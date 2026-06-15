IT-tekniker
Försvarets Radioanstalt / Supportteknikerjobb / Stockholm Visa alla supportteknikerjobb i Stockholm
2026-06-15
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Vill du göra samhällsnytta och stärka Sveriges samlade förmåga att hantera cyberhot? Teknikavdelningen på FRA söker en serviceinriktad IT-tekniker som har till uppgift att delta i uppbygganden av NCSCs (Nationellt Cybersäkerhetscenter) verksamhet vid FRA. Är du den vi söker kan vi erbjuda ett varierande arbete i en kunskapsintensiv miljö där du får vara med och göra skillnad varje dag.
Ditt uppdrag
Som IT-tekniker hos FRA får du en varierad och praktisk roll där du arbetar med allt från installation och support till drift och utveckling av IT-miljöer. Du blir en viktig del av ett team som säkerställer att rätt teknik finns på plats – när den behövs som mest.
Dina arbetsuppgifter innebär bland annat att:
• Koordinera tekniska beställningar och behov – från planering till leverans och återkoppling.
• Installera, konfigurera och anpassa IT-utrustning i verksamheten.
• Vara en naturlig kontaktpunkt mellan användare, leverantörer och olika delar av organisationen.
• Arbeta med datorhallsservice, kablage, dokumentation och utbyte av utrustning.
• Felsöka och ge support för IT-arbetsplatser, nätverk och applikationer.
Du kliver in i en roll som befinner sig i en spännande utvecklingsfas, vilket ger dig stora möjligheter att påverka, ta ansvar och arbeta självständigt. Tjänsten innebär även resor inom Sverige.
Du kan
Vi söker dig som har:
• Har minst 3 års aktuell erfarenhet av liknande arbetsuppgifter, exempelvis IT-tekniker, servicedesk eller first line-support
• Erfarenhet av felsökning av IT-system
• Erfarenhet av arbete med Windowsserver och klient
• Erfarenhet av arbete med molntjänster
• Goda kunskaper i svenska med förmåga att uttrycka sig i både tal och skrift
• Kunskaper i engelska med förmåga att kunna ta till sig teknisk dokumentation
Vi ser det som meriterande om du har:
• Yrkesutbildning med IT-inriktning eller El-inriktning
• Erfarenhet av Agilt arbetssätt
• Erfarenhet av arbete med nätverk, koppar och fiberinstallationer
• Erfarenhet av dokumentationssystem
• Erfarenhet av övervakningsverktyg
• Erfarenhet av arbete med Linux (server och klient)
• Erfarenhet av arbete med elarbeten
• Praktisk erfarenhet av en datorhalls infrastruktur
Du är
Vi söker dig med följande egenskaper:
• Samarbetsförmåga: Arbetar bra med andra människor. Relaterar sig till dem på ett lyhört och smidigt sätt. Lyssnar, kommunicerar och löser konflikter på ett konstruktivt sätt.
• Personlig mognad: Är trygg, stabil och har självinsikt. Ser relationer i sitt rätta perspektiv, skiljer på det personliga och det professionella. Förhåller sig på ett sätt som är anpassat till situationen.
• Självgående: Tar ansvar för sin uppgift. Strukturerar själv sitt angreppssätt och driver sina processer vidare.
• Strukturerad: Planerar, organiserar och prioriterar arbetet på ett effektivt sätt. Sätter upp och håller tidsramar
Om NCSC och FRA
NCSC:s uppdrag är att utveckla och stärka Sveriges förmåga att förebygga, upptäcka och hantera cyberhot. Just nu är NCSC i en expansiv utvecklingsfas där du får möjlighet att vara med och bygga upp en central kontaktpunkt för Sveriges cybersäkerhet. NCSC är sedan 2024 en del av FRA.
FRA har omvärlden som sin arena där varje arbetsuppgift är en del av något större. På ett eller annat sätt får du som medarbetare vara med och bidra till att skydda Sveriges integritet och oberoende i världen. Du är med och gör skillnad på riktigt, varje dag.
Vår uppgift som underrättelsetjänst är att skydda Sverige mot de allvarligaste hot som kan riktas mot ett samhälle – militära angrepp, terrorism och cyberattacker. Vi skyddar det viktigaste vi har – vår trygghet, vår demokrati och vårt sätt att leva. Vi är experter på cyberområdet och signalspaning samt en larmklocka för militära hot.
Som nyanställd på FRA får du en omfattande introduktionsutbildning och kontinuerlig kompetensutveckling, vilket ger dig möjlighet att utveckla dina färdigheter och bli ännu bättre på det du brinner för. Vår organisation är mångfacetterad och består av olika kompetenser och personligheter, där varje individ har unika egenskaper och förutsättningar. Vi strävar efter att skapa en miljö där alla känner sig välkomna och trygga. Utöver en stimulerande arbetsmiljö erbjuder vi också ett attraktivt förmånspaket, som du kan läsa mer om på www.ncsc.se
och www.fra.se.
För mer information om Nationellt cybersäkerhetscenter besök www.ncsc.se.
För din trygghet. För vår demokrati. Varje dag. Året om.
Mer information
Arbetsplatsen är för närvarande belägen i Tomteboda, Solna. Inom några år ska nya lokaler stå klara i Bergshamra. Svenskt medborgarskap är ett krav då anställning vid FRA innebär placering i säkerhetsklass. Ett krav för att få anställning är godkänd säkerhetsprövning med registerkontroll. Säkerhetsprövningen kommer att genomföras i enlighet med bestämmelser i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. Vi tillämpar sex månaders provanställning. För mer information är du välkommen att kontakta rekrytering@fra.se
. Fackliga företrädare nås på 010-557 46 00.
Vi tar emot ansökningar via www.fra.se
senast 2026-07-12.
Referensnummer 2026FRA1192-2
Då vi inför denna rekrytering redan tagit ställning till de rekryteringskanaler vi önskar använda undanber vi oss att bli kontaktade för ytterligare erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare.
Arbetstid: Dagtid. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026FRA1192-2". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Försvarets Radioanstalt
(org.nr 202100-0365)
Box 301 (visa karta
)
161 26 BROMMA Arbetsplats
FRA, Teknik Kontakt
Rekryterande chef rekrytering@fra.se 010-557 46 00 Jobbnummer
9962787