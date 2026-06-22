IT-tekniker 2nd-line inom OS, klient och nätverk
Avaron AB / Supportteknikerjobb / Malmö Visa alla supportteknikerjobb i Malmö
2026-06-22
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eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-06-22Om företaget
Hos Avaron får du tryggheten i en fast anställning kombinerat med variationen av att arbeta ute hos olika kunder. Vi tillsätter specialister inom allt från teknik, IT och industri till projektledning och affärsstöd – och oavsett uppdrag har du en konsultchef som finns där för dig och din utveckling.
Om rollen
Du kliver in i en viktig 2nd-line-funktion där du hjälper användare och verksamhet att få en stabil och välfungerande IT-miljö. Rollen har fokus på operativsystem, klient och nätverk, och passar dig som trivs med felsökning, tydlig kommunikation och att driva ärenden hela vägen till lösning.
Du arbetar i en större organisation med många kontaktytor, där samverkan mellan 1st-line, 3rd-line, interna IT-funktioner och externa leverantörer är en naturlig del av vardagen. Här får du både lösa tekniska problem och bidra till bättre arbetssätt, kunskapsdelning och högre kvalitet i supporten. Det här är en spännande möjlighet för dig som vill arbeta i en komplex supportmiljö där du får stort ansvar och möjlighet att påverka.
ArbetsuppgifterDu hanterar inkomna 2nd-line-ärenden inom OS, klient och nätverk samt tar vid i ärenden som eskaleras från 1st-line.
Du felsöker, analyserar och löser incidenter, beställningar och problem, med fokus på att driva varje ärende till en bekräftad lösning.
Du håller användare informerade genom hela ärendeprocessen och säkerställer tydlig och professionell kommunikation.
Du stöttar 1st-line med teknisk vägledning och bidrar till kompetensöverföring inom supporten.
Du samverkar med 3rd-line, interna IT-organisationer och externa leverantörer när ärenden behöver eskaleras eller koordineras vidare.
Du arbetar enligt etablerade ITIL-processer och följer SLA:er med ett proaktivt arbetssätt för att undvika avvikelser.
Du dokumenterar felsökning, åtgärder, resultat och kommunikation strukturerat i ärendehanteringssystemet samt säkerställer rätt prioritering och klassificering.
Du skapar och uppdaterar kunskapsartiklar vid nya lösningar eller återkommande problem.
Du deltar vid behov i större incidenthantering och problemutredningar samt eskalerar vidare till incident manager när det behövs.
Du identifierar återkommande fel, trender och flaskhalsar och bidrar med förbättringsförslag för processer, system och rutiner.
KravEftergymnasial utbildning inom IT
Minst 3 års erfarenhet av liknande uppdrag
Erfarenhet av att arbeta med support inom operativsystem, klient och nätverk
God vana av felsökning, dokumentation och strukturerad ärendehantering
Erfarenhet av att arbeta enligt ITIL-processer
Flytande svenska i tal och skrift
MeriterandeErfarenhet av arbete i större komplexa organisationer
Vi erbjuderFast anställning hos Avaron AB
Tjänstepension
Friskvårdsbidrag på 5 000 kr per årSå ansöker du
Vi tillsätter löpande – sök gärna så snart du kan. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-29 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7951498-2064814". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Avaron AB
(org.nr 559175-4279), https://jobs.avaron.se
SJ Lounge Malmö (visa karta
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211 20 MALMÖ Jobbnummer
9973651