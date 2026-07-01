IT-Tekniker
Schottenius & Partners AB / Supportteknikerjobb / Varberg Visa alla supportteknikerjobb i Varberg
2026-07-01
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Vi söker en IT-tekniker till vårt kontor i Varberg!
Är du teknikintresserad och vill bygga IT-kompetens i en bred roll hos Schottenius & Partners? Vi lägger stor vikt vid din inställning och vilja att lära, du behöver inte kunna allt från start.
Hos oss får du arbeta med Microsoft 365, automation och nätverk i ett litet, kompetent team där du snabbt ser vad du bidrar med.
Rollen är bred, och med tiden får du växa in i fler områden, till exempel enhetshantering (MDM) med Microsoft Intune och Microsoft Defender for Business, domäner och DNS, telefoni och användarsupport. Det är inget du behöver behärska idag, du lär dig efter hand.
Vi tror att du
• Har ett genuint tekniskt intresse, gärna från utbildning, certifieringar, egna projekt eller en tidigare roll eller praktik.
• Känner dig hemma i Microsoft 365 och Windows och vill lära dig mer.
• Har testat på automatisering och skript, till exempel under din utbildning, och ser automation som ett arbetssätt, att låta tekniken göra det repetitiva.
• Är serviceinriktad, gillar att lösa problem och tar gärna eget ansvar.
• Har ett genuint tekniskt intresse, gärna från utbildning, certifieringar, egna projekt eller en tidigare roll eller praktik.
• Känner dig hemma i Microsoft 365 och Windows och vill lära dig mer.
• Har testat på automatisering och skript, till exempel under din utbildning, och ser automation som ett arbetssätt, att låta tekniken göra det repetitiva.
• Är serviceinriktad, gillar att lösa problem och tar gärna eget ansvar.
Hos oss får du en bred roll med eget ansvar och stora möjligheter att växa. Du blir en del av ett litet, kompetent team där du arbetar nära verksamheten och snabbt ser vad du bidrar med. Vi hjälper dig framåt, både i det dagliga arbetet och genom upplärning på vägen.
Vi erbjuder en flexibel arbetsmiljö och en konkurrenskraftig ersättning. Här får du chansen att bygga upp riktig IT-kompetens i ett bolag som kombinerar teknik, ansvar och en nära, prestigelös kultur. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan
E-post: job@schotteniuspartners.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Schottenius & Partners AB
(org.nr 556673-1898)
Norrgatan 10 (visa karta
)
432 41 VARBERG Kontakt
CTO
Patrik Silverby patrik.silverby@schotteniuspartners.com Jobbnummer
9988051