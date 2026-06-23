IT-tekniker inom 2nd Line Support
Gigstep AB / Supportteknikerjobb / Malmö Visa alla supportteknikerjobb i Malmö
2026-06-23
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IT-tekniker inom 2nd Line Support
Vill du arbeta i en tekniskt bred roll där du får kombinera felsökning, problemlösning och användarsupport? Nu söker vi en erfaren IT-tekniker till ett uppdrag hos en av våra kunder. Här får du en central roll i supportorganisationen och möjlighet att arbeta med allt från operativsystem och klienthantering till nätverk och incidenthantering.
Om rollen
Som IT-tekniker inom 2nd Line Support blir du en viktig del av supportteamet och ansvarar för att hantera ärenden som eskaleras från 1st line. Du arbetar med felsökning, problemlösning och support inom områden som operativsystem, klienter och nätverk, samtidigt som du säkerställer en god användarupplevelse genom tydlig kommunikation och hög service.
Du kommer att samarbeta nära både interna IT-funktioner och externa leverantörer för att lösa komplexa ärenden och bidra till att utveckla supportens arbetssätt och processer.
Exempel på arbetsuppgifter
Hantera och lösa ärenden inom operativsystem, klienter och nätverk
Felsöka incidenter och serviceförfrågningar som eskalerats från 1st line
Ge teknisk vägledning och stöd till supportkollegor
Dokumentera ärenden, lösningar och arbetsprocesser
Delta i incident- och problemhantering
Samarbeta med 3rd line, interna specialistteam och externa leverantörer
Identifiera förbättringsområden och bidra till utveckling av processer och arbetssätt
Vi söker dig som
Har eftergymnasial utbildning inom IT
Har minst tre års erfarenhet av arbete inom IT-support eller liknande roll
Har erfarenhet av felsökning inom operativsystem, klientmiljöer och nätverk
Trivs med att arbeta strukturerat och serviceinriktat
Kommunicerar tydligt och professionellt med användare och kollegor
Har god förståelse för ITIL-processer eller liknande arbetssätt
Det är meriterande om du har erfarenhet från större och komplexa organisationer.
Vi tror att du är lösningsorienterad, ansvarstagande och har ett genuint intresse för teknik. Du trivs med att hjälpa andra, samarbeta med kollegor och ta dig an tekniska utmaningar på ett strukturerat sätt.
Låter det som något för dig? Skicka in din ansökan redan idag – urval sker löpande.
Om uppdraget
Uppdraget har start omgående och löper till och med 30 november 2026.
Omfattningen är heltid. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-12-20 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7955003-2065860". Arbetsgivare Gigstep AB
(org.nr 559187-8227), https://jobs.gigstep.se
Storgatan 22A (visa karta
)
211 42 MALMÖ Arbetsplats
Gigstep Jobbnummer
9974592