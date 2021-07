IT-tekniker 2nd line support - Centric Professionals AB - Supportteknikerjobb i Malmö

Prenumerera på nya jobb hos Centric Professionals AB

Centric Professionals AB / Supportteknikerjobb / Malmö2021-07-06En av Centrics kunder i Malmö behöver utöka sin 2nd line med flera IT-tekniker. Det är en stor verksamhet med många användare. Nu söker vi dig som är ansvarstagande, nyfiken och drivande. Du har förmåga att ta beslut och prioritera i pressade situationer samtidigt som jobbet utförs med hög kvalitet och i gott samarbete med kollegor, kunder och leverantörer. Det är viktigt att du har känsla för service och att kunden alltid kommer i första hand.Som konsult på Centric får du en trygg anställning och samlar på dig värdefull arbetslivserfarenhet på uppdrag hos våra kunder. Din konsultchef stöttar dig i din utveckling där du hela tiden fyller på med nya erfarenheter och kunskaper. En utmärkt möjlighet att göra karriär.2021-07-06I denna roll kommer dina huvuduppgifter att vara felsökning, installation och underhåll i våra kunders miljöer. Tekniken är huvudsakligen baserad på Windows Server-miljö med VMware-virtualisering. Som medarbetare i vårt team arbetar du både tillsammans med andra erfarna tekniker och tar enskilt ansvar för att lösa komplexa problem i samverkan med våra kunder och leverantörer utifrån deadlines/SLA.Det förekommer daglig kommunikation med beställare/ansvariga hos våra kunder.Din profil och kvalifikationenVi söker dig som har minst 3 års erfarenhet av arbete som drifttekniker i Microsoftmiljö, erfarenhet av uppsättning och felsökning av Windows Server.Vi tror också att du har tyngre kunskap inom minst tre av följande områden: VMware, brandväggar, nätverk, Citrix, SCCM, SAN, Active Directory, SQL, Office 365, Azure och Exchange.Det är en fördel om du har jobbat inom olika migreringsprojekt.Tjänsten kräver att du behärskar svenska och engelska flytande både i tal och skrift. Körkort och tillgång till bil erfordras.Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.Vad vi erbjuderPå Centric får du de verktyg du behöver för att nå dina mål. Vi erbjuder alla våra konsulter kvalificerade utbildningar och certifieringar inom den senaste tekniken. Vi tycker nämligen att våra medarbetare hela tiden ska fortsätta att utvecklas. Därför erbjuder vi dig möjligheten att lägga upp en individuell utbildningsplan, där vi bekostar såväl studiematerial som själva certifieringarna. Under din utveckling kommer vi matcha din kompetens mot rätt uppdrag i takt med att du avancerar.Vi med många tycker att vi är Sveriges skönaste IT-företag och vi arbetar aktivt med att utveckla såväl vår interna gemenskap som våra externa nätverk. Därför genomför vi regelbundet spännande aktiviteter där du som konsult får möjlighet att träffa och umgås med dina kollegor under roliga och avslappnande former.Mer om ossCentric är ett IT-företag med 370 anställda, med kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö och Linköping. Vi specialiserar oss på uthyrning av generalister och förmedling av specialister samt erbjuder outsourcing och systemlösningar inom retail. Vi är medlem i Almega Kompetensföretagen och följer deras tecknade kollektivavtal med Unionen.Har du några frågor kring tjänsten? Kontakta Hanna Ström på telefon 0734-159385 eller hanna.strom@centric.eu Registrera din ansökan redan idag, då tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.Varaktighet, arbetstidArbetstiden är 40 timmar per vecka -Individuell lönesättningSista dag att ansöka är 2021-10-06Centric Professionals AB5849957