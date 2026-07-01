IT-tekniker | Linköping | Experis
Experis AB / Supportteknikerjobb / Linköping Visa alla supportteknikerjobb i Linköping
2026-07-01
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, Motala
eller i hela Sverige
Vill du arbeta i en roll där du får kombinera teknik, problemlösning och service i en verksamhetsnära miljö? Nu söker vi en IT-tekniker som vill ta ett stort ansvar för den lokala IT-miljön och säkerställa att användare, arbetsplatser och teknisk utrustning fungerar smidigt i vardagen!
Här får du en varierad roll där du arbetar hands-on med installationer, utrullningar, felsökning och support av verksamhetens IT-utrustning. Du blir en viktig del av den dagliga IT-leveransen och en naturlig kontaktpunkt för användare ute i verksamheten!
Var med och skapa en modern och välfungerande IT-arbetsplats
Som IT-tekniker ansvarar du för att användarnas tekniska arbetsmiljö håller hög kvalitet och fungerar på ett effektivt sätt. Du arbetar nära verksamheten och ser till att datorer, mobiltelefoner, skrivare, konferensrum och annan IT-utrustning är korrekt installerad, uppdaterad och redo att användas!
Rollen passar dig som trivs med praktiskt IT-arbete, har ett stort teknikintresse och tycker om att lösa problem direkt ute hos användarna. Du blir en del av ett team som arbetar för att skapa en stabil, säker och användarvänlig IT-miljö samtidigt som ni driver förbättringar och utvecklar arbetssätt över tid.
Om rollen
Som IT-tekniker arbetar du brett med den lokala IT-miljön och ansvarar för installation, underhåll och felsökning av klienter och kringutrustning. Du hanterar såväl dagliga användarbehov som större utrullningar och livscykelhantering av IT-utrustning.
Du kommer att arbeta med moderna Microsoftmiljöer och ha kontakt med tekniker och plattformar såsom Active Directory, SCCM, Intune, Microsoft 365 och Azure. Rollen innebär även ett nära samarbete med support-, drift- och infrastrukturfunktioner för att säkerställa en stabil och välfungerande IT-miljö.
Exempel på arbetsuppgifter
Installera, konfigurera och underhålla datorer, mobiltelefoner, skrivare och annan IT-utrustning.
Ansvara för arbetsplatsernas tekniska utrustning och säkerställa att den möter verksamhetens behov.
Hantera onboarding och offboarding av användare, inklusive beställning, installation och återtag av utrustning.
Felsöka och åtgärda problem relaterade till klienter, kringutrustning och lokala IT-miljöer.
Arbeta med konferensrum, AV-utrustning och mötesrumsteknik.
Delta i utrullningar, uppgraderingar och livscykelhantering av klientutrustning.
Administrera användarkonton, behörigheter och klientrelaterade tjänster.
Delta vid kontorsflyttar, etableringar och andra förändringar i den fysiska IT-miljön.
Inventera, dokumentera och hantera IT-tillgångar och lagerhållning.
Samarbeta med andra IT-funktioner för att säkerställa en stabil och effektiv IT-leverans.
Vem vi söker
Vi söker dig som har erfarenhet av en roll som IT-tekniker, Onsite Support-tekniker eller liknande. Du har god förståelse för klientmiljöer och tycker om att arbeta nära verksamheten där teknik och service går hand i hand.
Du är självgående, lösningsorienterad och trivs i en roll där du får ta ansvar och driva ditt arbete framåt. Samtidigt är du en lagspelare som uppskattar samarbete och kunskapsutbyte med kollegor.
Vi tror att du:
Har erfarenhet av onsite support, IT-support eller en liknande teknisk roll.
Har god kunskap om Windows och Microsoftbaserade klientmiljöer.
Har erfarenhet av installation, konfigurering och felsökning av datorer och kringutrustning.
Är van att arbeta i ärendehanteringssystem och dokumentera ditt arbete.
Har ett strukturerat arbetssätt och en god känsla för service.
Kommunicerar obehindrat på svenska och engelska i tal och skrift
Varför ska du söka?
Det här är en roll för dig som vill arbeta nära tekniken och verksamheten i en praktisk och varierad IT-miljö. Du får möjlighet att utveckla din tekniska kompetens, ta stort eget ansvar och vara med och skapa en modern arbetsplats där IT fungerar som en möjliggörare för verksamheten.
Om Experis
Experis är ett ledande, globalt konsultbolag inom IT/Tech med över 600 konsulter på uppdrag i Sverige och 22 000 konsulter runt om i världen. Via Experis får du tillgång till en stor variation av spännande uppdrag hos våra intressanta kunder inom både privat och offentlig sektor.
På Experis får du en personlig konsultchef och kontinuerlig kompetensutveckling så att du kan hålla dig ajour med ny teknik. Experis, som är en del av ManpowerGroup, har ett långsiktigt hållbarhetsarbete (Working to change the world - ESG strategy) med målsättningen att bidra till att lösa kompetensbristen av bland annat IT-resurser.
Vi på Experis är ett värderingsstyrt bolag, och allt vi gör genomsyras av våra värderingar People, Knowledge och Innovation.
People | Vi inkluderar och välkomnar alla oavsett roll, funktion eller ansvar. Vi värderar kompetens och har förtroende för att individen tar eget ansvar och levererar inom ramen för sin rollbeskrivning. Vi är prestigelösa och vårt arbetsklimat bygger på öppenhet och trygghet.
Knowledge | Vi har ett "growth mindset" och håller oss relevanta på marknaden genom att ständigt förflytta och höja vår egen kompetens, våra konsulters samt våra lösningar/erbjudanden.
Innovation | Vi vågar testa nytt och misslyckas. Det kräver mod. Vi har ett utifrån och in-fokus och arbetar hela tiden med värdeskapande aktiviteter för våra målgrupper.
Praktisk information
Placeringsort: Linköping.
Arbetstid: Heltid
Uppdraget förutsätter att du genomgår och godkänns enligt de gällande säkerhetsbestämmelserna.
Sista dag att skicka in ansökan: 1 augusti 2026. Urval sker löpande, därför ser vi fram emot din ansökan så snart som möjligt. Vi tar inte emot ansökningar via e-post, men du är välkommen att kontakta rekryteringsansvarig på vilma.andersson@se.experis.com
om du har några frågor.
Välkommen till Experis! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Experis AB
(org.nr 556855-1104)
Industrigatan 5 (visa karta
)
582 77 LINKÖPING Arbetsplats
Experis Kontakt
Contact
Vilma Andersson Vilma.Andersson@se.experis.com Jobbnummer
9986788