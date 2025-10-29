IT-tekniker för ett spännande uppdrag i Malmö

TechServices IT Modica AB / Supportteknikerjobb / Malmö
2025-10-29


TechServices IT söker nu en IT-tekniker till en kund i Malmö!
Plats: Malmö
Omfattning: Heltid, på plats hos kund
Start: Omgående
Om rollen
TechServices IT söker en onsite IT-tekniker för ett längre uppdrag hos en av våra kunder i Malmö (minst 2 år). Du blir en del av kundens IT-team och bidrar till att driva, underhålla nätverks- och molnmiljön.
Rollen passar dig som har god teknisk förståelse, gillar praktiskt arbete och vill vara med och säkerställa en stabil och säker IT-infrastruktur.

Publiceringsdatum
2025-10-29

Dina arbetsuppgifter
Stödja och delta i drift och underhåll av nätverk och molnplattformar.
Medverka i konfiguration och övervakning av nätverksutrustning.
Bidra till säker och effektiv drift av kundens IT-miljö.
Hjälpa till med felsökning och enklare förbättringsåtgärder.
Dokumentera arbetet på ett strukturerat sätt.

Krav på kompetens och erfarenhet
Erfarenhet av arbete med nätverk och IT-drift.
Grundläggande kunskaper inom LAN, Wi-Fi, routing och VLAN.
Erfarenhet av AWS eller andra molnplattformar.
God förmåga att felsöka och lösa problem.
Mycket goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift.

Meriterande
Erfarenhet av brandväggar, gärna Palo Alto.
Kännedom om ITIL eller andra ramverk för IT-drift.

Tidigare erfarenhet från konsult- eller kundnära roller.

Om TechServices IT
TechServices IT levererar kompletta IT-lösningar till företag inom nätverk, support, säkerhet och molntjänster. Vi erbjuder en arbetsmiljö där teknik, kvalitet och kundnytta står i fokus. Som konsult hos oss får du arbeta nära våra kunder och utvecklas både tekniskt och professionellt.
Låter det intressant?
Skicka din ansökan snarast möjligt till rekrytering@techservicesit.se
Viktigt - Märk din ansökan med "Onsite Malmö"
Välkommen med din ansökan!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-28
E-post: rekrytering@techservicesit.se

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Onsite Malmö".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
TechServices IT Modica AB (org.nr 559450-2881), http://www.techservicesit.se
212 19  MALMÖ

Arbetsplats
TechServices IT AB

Jobbnummer
9580518

