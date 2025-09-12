IT-tekniker
Vill du ta ett nästa steg i karriären och vara en del i något större och värdesätter att med den du är och det du gör få bidra till ett säkrare och bättre samhälle. Försvarsmakten har nu två lediga vakanser som IT- tekniker till FMTIS Ledningsstödsenhet i Bålsta.
Vi erbjuder dig
Verksamheten erbjuder stor variation och komplexitet samt ställer stora krav på möjligheten att kunna ta till sig tekniskt kunnande. Du har stor möjlighet till kompetensutveckling och möjlighet att bredda dina kunskaper till olika områden.
• Kompetensutveckling utifrån verksamhetens behov och dina karriärsmål
• Tre timmar träning i veckan på arbetstid och du kan få ersättning för träningskläder och startavgifter
• Lönetillägg vid föräldraledighet och VAB samt möjlighet att växla semesterdagar mot extra pensionsavsättning
Om enheten
Vi på Ledningsstödsenheten i Bålsta söker efter en eller flera personer som har ett stort intresse för IT och teknik. Vi är ett team vars arbetsuppgifter är drift och underhåll av IT- system samt ge systemstöd till operativ personal. Just nu står vi inför en spännande teknikomsättning och är i stort behov av förstärkning.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Du kommer att ingå i ett team som har sin huvudsakliga arbetsplats i Bålsta. I arbetsuppgifterna ingår att ge stöd till operativ personal, göra installationer, test och felsökningar samt drift av IT-miljö. Du kommer att samarbeta med olika interna organisationsenheter och externa leverantörer samt medverka i projekt. Du behöver inte ha någon tidigare erfarenhet från Försvarsmakten och tjänsten är civil.
KRAVPubliceringsdatum2025-09-12Kvalifikationer
• Utbildning med inriktning IT/Teknik eller motsvarande kunskaper som arbetsgivaren bedöms likvärdiga
• Mycket God datorvana
• B-körkort
• God förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på svenska och engelska
• Erfarenhet av support, drift- och underhåll av IT-system. Virtuella miljöer NätverkDina personliga egenskaper
Som person är du social, har en positiv grundinställning och är en lagspelare men kan även jobba självständigt. Du är ordningsam, tycker om att ta ansvar och har ett högt säkerhetsmedvetande. Se helheten och olika lösningar. Vara pedagogisk och tydlig i sin kommunikation. Förmågan och viljan att utvecklas inom området. bygga och underhålla relationer med olika personligheter såväl inom som utanför Försvarsmakten. Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet.
MERITERANDE
• Arbetat inom Försvarsmakten
• Kunskap och erfarenhet av Försvarsmaktens IT-system
• Deltagande i IT-projekt
• Vana att arbeta i olika system
För att myndighetens uppdrag ska vara framgångsrikt förutsätts att alla medarbetare uppträder enligt den värdegrund som finns. Försvarsmaktens värdegrund slår vakt om alla människors lika värde, rättvisa och jämlikhet och främjar demokrati och mänskliga rättigheter (läs mer på www.forsvarsmakten.se).Övrig information
Anställningsform: Tillsvidare och 6 månaders provanställning tillämpas för dig som inte redan är anställd i Försvarsmakten.
Sysselsättningsgrad: Heltid.
Arbetsort: Bålsta.
Befattning: Civil.
I Försvarsmakten benämns tjänsten som: It-tekniker.
Tillträde enligt överenskommelse.
Upplysningar om befattningen
Kontakta Chris Jonsson eller Bo Johansson.
Information om rekryteringsprocessen
Kontakta Diana Oros
Fackliga företrädare
OFR/O Heikki Videll
OFR/S Martin Sparr
SACO Agnetha Landquist
SEKO Matz Felix
Samtliga personer ovan nås på telefon 019-39 35 00Så ansöker du
Välkommen med din ansökan senast 2025-10-13. Din ansökan ska innehålla CV och ansökningsbrev där du motiverar varför du är lämpad för denna befattning samt svar på angivna urvalsfrågor.
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:
Försvarsmaktens telekommunikations- och informationssystemförband, FMTIS, säkerställer Försvarsmaktens förmåga att kommunicera och leda - dygnet runt, året om.
Förbandet har ett samlat ansvar för Försvarsmaktens tekniska ledningssystem som stödjer militära insatser till sjöss, på land och i luften - i Sverige och utomlands. Förbandet har närmare 2000 medarbetare på mer än 32 orter runt om i landet. Läs mer på https://jobb.forsvarsmakten.se/fmtis
En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen.
Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras samt att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.
Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.
