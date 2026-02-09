IT-tekniker inom Kommunikation Data i Sundsvall
2026-02-09
Varje år fattar Försäkringskassan 21 miljoner beslut som påverkar människors liv och hela samhället. Vi betalar ut cirka 260 miljarder kronor varje år. Det är allas skattepengar vi har hand om. Det är ett stort ansvar. Därför tänker vi nytt och använder den senaste tekniken för att förenkla och förbättra, utveckla och leverera it-tjänsterna för den svenska socialförsäkringen. Välkommen till en av Sveriges största IT-avdelningar.
Inom produktenheten Kommunikation Data ansvarar vi för daglig produktion, utveckling och förvaltning av Försäkringskassans och våra anslutna myndigheter inom regeringsuppdraget Samordnad Säker Statlig IT-drift nätverksinfrastruktur.
IT-tekniker inom brandvägg, lastbalansering och infrastrukturutveckling
I din roll som IT-tekniker kommer du primärt att arbeta med brandväggar, lastbalanserare, proxy och namntjänster men även vara med i förflyttningen mot mjukvarustyrda lösningar. Du kommer tillsammans med de andra i produktteamet att underhålla och utveckla vår nätverksmiljö samt arbeta med automatisering i en del att bli effektivare i våra leveranser. Det finns även möjlighet att delta i projekt och aktiviteter inom utveckling eller anslutning av våra anslutna myndigheter. Försäkringskassan använder produkter från bland annat Juniper, F5, Fortinet, Infoblox och Broadcom.
Tjänsten innebär att du hanterar sekretessbelagda uppgifter vilket ställer höga krav på rätt hantering. Därför är det viktigt att du som ska arbeta hos oss har högt säkerhetsmedvetande.
Det är ett jobb för dig som vill vara med och ta ansvar.
Vi söker dig som
• har högskoleexamen eller erfarenheter och kvalifikationer som kan prövas likvärdiga
• har arbetslivserfarenhet eller utbildning inom nätverksteknik
• agerar på eget initiativ och tar ansvar för att nå goda resultat
• samarbetar effektivt med andra för att nå gemensamma mål
• har god kommunikativ förmåga, i tal och skrift
• har ett systematiskt och noggrant arbetssätt
• kan förstå och analysera komplexa frågor
• har goda kunskaper i svenska och engelska, i tal och skrift.
Det är meriterande om du
• har kunskap inom nätverkssäkerhet, brandväggar och lastbalasering
• har kunskap inom namntjänster och proxy-lösningar
• har kunskap om automatisering och verktyg som till exempel Ansible och Git
• har kunskap om infrastrukturutveckling, kodning och scriptning
• har kunskap om mjukvarustyrda lösningar i data-centermiljö.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Två tjänster, tillsvidare, heltid, med tillträde enligt överenskommelse. Provanställning kan bli aktuellt. I enlighet med Försäkringskassans riktlinje för säkerhet genomförs bakgrundskontroller i denna rekrytering. För den här tjänsten krävs svenskt medborgarskap. Placeringsort: Sundsvall.
Vill du veta mer om Försäkringskassan som arbetsgivare? Besök fk.se/jobbahosossKontakt
Chef: Tina Barreby, 010-118 71 80 (för frågor om tjänsten). HR-specialist: Malin Skoglund, malin.skoglund2@forsakringskassan.se
, 010-113 10 45 (för frågor om rekryteringsprocessen). Fackliga representanter är för ST Marie Nordenfjäll, Saco-S Amelie Johansson och Seko Eliza Grundström. Dessa nås via vår växel 08-786 90 00.Så ansöker du
Välkommen med din ansökan senast den 1 mars 2026. Ladda gärna upp dina examensbevis, betyg och intyg i samband med din ansökan.
Har du skyddade personuppgifter eller ingen tillgång till bank-id ringer du den HR-specialist som finns namngiven i annonsen så får du hjälp med att skicka in din ansökan.
Vi ska i allt vi gör, agera med utgångspunkt i principen om alla människors lika värde, rättssäkerhet och med god service. Ersättning
