underhåll av nätverksutrustning. Du arbetar nära verksamheten och blir en viktig kontaktperson i IT-relaterade frågor, där du genom din tekniska kompetens bidrar till lösningar som skapar värde i det dagliga arbetet och ger våra kollegor rätt förutsättningar att lyckas i sina roller.
Du ingår i ett IT-team som idag består av fem medarbetare och rapporterar till IT-chef. Teamet är huvudsakligen placerat på huvudkontoret i Landskrona, medan denna tjänst utgår från vårt regionkontor i Märsta. Rollen innebär även regelbundna besök på våra verksamheter i region Mälardalen och Värmland.
Huvudsakliga arbetsuppgifter:
Ge support till användare inom hårdvara, mjukvara och IT-relaterade frågor.
Installera, konfigurera och underhålla datorer, mobiltelefoner och annan IT-utrustning.
Hantera användarkonton, behörigheter och åtkomster.
Arbete med nätverksutrustning.
Samordna och följa upp ärenden med externa leverantörer och partners.
Medverka i införande av nya system, uppgraderingar och tekniska projekt.
Bidra till att utveckla och effektivisera IT-processer och arbetssätt.Kvalifikationer
Du har några års erfarenhet inom IT och känner dig trygg i att självständigt hantera tekniska utmaningar i vardagen. Som person är du naturligt serviceinriktad samt lösningsorienterad med en god förmåga att skapa struktur och samarbete. Du trivs med att kombinera teknik och service, samt att du drivs av att hitta hållbara lösningar som gör skillnad i verksamheten.
Vi söker dig som uppskattar både det operativa IT-arbetet och kontakten med användare. Du har en god förståelse för verksamhetens behov och ser värdet i att bidra med teknisk kompetens som skapar rätt förutsättningar för organisationen att lyckas.
Erfarenhet och kvalifikationer
Eftergymnasial utbildning inom IT eller motsvarande arbetslivserfarenhet.
Några års erfarenhet av arbete som IT-tekniker, supporttekniker eller liknande roll.
Erfarenhet av Microsoft 365 och Windowsmiljöer.
Erfarenhet av arbete i ärendehanteringssystem.
Erfarenhet av support både till tjänstemän och yrkesarbetare.
Kunskap inom nätverk, klienthantering och behörighetsadministration.
Goda kunskaper i svenska och engelska, i både tal och skrift.
B-körkort, då det förekommer resor i tjänsten.
Vi erbjuder
Hos oss får du en viktig roll i en samhällsviktig verksamhet tillsammans med engagerade kollegor. Du erbjuds goda anställningsvillkor enligt kollektivavtal samt förmåner som friskvårdsbidrag och sjukvårdsförsäkring.Så ansöker du
Varmt välkommen med din ansökan! Vi rekommenderar att du skickar din ansökan redan idag då intervjuer kan komma att ske löpande. Har du frågor kring tjänsten är du välkommen att kontakta Thilo Sterner på thilo.sterner@ohlssons.se
eller 010 45 00 200.
Är det dig vi söker? Skicka in din ansökan direkt – enkelt och smidigt, utan CV! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Ohlssons I Landskrona AB
(org.nr 556559-3497)
261 35 LANDSKRONA (SKÅNE) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Ohlssons i Landskrona AB Jobbnummer
9957232