IT-tekniker M365 till PTS
2026-04-10
Vill du vara med och utveckla framtidens digitala samhälle? IT-verksamheten på Post- och telestyrelsen utökas med fler medarbetare till följd av nya systeminföranden och nya uppdrag. Nu söker vi en IT-tekniker som vill vara med i ett spännande förändringsskede.
Vi jobbar med det alla tar för givet. Att kunna kommunicera. Hos oss får du se till att det fungerar nu och i framtiden. För alla.
Avdelningen för verksamhetsutveckling består i dagsläget av tre IT-enheter som ansvarar för drift, förvaltning, system-, verksamhets- och processutveckling. Vi arbetar både med egenutvecklade lösningar och standardsystem och ansvarar för PTS:s IT-system, webbplatser och e-tjänster samt för att stödja myndigheten i att effektivisera och utveckla våra arbetssätt.
"Jag som kommer att vara din chef heter Johan Palén, och för mig är det viktigt att bygga starka samarbeten, skapa tillit och bidra till en positiv och inkluderande stämning. Mitt ledarskap kännetecknas av lyhördhet, engagemang och ett tydligt ansvarstagande genom delegering. Jag motiveras av att utveckla och förbättra verksamheter samt av att se engagerade medarbetare och kollegor samarbeta, trivas och tillsammans nå goda resultat."
Om rollen
Som IT-tekniker arbetar du med konfiguration, administration, felsökning och vidareutveckling av myndighetens Microsoft 365-miljö. Du omsätter verksamhetsbehov, säkerhetskrav och styrande dokument till praktiska tekniska lösningar i bland annat Entra ID, Teams, SharePoint, OneDrive och Microsoft 365 Admin Center. Rollen innefattar både operativa och mer strategiska uppgifter, där du bidrar till att utveckla arbetssätt, rutiner och tekniska vägval samt bygger en stabil och hållbar förvaltning av plattformen med fokus på säkerhet, efterlevnad och användbarhet.
I arbetet ingår att bistå med teknisk expertis inom Microsoft 365, särskilt inom säkerhet, styrning och korrekt konfiguration, samt att identifiera risker och föreslå åtgärder. Du arbetar med att vidareutveckla plattformens inställningar, ta fram teknisk dokumentation och utveckla arbetssätt för övervakning, support samt incident- och ärendehantering. Du följer även utvecklingen inom Microsofts molntjänster och bidrar med förbättringsförslag. Utöver detta stöttar du enheten i den dagliga driften av Windows Server, arbetar med proaktivt underhåll samt hanterar incidenter och ärenden.
Om dig
För att trivas i rollen är du samarbetsorienterad och prestigelös, med förmågan att bidra till ett gott samarbete genom att dela med dig av din kunskap. Du arbetar strukturerat och målmedvetet, planerar och prioriterar ditt arbete väl och säkerställer att uppgifter slutförs inom givna tidsramar. Samtidigt är du kommunikativ, kan förklara tekniska frågor på ett pedagogiskt sätt och anpassar din kommunikation efter mottagare och situation, både internt och externt.
Vi söker dig som har:
Eftergymnasial utbildning eller högskoleutbildning med inriktning mot IT eller motsvarande kompetens förvärvad genom arbetslivserfarenhet.
Minst tre års dokumenterad yrkeserfarenhet av att konfigurera M365 och dess ingående komponenter.
Flerårig arbetslivserfarenhet av att arbeta med Exchange Server, Active Directory, Microsoft Entra och Microsoft 365 Admin Center.
Flerårig erfarenhet av Windows server i större miljöer.
God förmåga att uttrycka dig både muntligt och skriftligt på svenska.
Det är även meriterande om du har:
Arbetslivserfarenhet inom offentlig verksamhet, myndighet eller kommun.
Erfarenhet av att konfigurera och administrera telefoner, datorer och applikationer via Intune.
Erfarenhet av att automatisera med hjälp av PowerShell.
Erfarenhet av införande och förvaltning av Microsoft 365 i offentlig sektor eller annan reglerad verksamhet.
Vårt erbjudande
Vi tar livet på allvar. Hos oss kan du ha ett liv på och utanför jobbet. Mår du bra, mår vi bra. Därför erbjuder vi konkurrenskraftiga löner, flexibla arbetstider och möjlighet till distansarbete. Vi har även generöst friskvårdsbidrag och två friskvårdstimmar varje vecka.
Dessutom får du förmånliga villkor för lunch, semester, föräldraledighet, pension och vid sjukdom. Här kommer du arbeta i moderna aktivitetsbaserade lokaler på Hälsingegatan 38. Som statlig myndighet erbjuder vi en trygg och stabil arbetsmiljö där du kan känna dig säker. Vi skapar morgondagens samhälle och måste ligga i framkant. Hos oss kommer du att växa med uppgifter hela tiden.
Bra att veta
Tjänsten är en tillsvidareanställning med inledande provanställning om sex månader. Placering i Stockholm med start snarast möjligt enligt överenskommelse. Tjänsten är placerad i säkerhetsklass.
För att vi ska kunna göra en rättvis och objektiv bedömning av din kompetens ber vi dig att inte inkludera bild, personnummer eller adress i ditt CV. Vi har valt att inte efterfråga personligt brev då vi istället använder urvalsfrågor. Detta för att vi vill lägga fokus på din erfarenhet och kompetens, vilket bidrar till en mer effektiv och rättvis rekryteringsprocess. Tester och arbetsprov kommer att ingå i processen. Om du har skyddade uppgifter, vänligen kontakta vår HR-specialist.
För ytterligare information, vänligen kontakta enhetschef Johan Palén på johan.palen@pts.se
eller HR-specialist Jessica Petersson på jessica.petersson@pts.se
. För frågor relaterade till våra lokala fackliga arbetstagarorganisationer, vänligen maila till mailto:saco@pts.se
eller mailto:st@pts.se
Välkommen med din ansökan senast 29 april.
