IT-tekniker
Torsby kommun, IT-avdelningen / Supportteknikerjobb / Torsby Visa alla supportteknikerjobb i Torsby
2026-06-16
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Torsby kommuns IT-avdelning har ett övergripande ansvar för kommunens IT-infrastruktur (IT, kommunikation och telefoni), support, service, drift och vidareutveckling samt för att fastställa tekniska standarder och riktlinjer. IT-avdelningen arbetar även med digitaliseringsfrågor och erbjuder stöd till kommunens verksamheter i deras digitalisering och verksamhetsutveckling.
Torsby kommun i Värmland är en attraktiv arbetsgivare med medarbetare som känner arbetsglädje, stolthet, balans i livet och tid för familjen. Läs mer om oss på www.torsby.se
eller ring oss så berättar vi mer.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-06-16Arbetsuppgifter
IT-avdelningen söker nu en IT-tekniker/Supporttekniker. Du som söker ska ha erfarenhet av klientadministration, klientkonfiguration och datakommunikation. Vi ser att du har goda kunskaper om Microsoft klientoperativsystem, Office-programvarorna, Active Directory/Entra och Windows server.
De främsta arbetsuppgifterna är hantering av supportärenden via vår helpdesk och underhåll inom klientadministration, klientpaketering och klientkonfiguration.
Arbetet kan också innefatta serverdrift och förvaltning av system som enheten ansvarar för.
Vår klientmiljö består av cirka 2500 PC med Windows-miljö och cirka 300 olika klient- och serverprogram.Kvalifikationer
• Teknisk utbildning på lägst gymnasienivå eller motsvarande arbetslivserfarenhet från området.
• Goda kunskaper om Windows-klienter och central administration av klientdatorer.
• Goda kunskaper om Windows server.
• Goda kunskaper om nätverk och kommunikation.
• Erfarenhet av Microsoft 365, Azure eller Intune är meriterande.
• Erfarenhet av nätverk och databaser är meriterande.
Tjänsten passar dig som är en lagspelare och kan se till helheten. Vi ser att du är strukturerad, lyhörd och initiativrik samt utvecklings- och målinriktad. Du behöver även ha hög social kompetens och servicekänsla. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
B-körkort krävs.
Erfarenhet är meriterande.
Löneform: Månadslön.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet:, tillträde: Tillträde efter överenskommelse. Provanställning tillämpas.
Arbetstid: Dagtid.
Skicka in din ansökan så snart som möjligt. Vi tillämpar löpande urval och intervjuer, så vänta inte till sista ansökningsdagen.
Dina personuppgifter behandlas i Visma Recruit under rekryteringsprocessen och i den utsträckning detta är nödvändigt för att uppfylla lagstiftningen. Ansökan raderas 24 månader efter avslutad rekrytering. Om du har ett Visma Recruit-konto kan du använda redigeringen av din profil för att radera, ladda upp och redigera information. Kontakta annars Torsby kommun.
Torsby kommun samarbetar med Visma Recruit i rekryteringsärenden. Visma Recruit vänder sig till dig som vill arbeta inom den offentliga sektorn. Det är också vårt rekryteringsverktyg för att hantera ansökningar samt ett led i att kvalitetssäkra vår rekryteringsprocess. Du söker jobbet genom länken i annonsen. Det är viktigt att du är noggrann när du fyller i din ansökan då den bedöms gentemot andra sökande.
Välkommen med din ansökan (personligt brev, CV/meritförteckning, referenser och löneanspråk) via Visma Recruit!
Betyg/intyg lämnar du först efter begäran.
Vi har gjort vårt medieval och vill därför inte bli kontaktade av säljbolag. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "KS2026/21". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Torsby Kommun
(org.nr 212000-1777)
685 80 Torsby (visa karta
)
685 80 TORSBY Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Torsby kommun, IT-avdelningen Kontakt
Vision
Annlouise Brodén 0560-162 07 Jobbnummer
9966081