IT-tekniker inom Windows och it-arbetsplats
Migrationsverket, Huvudkontor, Digitaliserings- och utvecklingsavdelningen / Supportteknikerjobb / Norrköping Visa alla supportteknikerjobb i Norrköping
2026-06-25
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På Migrationsverket arbetar vi med en av vår tids stora samhällsfrågor – migrationen. Totalt är vi cirka 6 000 personer här, och vi har ett ovanligt viktigt jobb!
Vill du vara med och utveckla en av Sveriges mest samhällsviktiga it-miljöer?
Hos Migrationsverket får du arbeta i en komplex och modern it-miljö där stabil drift, hög säkerhet och ständig utveckling går hand i hand. Vi befinner oss mitt i en omfattande digitaliseringsresa där vi utvecklar nya lösningar, automatiserar arbetssätt och moderniserar vår it-plattform.
Nu söker vi dig som vill vara med och forma framtidens digitala arbetsplats. Här får du möjlighet att arbeta med både drift och utveckling, påverka tekniska lösningar och bidra till ett samhällsviktigt uppdrag där din insats gör skillnad – varje dag.
Om digitaliseringsresan
Migrationsverket befinner sig i en period av omfattande förändringar. Vi driver ett ambitiöst digitaliseringsarbete som påverkar hela myndigheten – från processer och arbetssätt till teknik och kultur. Fokus ligger på innovativa digitala lösningar, automatisering, livscykelhantering och agila arbetssätt.
Samtidigt som äldre system successivt avvecklas utvecklar och inför vi nya lösningar, med fortsatt höga krav på stabil drift, tillgänglighet och säkerhet.
Vad gör en it-tekniker inom Windows och it-arbetsplats hos oss?
Som it-tekniker inom Windows och it-arbetsplats har du ett brett ansvar som omfattar både drift, utveckling och förvaltning. Du arbetar nära verksamheten och tillsammans med dina kollegor säkerställer du en stabil, säker och modern it-miljö.
Hos oss kommer du bland annat att:
arbeta med drift, support och övervakning av våra miljöer
utveckla, förbättra och förvalta hård- och mjukvara
bidra till stabila och säkra lösningar för hela organisationen
delta i och driva verksamhetsutveckling samt ständiga förbättringar av processer, arbetssätt och verktyg
utvecklas genom kontinuerlig kompetensutveckling.
Inom området it-arbetsplats ansvarar du bland annat för
samarbetsverktyg
utskriftslösningar
klienthantering
mobilhantering.
Inom Windowsplattformen arbetar du bland annat med
Windows Server
Active Directory (AD)
certifikatshantering
federering
integrationer
SQL.
För att lyckas i rollen har du flerårig erfarenhet av arbete inom Windowsmiljöer. Det är meriterande om du har erfarenhet av kravställningsarbete i samband med upphandlingar. Du har även kunskap om och erfarenhet av etablerade arbetssätt och metoder såsom ITIL, DevOps, agila arbetssätt och automatisering.
Hos oss får du en roll där du både förvaltar, utvecklar och påverkar, med möjlighet att aktivt bidra till en modern, säker och effektiv it-miljö som stöttar hela verksamheten.
Du vet att du har lyckats när it-miljön är stabil, modern och ändamålsenlig och när den på ett tydligt sätt bidrar till att verksamheten når sina mål – exempelvis genom att handläggningstider för våra sökande kan hållas enligt uppsatta mål.
Läs mer om hur det är att arbeta på vår IT-avdelning här – Om Migrationsverket Jobba med it
Du som söker tjänsten
Du är en engagerad person som drivs av att utvecklas och lära dig nya saker. Du trivs med att samarbeta och ser värdet av att arbeta nära både det egna teamet och kollegor i andra delar av organisationen.
Du har en god kommunikativ förmåga och uttrycker dig tydligt och professionellt i tal och skrift, både på svenska och engelska.
Du arbetar proaktivt och förebygger potentiella störningar innan de påverkar verksamheten. Samtidigt har du ett ständigt fokus på att förbättra processer, arbetssätt och verktyg för att skapa en effektiv och hållbar it-leverans.
I rollen samarbetar du med kollegor inom digital arbetsplats och Windows samt med produktägare, nätverkstekniker, linuxtekniker, systemutvecklare, supporttekniker och processledare. Tillsammans skapar ni förutsättningarna för en säker, stabil och verksamhetsnära it-miljö.
Du som söker tjänsten har
utbildning inom it/datavetenskap eller annan utbildning i kombination med arbetslivserfarenhet som arbetsgivaren bedömer som likvärdig
kunskap och erfarenhet inom ett eller flera av följande områden:
Windows Server
klienthantering
Active Directory (AD)
administration av SQL-miljöer
Orchestrator
federering
certifikatshantering
scriptning
automation.
Det är meriterande om du har:
kunskap om Migrationsverkets it-miljö
erfarenhet av arbete i större organisationer eller myndigheter.
Anställningsvillkor
Placering: Norrköping/Linköping
Anställningsform: Tillsvidareanställning med sex månaders provanställning.
Tillträde: Enligt överenskommelse.
Arbetstid: Heltid, kontorstid.
Distansarbete: Möjlighet till visst distansarbete finns utifrån verksamhetens behov och förutsättningar.
Lön: Vi tillämpar individuell lönesättning baserad på ansvar, kompetens, erfarenhet och prestation.
Förmåner: Som medarbetare hos oss får du ta del av flera förmåner som bidrar till en god balans mellan arbete och privatliv. Läs mer om våra förmåner här – Om Migrationsverket – Förmåner och villkorPubliceringsdatum2026-06-25Så ansöker du
Vi arbetar med löpande urval, så skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt. Sista ansökningsdag är 9 augusti 2026.. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Migrationsverket
(org.nr 202100-2163), https://www.migrationsverket.se
Slottsgatan 82 (visa karta
)
602 22 NORRKÖPING Arbetsplats
Migrationsverket, Huvudkontor, Digitaliserings- och utvecklingsavdelningen Kontakt
Birgitta von Kronhelm 010-2035275 Jobbnummer
9978734