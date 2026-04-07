IT-tekniker inom Windows AD/Server till Quest Consulting
2026-04-07
Bakgrund
Verksamheten genomför just nu en omfattande strukturell översyn av vår katalogtjänst och behöver därför förstärka IT-driften med en erfaren Windows-tekniker. Vi söker dig som har djup kompetens inom Microsoft AD och serverdrift. Då vi befinner oss i en fas där tjänster flyttas till molnet, krävs även god kännedom om M365 och Entra ID.
Uppdragsbeskrivning
I rollen som IT-tekniker är din primära uppgift att leda och genomföra det strategiska arbetet med att omstrukturera organisationens Active Directory. Utöver detta ingår:
Daglig drift: Proaktivt underhåll, incidenthantering och löpande ärenden.
Tekniskt ansvar: Felsökning, konfigurering, planering och framtagande av teknisk dokumentation.
Säkerhetsfokus: Arbetet genomsyras av ett högt säkerhetstänkande i en miljö med strikta krav.
Obligatoriska krav
Minst 9-12 års erfarenhet i liknande roller.
Active Directory: Mycket god erfarenhet av AD-struktur och förvaltning.
Tiering: Dokumenterad och mycket god erfarenhet av tiering-modeller.
Molnmiljö: God kunskap inom M365 och Entra ID.
Serverdrift: Erfarenhet av Windows Server 2019 eller senare versioner.
Virtualisering: Erfarenhet av arbete i VMware-miljö.
Administration: Vana av att dokumentera tekniska lösningar utifrån fastställda rutiner.
Säkerhet: Svenskt medborgarskap är ett krav (p.g.a. säkerhetsklassning).Publiceringsdatum2026-04-07Dina personliga egenskaper
Lösningsorienterad: Du ser möjligheter i tekniska utmaningar.
Prestigelös: Du delar gärna med dig av kunskap och stöttar där det behövs.
Strukturerad: Du arbetar metodiskt och håller ordning på dokumentation och processer.
Din ansökan
Låter rollen intressant och passande? Ansök i så fall omgående för vi intervjuar löpande och rollen kan tillsättas innan sista ansökningsdatum. Vi kan enbart ta emot och bearbeta din ansökan genom att du registrerar ditt CV i vår portal. Med avseende på GDPR kan vi ej ta emot ansökningar via e-post. Varmt välkommen med din ansökan! Uppdraget är en del av Quest Consulting personaluthyrning.Om företaget
Quest Consulting är ett auktoriserat konsultbolag med kollektivavtal, försäkringar, friskvård och tjänstepension. Vi är specialiserade inom IT, Teknik, HR, Administration och Ekonomi. Vår målsättning är att vara din personliga samarbetspartner och just därför är det så viktigt för oss att arbeta efter våra kärnvärden där våra ledord är att vara Personliga, Nyskapande och Professionella. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-09
